Все девушки чертовски хотят этого от парней, но молчат

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Есть один вопрос, которым все мужчины мира задаются чаще всего. И звучит он так: чего же на самом деле хотят женщины? Вопреки расхожему мнению, на этот вечный вопрос можно найти довольно простой ответ. Женская часть AdMe.ru решила наконец расставить все точки над «i» и составила список из 10 вещей, которых мы ждем от мужчин. Парни, берите на заметку!

1. Спонтанность

Это вовсе не значит, что каждые выходные вы должны проводить в новой стране. Это не значит, что каждую ночь под окнами ее дома должен появляться духовой оркестр. Даже наполненная шампанским ванна, скорее всего, окажется лишней. Просто проявляйте спонтанность в мелочах. Пригласите ее на танец во время прогулки или напишите неожиданное СМС. Девушкам нравится угадывать, что же будет дальше.

2. Побольше настойчивости

Когда она говорит «нет», это не значит «нет». Впрочем, это также не значит «да» или «может быть». Иногда женские слова вообще ничего определенного не значат. Но не потому что девушки не понимают, чего хотят, а как раз наоборот. Они совершенно точно знают, чего хотят. А хотят они, чтобы именно мужчина проявил настойчивость и доказал, что «да!» — это единственно возможный ответ на его предложение.

3. Вдохновение

Любая девушка готова стать самой преданной поклонницей, фанаткой или даже целой группой поддержки для любимого. И поэтому она абсолютно вправе ждать в ответ такого же отношения. Чем бы ни занималась девушка, важно проявлять искренний интерес к ее жизни. Она мечтает стать актрисой? Открыть свой бизнес? Пробежать марафон? Ее шансы добиться цели увеличатся вдвое, если вы возьмете за правило повторять одну-единственную фразу: «Я в тебя верю».

4. Подарки со смыслом

Если вы действительно считаете, что девушкам нужны лишь бриллианты, дорогие украшения и поездки на край света, поскорее выбросьте этот мусор из своей головы. Самый маленький, но продуманный подарок заставит женское сердце биться намного быстрее. Просто внимательней слушайте, что она говорит. Рано или поздно вы узнаете, что она любит фиалки в горшочках, с детства мечтает об игрушечном пианино или с ума сходит от книг какого-то писателя. Теперь вы знаете, что делать.

5. Юмор

Наверное, однажды какой-то остряк пошутил, что девушкам нравятся серьезные парни. А обделенные чувством юмора мужчины взяли и поверили. А ведь даже ученые доказали, что смех — это, так сказать, один из сильнейших природных афродизиаков. Так что шутите почаще, но помните, что есть вещи, о которых шутить не стоит. Например, о ее наряде, прическе или о ее семье.

6. Внимание и забота

Главное — это не перегибать палку. Не нужно следовать за нею по пятам, названивать по 100 раз на дню и заваливать письмами ее электронную почту. Всего несколько простых и искренних вопросов дадут ей понять, что вам она действительно небезразлична. Не забывайте спрашивать, как прошел ее день, как она себя чувствует, чего хочет и о чем думает. Такие вопросы нужны девушкам как воздух.

7. Позитив

Психологи подтверждают, что мужчина и женщина в паре напоминают 2 сообщающихся сосуда. И если один из них наполнен позитивом, со вторым очень скоро произойдет то же самое. Стабильно хорошее настроение — это один из лучших подарков, который мужчина может сделать женщине. Просто почаще улыбайтесь, делитесь с ней яркими эмоциями, и результат не заставит себя ждать.

8. Поддержка

Конечно, у каждого из нас бывают чертовски сложные дни, когда хочется бросить все, уткнуться носом в подушку и прорыдать целый день. Но наука говорит, что женщины от природы куда более эмоциональны и испытывают грусть, уныние или депрессию чаще мужчин. Именно поэтому им так хочется, чтобы в эти минуты рядом оказался кто-то, кто сможет подставить плечо и пообещать, что все будет хорошо.

9. Честность

Казалось бы, это настолько очевидно, что и говорить об этом не нужно. Однако не стоит недооценивать тот факт, насколько сильно женщины нуждаются в честности со стороны мужчин. Если вы хотите провести вечер не с нею, а со своими друзьями, так и скажите. Ни в коем случае не стоит придумывать глупые оправдания и легенды о том, что на работе аврал. Любая женщина умеет с полуслова отличать правду от обмана, каким бы ничтожным он вам ни казался. Всегда говорите правду.

10. Уважение

Если вы до сих пор считаете девушек слабой половиной человечества, значит, вы совершенно ничего в них не смыслите и этот пункт для вас! Они умеют создавать прекрасное и вдохновлять, придумывать грандиозные идеи и воплощать их в жизнь. Именно они могут сделать мужчин счастливыми. Девушки знают себе цену и ждут от вас того же. Не забывайте почаще повторять, как сильно вы ими дорожите и что они на самом деле значат для вас. И вот тогда счастье окажется не за горами.