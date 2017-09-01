Волшебное слово, которое обеспечит полное взаимопонимание с ребенком

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Воспитание детей — важный и ответственный процесс, формирующий личность и будущее ребенка. Поэтому родители используют разные методы, чтобы найти согласие со своим ребенком и воспитать его правильно. Но существует универсальный метод: если вы добавите в свой лексикон всего одно слово, то сотрудничать с ребенком станет намного проще. AdMe.ru решил поделиться волшебным словом, которое поможет ребенку чувствовать родительскую поддержку. Это слово — «давай».

1.

Главное правило — единство. Дело в том, что до 9 лет дети не имеют чувства собственного «я», зато им близко понятие «мы». Поэтому привлекайте ребенка к участию в общей деятельности, особенно когда он сам предлагает помощь (даже если ребенок не умеет делать то, о чем просит). Используйте формулировку «давай я покажу / научу». Тогда ваш малыш, чувствуя поддержку, пойдет на сотрудничество намного охотнее.

2.

Очень часто родители совершают ошибку, приказывая ребенку сделать что-либо. Он чувствует авторитет взрослого, которому не возразишь, начинает злиться и капризничать. Существует более действенный способ — просьба. Если вам нужно добиться от ребенка какого-то действия, попросите его об этом: «Давай договоримся». Или же предложите помощь: «Давай-ка сделаем это вместе». Сотрудничество работает лучше, чем подчинение.

3.

Вместе со словом «давай» существуют еще два секретных оружия. Не будьте скупы на «пожалуйста» и «спасибо»: так с ранних лет вы приучите ребенка к вежливости и чувству благодарности.

4.

Стройте общение с ребенком так, чтобы он чувствовал, что с его мнением тоже считаются. Задавайте ему вопросы и идите на компромиссы. Обращайтесь к ребенку с фразой: «Давай ты расскажешь», но не сыпьте приказами и требованиями.

5.

Очень часто дети не знают, чего от них хотят, что приводит к недопониманию и истерикам. Не задавайте риторических вопросов и формулируйте просьбы максимально позитивно. И главное, помните: дети ждут от родителей помощи и тоже хотят быть услышанными. Давайте позволим им выражать себя и строить естественную семейную связь.