Вот как будет выглядеть инстаграм, если все парни начнут фотографироваться так же, как девушки
Многие девушки любят постить в инстаграме едва ли не каждый момент своей жизни. «Вот я в ванной», «Вот я пью коктейль», «Вот я крашу ногти», «Вот я с букетом цветов от любимого», «Вот я в спортзале», «Вот я гуляю» и многое другое. Парни, как правило, ограничиваются машинами, вечеринками с друзьями, смешными демотиваторами. Но что если бы парни фотографировались так же, как девушки, а затем делились этими кадрами с миром?
AdMe.ru решил представить, как бы выглядела эта популярная соцсеть, если бы мужчины публиковали свои фотошедевры, точь-в-точь как активные инстаграмщицы.
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«Каждая девушка в первый холодный день года».
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«Каждая бьюти-блогер, когда получает новый продукт».
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«Каждая девушка, когда получает в подарок набор косметики».
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Фото на превью brosbeingbasic / instagram, brosbeingbasic / instagram