Вот почему нам снятся страшные сны

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Стоит ли говорить, что кошмары вызывают крайне неприятные эмоции. Но, оказывается, страшные сны не что иное как наши собственные внутренние страхи, а они могут быть как вполне объективными, так и необоснованными.

Мы в AdMe.ru решили подробнее разобраться в том, зачем нам снятся страшные сны и что мы можем с этим сделать.