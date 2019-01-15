Вот как будет выглядеть инстаграм, если все парни начнут фотографироваться так же, как девушки

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Многие девушки любят постить в инстаграме едва ли не каждый момент своей жизни. «Вот я в ванной», «Вот я пью коктейль», «Вот я крашу ногти», «Вот я с букетом цветов от любимого», «Вот я в спортзале», «Вот я гуляю» и многое другое. Парни, как правило, ограничиваются машинами, вечеринками с друзьями, смешными демотиваторами. Но что если бы парни фотографировались так же, как девушки, а затем делились этими кадрами с миром?

AdMe.ru решил представить, как бы выглядела эта популярная соцсеть, если бы мужчины публиковали свои фотошедевры, точь-в-точь как активные инстаграмщицы.

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«Каждая девушка в первый холодный день года».

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«Каждая бьюти-блогер, когда получает новый продукт».

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«Каждая девушка, когда получает в подарок набор косметики».

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