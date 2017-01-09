Вот почему умные люди счастливы, когда они одни

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Возникало ли у вас желание уехать далеко-далеко, где нет ни души, чтобы побыть наедине с собой? Если да, то вы чертовски умны и у ученых есть что сказать по этому поводу.

Ученые из Университета менеджмента Сингапура и Лондонской школы экономики и политических наук провели исследование, чтобы найти связь между тем, где жил человек, и тем, насколько он доволен своей жизнью.

Оказалось, что чем выше уровень интеллекта человека, живущего в большом городе, тем менее он счастлив. В то время как большинство людей счастливее, когда они окружены друзьями, люди с высоким интеллектом чувствуют себя комфортнее, находясь в одиночестве. Почему же так происходит?

Ученые предполагают, что в силу своей природы мы чувствуем себя неловко в крупных сообществах, так как наш мозг эволюционно больше адаптирован к работе в группах, состоящих примерно из 150 человек. То есть чем больше человек в группе и чем умнее человек, тем сильнее он испытывает дискомфорт.