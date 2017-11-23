5 редких заболеваний, которые превращают своих носителей в «людей Икс»

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Мы ассоциируем болезни с чем-то неприятным и часто опасным, и на то есть причины. Но существуют и такие заболевания, которые на первый взгляд так и хочется сравнить с суперсилами. AdMe.ru узнал о редких болезнях, которые не только заставляют ученых поломать голову, но и делают людей похожими на героев из комиксов.

1. Суперпамять

Гипертимезия — нарушение памяти, из-за которого человек помнит все события своей жизни до мельчайших подробностей. Всего в мире примерно 60 человек с таким диагнозом. Пациенты могут подробно рассказать о любом дне своей жизни, даже из самого далекого детства, воспроизводить целые отрывки из книг, прочитанных много лет назад, пересказать выпуск новостей любого дня любого года. Люди с гипертимезией не могут исказить воспоминания или «скрасить» неприятные моменты, которые предпочли бы забыть. Они буквально не забывают ничего. ВВС рассказало историю Ребекки Шаррок, австралийской писательницы, которая помнит, как ее завернули в розовое одеяло, когда ей было всего 7 дней. Ее память действительно уникальна: посмотрите, как она воспроизводит отрывки из «Гарри Поттера», не путая ни единого слова. Однако девушка не считает гипертимезию «даром»: она жалуется на головную боль и бессонницу и быстро устает.

2. Невосприимчивость к боли

Врожденная анальгезия — синдром, при котором человек совсем не чувствует боли. Удивительный факт: несмотря на редкость явления, целых 40 случаев этого заболевания зафиксировано в одной из деревень Швеции. На первый взгляд кажется, что это настоящая суперсила, ведь синдром не влияет на умственные способности или внешность, человек совсем не ощущает боли, максимум — прикосновение. Но это опасно тем, что пациент может не заметить у себя заболеваний, которые вызывают боль. Особенно опасен синдром для маленьких детей: они могут пораниться, играя, или повредить роговицу глаза, откусить кончик языка или не заметить перелома костей.

3. Способность практически ко всему

Синдром саванта — редкое состояние, которое может появиться у людей с нарушениями развития, например при аутизме или синдроме Аспергера. Люди с савантизмом необычайно талантливы в музыке, рисовании, вычислениях, картографии и построении трехмерных моделей. Саванты могут мгновенно назвать результат умножения трехзначных чисел или сказать, какой день недели будет 5 мая 3017 года. Стивен Уилтшир начертил подробную карту Лондона после всего одного полета над городом. Многие называют савантов гениями, и они действительно обладают настоящими талантами в некоторых областях. Но несмотря на «островки гениальности» пациенты демонстрируют неполноценность вплоть до умственной отсталости. Вспомните Форреста Гампа из романа Уинстона Грума — всем известный пример саванта.

4. Невосприимчивость к холоду

Кроме людей, которые не реагируют на боль, существуют люди, абсолютно равнодушные к холоду. Например, Вим Хоф — голландец, который поставил в тупик врачей своей способностью спокойно переносить очень низкие температуры. Он выдержал 120 минут в трубе с холодной водой и льдом, взобрался на Монблан в шортах и даже плавает подо льдом замерзших водоемов. Специалисты утверждают, что он является уникальным феноменом, хотя сам Вим Хоф считает, что невосприимчивость к холоду — заслуга его тренировок.

5. Полное отсутствие страха

Болезнь Урбаха-Вите — редкое генетическое заболевание, которое приводит к полному отсутствию страха. Известно всего 300 подобных случаев, четверть из них — в Южной Африке. Самый известный пациент — «женщина, не знающая страха», американка S. M. (эти инициалы ей дали для соблюдения анонимности). Как только исследователи не пытались испугать ее: давали в руки ядовитых пауков и змей, показывали фильмы ужасов и запирали в «доме с привидениями» — все попытки были тщетны. Более того, S. M. рассказала о страшных, но не испугавших ее ситуациях: нападение с ножом в парке ночью, случай домашнего насилия, после которого она чудом выжила. Руководитель группы исследователей посчитал удивительным, что женщина вообще еще жива, ведь она потеряла способность оценивать опасность.