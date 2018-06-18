Малоизвестные способы успокоить плачущего малыша, которые действительно работают

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Покормили, столбиком поносили, подгузник поменяли, средство от колик дали, животик помассировали, грелку приложили, на ручках покачали, соску предложили, колыбельные спели, а ваш малыш продолжает плакать? Если вы убедились, что ребенок сыт, ему не холодно и не жарко, у него не болит животик, тогда пора искать другие методы успокоения.

AdMe.ru знает, как тяжело современным родителям ориентироваться в море противоречивой информации, которой пестрит интернет, и поэтому собрал для вас проверенные методики успокоения младенцев от известных педиатров и неизвестных, но сообразительных родителей.

Поддержка Гамильтона

Педиатр с 30-летним стажем Роберт Гамильтон разработал простой и действенный метод, который лучше всего работает для младенцев до 3 месяцев, то есть как раз в том возрасте, когда малыша беспокоят колики. Этот способ никто не запрещает использовать и дальше, просто с растущим весом ребенка будет сложнее его удерживать. Метод довольно прост: надо скрестить ручки малыша на груди, сверху обхватить своей рукой, а второй поднять малыша, установив руку между ножек. В таком положении младенца нужно легонько покачивать вверх-вниз или из стороны в сторону — и он быстро успокоится. Не верите? Посмотрите видео.

Метод Харви Карпа

Педиатр Харви Карп основывает свой метод успокоения младенцев на том, чтобы воссоздать для ребенка ощущения, которые он испытывал в утробе. Методика включает в себя 5 шагов: Пеленание, потому что в утробе было тесно. Укладывание малыша на бок или на животик у себя на руке. Звук «ш-ш-ш» или белый шум. Легкое покачивание вверх-вниз, которое он испытывал в животе при ходьбе мамы. Сосание — не обязательный, но желательный этап.

Белый шум и не только

Когда взрослый человек включает звук белого шума, ему сложно представить, как под такое можно уснуть. Но на самом деле и сам белый шум, и любые монотонные шипящие звуки действительно оказывают успокаивающее воздействие и помогают погрузиться в сон. Можно самостоятельно воспроизводить звук «ш-ш-ш» или поискать варианты в специальных приложениях: отлично работают звуки фена, пылесоса, стиральной машины, вентилятора, водопада и даже поезда.

Успокаивающий массаж ножек

Малыши куда более чувствительны к массажу, чем взрослые. Маленькому человечку можно сделать как полный массаж с успокоительными поглаживаниями, так и массаж ножек. На стопе малыша есть области, которые помогут его расслабить. Главное — соблюдать простые рекомендации: возьмите в руки обе ножки, ладонями мягко удерживайте ступни, обхватив щиколотки, а массируйте большими пальцами

начинайте массаж с середины стопы, постепенно продвигаясь сначала выше, потом ниже

с особой аккуратностью массируйте крохотные пальчики, чтобы не навредить

Мантра «Ом»

Даниэль Эйзенман, молодой отец из Калифорнии, разместил в своем профиле Facebook видео, как он успокаивает свою плачущую крошку-дочь мантрой «Ом». Видео набрало более 41 млн просмотров и 407 тыс. репостов. Вся хитрость в том, что звучание мантры напоминает малышам звуки, которые они слышали еще в утробе матери. Если «Ом» не сработает на вашем ребенке, попробуйте включить ему звуки сердцебиения или так называемый «звук утробы», которые можно найти в большинстве мобильных приложений с успокаивающими звуками для малышей.

Музыкальные инструменты

Если вы владеете музыкальным инструментом, используйте это преимущество по максимуму. Конечно, когда вы — измученный бессонными ночами родитель, вам едва ли придет в голову музицировать, но малышу это может оказаться очень полезным. Положительное влияние музыки на детей ни для кого не секрет, но стоит помнить, что «живые» инструменты имеют преимущество перед записью. Например, молодой отец Напа Писут поделился на своем канале в YouTube способами, которыми они с женой успокаивают плачущую дочь, и среди них — игра на гитаре. От звуков музыки малышка затихает буквально за секунды.

Укачивание на фитболе

Если ваш малыш не желает укачиваться в коляске или кроватке, а на руках его долго качать невозможно или просто тяжело, попробуйте укачать малыша на фитболе. Возьмите ребенка на руки, садитесь вместе с ним на мяч. Можно держать ребенка в руках или же, не меняя положения рук, опустить на колени, чтобы его вес пришелся на ваши ноги, а не на руки, которые быстро устают. И начинайте легко подпрыгивать на фитболе. Темп и высоту можно подобрать опытным путем. Многие мамы прибегают к этой уловке: и малыш быстрее успокаивается, и родительнице его качать гораздо легче. Заодно можно и мышцы немного в тонус привести. Этот метод отлично работает и тогда, когда вы хотите уложить малыша спать, и просто для успокоения.

А у вас есть свои хитрости, чтобы быстро успокоить плачущего малыша?