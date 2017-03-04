Вот почему нам снятся страшные сны
Стоит ли говорить, что кошмары вызывают крайне неприятные эмоции. Но, оказывается, страшные сны не что иное как наши собственные внутренние страхи, а они могут быть как вполне объективными, так и необоснованными.
Мы в AdMe.ru решили подробнее разобраться в том, зачем нам снятся страшные сны и что мы можем с этим сделать.
Прозвучит неожиданно, но страшные сны помогают нам справляться со стрессом. Мозг воспринимает кошмары как вполне реальные происшествия, которые по пробуждении становятся воспоминаниями. Ведь то, что уже произошло, воспринимать значительно легче. Проще говоря, во сне мы «репетируем» ситуацию, которая вполне может случиться в реальной жизни, чтобы быть во всеоружии, если это произойдет.
- Если дело дошло до ночного кошмара, значит, внутренний мир требует срочного внимания, в котором вы ему постоянно отказываете: вполне вероятно, в суете дневных забот и обязанностей попросту не замечаете накопившихся проблем. Но подсознание гораздо чувствительнее и откровеннее, чем бодрствующее «я». А значит, постарайтесь вспомнить все пугающие образы — они подскажут, на какую часть вашей жизни стоит обратить внимание.
- Страшные сны, как правило, повторяются, когда им не уделяют должного внимания. Как только вы найдете в себе смелость расшифровать послание и примете соответствующие действия, страшные сны прекращаются.
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Иногда стоит проснуться и перевернуться на другой бок, и кошмар сменяется чем-то более спокойным. А иногда это не срабатывает. В чем дело? Скорее всего, затронутая во сне проблема настолько актуальна, что никакие хитрости не могут переключить внимание бессознательного, которое пытается до вас докричаться.
- Если ночные страхи становятся особенно навязчивыми и бывают чаще раза в месяц — пора всерьез заняться здоровьем. Причем не всегда только психическим. Возможно, у вас не получается пережить душевную травму; а есть риск, что все гораздо «материальнее» и пора навестить врача, чтобы не запустить болезнь.
Дело в том, что психологическое и телесное в нас тесно связаны, поэтому повторяющиеся сюжеты в кошмарных снах могут быть следствием физиологической проблемы: астматики, например, иногда видят, что задыхаются, — это может быть предвестьем приступа.
- Но если проблема не в физиологии, то хронические кошмары — почти наверняка симптом психотравмы, с которой самостоятельно сложно справиться. И тут лучше не терзать себя, а обратиться к психологу. По наблюдениям ученых, особенно часто неприятные сны без финальной сцены или с печальным концом снятся больным неврозом. В сюжетах обычно фигурируют беспомощность, бессилие и незнакомые персонажи в непривычной обстановке.
- Падение может говорить о страхе потерять контроль. Чаще всего такие сны видят люди, которые всегда держат руку на пульсе. На деле же они опасаются лишиться управления жизнью вообще. Что делать? Научиться делегировать функцию контроля окружающим. Помочь в этом могут практики релаксации, во время которых тело получает позитивный опыт доверия.
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Преследования могут напоминать о глубокой травме человека, столкнувшегося с насилием, — возможно, в детстве. Иногда память забывает неприятные моменты, но тело продолжает помнить, и тогда подключается подсознание, которое настойчиво намекает, что с этим нужно что-то делать.
Может быть и другое толкование: преследователь — часть вашей личности, которую вы не хотите признавать. В этом случае нужно понять, от чего именно вы в себе убегаете, и принять свою темную сторону. Иногда такие сны выдают желания, которые вы не осознаете или в которых стесняетесь признаться. Например, если женщине снится, что за ней гонится насильник, то есть вероятность, что в реальной жизни ей не хватает мужского внимания.
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Убийство. Если во сне вы убиваете кого-то конкретного, скорее всего, вы злитесь на этого человека, но по каким-то причинам не даете волю гневу. Убиваете незнакомца или даже устраиваете массовую бойню — может быть, ваше раздражение направлено на тех, кому вы не можете высказать негодование. В любом случае нужно понять, в чем источник этого «безликого» гнева, и найти способы с ним справиться.
Особый случай — когда во сне убивают вас. С одной стороны, возможно, вы действительно улавливаете «опасные флюиды» от кого-то из близких, но может быть, дело снова в вашей агрессии по отношению к человеку. Просто вы не готовы ее признать и проецируете свои эмоции на него.
Еще вариант — вы склонны к аутоагрессии. Скажем, в детстве вам не разрешали открыто выражать злость, приходилось сдерживаться. В результате все подавленные эмоции оборачиваются против вас самих же. В первую очередь разберитесь, кто вызывает в вас эти неприятные переживания, признайте их и примите, даже если это больной дедушка или любимая мама. Вы имеете полное право сердиться даже на них. Затем найдите способ выплеснуть агрессию: побейте подушку, покричите в караоке или сходите в спортзал.