«Вот женщина, 30 лет, детей нет»: оглушительный текст о том, как мы слепы к чужим чувствам

44 10

36

11.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда мы говорим другим людям слова, которые ничего не значат для нас, просто так, чтобы заполнить паузу в разговоре. Просто для того, чтобы что-то сказать. И не догадываемся, как они воспринимаются. Писательница Надира Анжель опубликовала в своем блоге пронзительный текст о том, как мы незаметно можем ранить тех, кто живет с затаенной болью. Она призывает нас быть более внимательными и чуткими.

AdMe.ru публикует текст Надиры, который не может не вызвать глубоких эмоций у любого, кто читает его.

Вот женщина, 30 лет, детей нет. Люди спрашивают ее: «До сих пор нет детей?» И она изо дня в день, натянуто улыбаясь, выдумывает новые ответы. «Нет, еще нет», — отвечает она с усмешкой, подавляя разочарование. «Не стоит ждать вечно, часики-то тикают», — говорят ей окружающие, довольные тем, что наставили ее на путь истинный. Она улыбается им. И плачет, оставшись одна. Плачет, потому что все 4 ее беременности закончились выкидышами. Потому что они с мужем безрезультатно пытаются зачать ребенка уже 5 лет. Плачет, потому что у ее мужа уже есть дети от предыдущего брака, а других он не хочет. Плачет, потому что отчаянно хочет попробовать ЭКО, но у нее не хватает денег. Плачет, потому что у нее уже было несколько ЭКО, но ничего не получилось. Плачет, потому что ее подруга не согласилась быть суррогатной матерью. «Это как-то странно», — ответила она. Плачет, потому что лекарства, которые она должна принимать, несовместимы с беременностью. Плачет, потому что ее муж бесплоден и винит себя за это. Потому что у ее сестер уже есть дети, кроме той сестры, которая вообще не хочет детей. Плачет, потому что лучшая подруга беременна. Плачет, потому что ее опять пригласили на вечеринку в честь новорожденного. Потому что ее мать не устает спрашивать: «Чего ты ждешь?» Потому что ее свекры хотят внуков. Плачет, потому что у ее соседки близнецы и она ужасно с ними обращается. Потому что 16-летние беременеют с первой попытки, хотя это им не нужно. Потому что она чудесная тетя. Потому что она уже выбрала имена. Потому что детская в ее доме по-прежнему стоит пустой. Плачет, потому что пустота — у нее внутри. Плачет, потому что она была бы отличной мамой. Была бы. Но нет.

Вот другая женщина, 34 года, 5 детей. Люди говорят ей: «Боже правый, надеюсь, на этом вы остановитесь!» И смеются, потому что это вроде как шутка. Женщина тоже смеется, но не очень охотно и меняет тему. А на другой день плачет, оставшись одна. Плачет, потому что снова беременна и чувствует, что должна скрывать радость. Плачет, потому что всегда хотела большую семью и не понимает, почему других это так беспокоит. Потому что у нее нет братьев и сестер и она чувствовала себя глубоко одинокой в детстве. Потому что у ее бабушки было 12 детей и она хотела бы столько же. Плачет, потому что не может представить жизни без своих детей, а другим это кажется наказанием. Плачет, потому что не хочет, чтобы ее жалели. Потому что она и ее муж вполне способны содержать семью, но это, похоже, не имеет значения. Плачет, потому что все считают ее безответственной. Плачет, потому что устала от подобных шуток и необходимости защищать свой личный выбор. Плачет, потому что иногда она и сама думает, что не нужно было рожать еще двоих. Потому что устала защищать себя. Плачет из-за хамского поведения людей, которые вмешиваются в ее личную жизнь.

Вот еще одна женщина, 40 лет, один ребенок. Люди говорят ей: «Всего один? Неужели вы никогда не хотели больше?» «Я и так счастлива», — отвечает она спокойно. И никто не подозревает, что когда она остается одна, то тоже плачет. Потому что рождение ее единственного ребенка было чудом. Потому что ее сын просит братика или сестричку. Плачет, что она всегда хотела по крайней мере троих. Плачет, потому что ее вторую беременность пришлось прервать, чтобы спасти ей жизнь. Потому что доктор говорит, что вторая беременность — это слишком большой риск. Плачет, потому что ей непросто заботиться и об одном ребенке. Плачет, потому что ее муж умер, а другого мужчину она так и не встретила. Потому что ее семья считает, что ей хватит и одного. Плачет, потому что сейчас она строит карьеру и не позволяет себе думать о детях. Потому что ее послеродовая депрессия была слишком сильной и она не может представить, как переживет это снова. Плачет, потому что ей пришлось удалить матку. Плачет, потому что хочет еще одного ребенка, но не может иметь его.