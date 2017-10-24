Вот что произойдет, если не спать 7 дней

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Американец Рэнди Гарднер установил рекорд максимального пребывания без сна без использования стимуляторов любого рода. 18-летний ученик средней школы бодрствовал в течение 264,3 часа (11 дней). AdMe.ru решил показать последствия такого эксперимента. В зависимости от индивидуальных особенностей организма симптомы у разных людей могут появляться раньше или позже. Мы настоятельно не рекомендуем вам проверять свои возможности.

День 1-й

Первые сутки без сна уже станут серьезным испытанием для организма. Появится головная боль, шум в ушах и нарушится терморегуляция (руки будут холодными). Человек становится невнимательным , рассеянным, нарушается память и теряется способность к обучению .

День 2-й

На второй день происходят значительные изменения во внешнем виде: появляются синяки под глазами, в глазах лопаются сосуды, возникает легкая дрожь по всему телу. Температура тела падает до 35,8° невыспавшийся чувствует постоянный озноб. Человек начинает вести себя отчужденно, количество используемых слов сокращается в 5 раз, появляется безэмоциональность.

День 3-й

Третий день без сна станет наиболее серьезным испытанием. Движения тела замедлятся, все будет сильно раздражать, а в голове появятся бредовые идеи. Человеку захочется есть больше обычного (особенно соленой и жирной пищи), что приведет к воспалениям на коже. Ко всему прочему добавится нервный тик.

День 4-й

Ближе к четвертому бессонному дню мелкие морщинки на лице станут явными, а кожа приобретет бледный оттенок. Именно в это время появятся слуховые и зрительные галлюцинации, человек начнет теряться во времени и пространстве.

День 5-й

На пятый день веки станут невероятно тяжелыми и появится сильная глазная и головная боль. Галлюцинации приобретут постоянный характер, гиперактивность будет сменяться невозможной усталостью. Человек перестанет быть способным на самоидентификацию.

День 6-й

Почти неделя без сна обернется страхом, паранойей и вспышками агрессии. Работа основных участков мозга замедлится, мышцы начнут «заедать» (например, если человек поднимет руку, то он перестанет понимать, что может ее опустить). Симптомы будут напоминать болезнь Альцгеймера. Речь станет еще более медленной.

День 7-й

Неделя без сна приведет к сильному тремору конечностей и отсутствию связной речи. На данном этапе человек уже не может выполнять элементарные задачи. Нейроны мозга станут малоактивны, сердечная мышца к этому времени износится, а иммунитет перестанет сопротивляться вирусам.