Что говорит о вашем характере поза, в которой вы спите

AdMe.ru публикует простой тест, который может многое о вас рассказать.

Все просто. Посмотрите на картинку ниже и выберите основную позу, в которой в спите ночью.

  1. Если вы не можете заснуть, не упершись во что-нибудь или в кого-нибудь коленкой, значит вы — спокойный и надежный человек. Вас нелегко обидеть, и вы не боитесь будущего. Такие люди способны улыбаться даже в самое суровое утро и легко привыкают к любым изменениям в вашей жизни.
  2. Если в основном вы спите в позе эмбриона, то это значит, что вы часто нуждаетесь в защите, понимании и сочувствии. Свернувшись калачиком во сне, вы будто отгораживаетесь от проблем окружающего мира. Попробуйте найти применение своим талантам и способностям — рисуйте пейзажи, учитесь танцевать, заведите блог. Если так спит ваш мужчина, прекратите его терроризировать. Если так спит ваш кот — он нормальный кот.
  3. На животе, раскинув руки и ноги во все стороны, спят лидеры. Такие люди импульсивны и инициативны, они чутко следят за порядком в семье и на работе, предпочитают всё заранее планировать и не любят неожиданностей. Из-за своей настойчивости и ответственности такие люди быстро достигают успеха и благополучия.
  4. На спине спят праведники и короли. Похоже, что вы среди них. Вы позитивны и жизнерадостны, привыкли быть в центре внимания и любите веселые компании. В работе вы упорны, упрямы, но рациональны, предпочитаете говорить правду в глаза. Чаще всего так спят мужчины, но встречаются и «железные» леди.
  5. Если вы спите, как солдат в карауле, то вы уравновешенная персона, которая имеет цель в жизни и стремится к ней. Вы бываете строги, педантичны и требовательны, но больше всего требований вы предъявляете к себе.
  6. Спите как цапля? Вы непредсказуемая личность, которую тянет на всякие приключения, а смена настроения порой повергает окружающих в лёгкий шок. За считанные минуты неземная нежность может превратиться в зубодробительный скандал и обратно. Зачастую вам сложно сделать выбор. Но в жизни и работе вы предпочитаете стабильность, покой и аккуратность.

Если вы каждый раз спите в разных позах, то вы многогранная личность, в которой вместилось необъятное.

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