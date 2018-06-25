Войти в зону комфорта: неожиданный совет психолога, ломающий устойчивый стереотип

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Проходя любой курс по эффективности, самореализации, планированию, достижению целей, вы стопроцентно услышите предложение выйти из зоны комфорта, которая, словно болото, затянула вас и держит в своих липких лапах, не давая двигаться вперед и исполнять мечты. Но все ли так однозначно?

В AdMe.ru разобрались, что же такого токсичного в зоне комфорта, что из нее нужно обязательно выходить.

Что же такое зона комфорта?

Зона комфорта — это состояние психологической защищенности, когда стабильность и уверенность в завтрашнем дне позволяют не прикладывать сверхусилия для достижения целей. Зона комфорта — это НЕ: комфортный дом (суперудобный дорогой диван может вызывать стресс у людей с низкой самооценкой, которые считают себя недостойными такой качественной вещи);

достойная зарплата на желаемой должности (подчинение двум руководителям, размытые должностные обязанности могут держать человека в постоянном стрессе);

мир в семье (часто мир — это замалчивание или уход от проблем, которые разрушают семью).

Это, скорее, размеренная жизнь с понятными правилами и ожидаемыми результатами. То есть зона комфорта вполне может быть на нелюбимой работе с низкой зарплатой и сварливой женой дома, если все это устраивает конкретного человека. По мнению коучей и всевозможных мотивационных ораторов, зона комфорта — крайне негативное состояние, мешающее получению нового опыта, необходимого для развития. Но так ли это? Давайте рассмотрим это утверждение на примере великих людей.

Кто из великих не выходил из зоны комфорта?

Иммануил Кант. Размеренно прожил 80 лет, совершая ежедневные прогулки по улицам родного города. Жители Кенигсберга по нему даже проверяли свои часы, настолько выверенными были его дни. И каков масштаб личности! Интересно, чего бы лишилось человечество, вздумай однажды Кант переехать в Австралию, например. Василий Белов. Русский писатель, который крайне редко покидал родную деревню Тимониху и счастливо творил, да так, что к нему приезжали из других стран! Ричард Проеннек. Американский отшельник-натуралист, который 30 лет не покидал свою хижину, построенную высоко в горах Аляски. Благодаря тому, что все свои исследования он снимал на пленку, появились многосерийный документальный фильм, серия книг и несколько важнейших статей в области метеорологии и биологии.

Получается, вполне возможно прожить продуктивно на одном месте, выполняя привычные вещи? Т.е. плавно подняться по пирамиде Маслоу, ничего не меняя?

Все дело в пирамиде

Вкратце напомним основную суть: человек не может испытывать потребности высокого уровня, пока нуждается в более примитивных вещах. Голодный художник будет рисовать, зарабатывая на еду, физиологическая потребность в которой будет занимать все его мысли, а это не про талант. Бездомный музыкант будет играть посредственную музыку, чтобы найти крышу для ночлега (потребность в безопасности) и т. д. Как бы человек ни хотел перескочить через ступень, не удовлетворив все свои базовые потребности, мыслями он будет снова и снова возвращаться к более простым вещам. Часто пирамиду потребностей понимают слишком буквально. Не покушал — не создал шедевр. Это не совсем так. Здесь, скорее, больше про эффективность человека. Можно писать гениальные произведения, но делать это медленно, долго и нудно, если вам приходится сутками работать на заводе и добывать себе пропитание. А можно писать бестселлеры целыми сериями, если это ваша единственная работа и задача.

Давайте рассмотрим на примере обычный сценарий ярого последователя совета выхода из зоны комфорта. Жил себе человек, работал бухгалтером, по вечерам писал детские рассказы, которые мечтал когда-нибудь издать. И вдруг он решил выйти из зоны комфорта после просмотра видео с очередным мотивационным оратором. По примеру большого количества людей в инстаграме он уволился с работы, продал квартиру и переехал на Бали, чтобы творить и реализовываться как личность. То есть обнулил пирамиду. Но и на Бали тоже нужно найти работу, поддерживающую штаны, оплачивать счета, арендовать жилье. Получается, что мы снова не можем посвятить всего себя столь вожделенной работе, потому что снова нужно создавать зону комфорта, строить пирамиду, и в этот раз — с нуля! Мы разрушили ценный ресурс, который поддерживал в нас душевное спокойствие, и вогнали себя в гораздо больший стресс. Запасы дофамина от восторга переезда скоро иссякнут, а получение нового откладывается на неопределенный срок. Сомнительное счастье, правда?

Получается, что зона комфорта — важная составляющая нашего успеха, которую стоит расширять, а не покидать. Там, где нам комфортно и мы можем быть собой, мечты превращаются в пошагово расписанные цели. Да, вы можете жить в однокомнатной квартире впятером, и это будет ваша некомфортная зона комфорта. Но именно там вы можете сесть и подумать, как и куда вам идти дальше, потому что у вас есть тыл, а это закрытые две нижние ступени пирамиды.

Откровенный вред

Мало кто знает, что его унылые будни и отсутствие энергии могут быть не только результатом низкой мотивации, но и проявлениями синдрома хронической усталости, которому подвержены всего около 2 % населения, но тем не менее. Если вы «счастливчик» и попали в эти 2 %, то общепринятое понятие «выход из зоны комфорта» не просто не поможет, но и крайне усугубит ваше состояние. Поэтому, если вы неважно себя чувствуете и ваша цель — не достичь чего-то крайне сложного, а просто почувствовать вкус к жизни, сначала стоит обратиться к врачу и понять, не синдром ли часом заправляет вашей жизнью, и только потом, когда диагноз исключен, думать над тем, как грамотно это делать.

А как же правильно?

Правильно — осознать причину необходимости выхода, задав себе несколько простых вопросов: вы готовы к тому, что деньги, заработанные новым призванием, вы потратите на докторов?

вы готовы к тому, что ваши труды либо совсем не будут признаны обществом, либо будут, но посмертно?

вы готовы к тому, что ваш «выход» не поддержит ваша семья и вам придется стать одиноким первопроходцем без тыла? На такие вопросы быстро не ответишь, нужно время и внутренний диалог во внешней тишине. Но если ваши планы не столь грандиозны и вам всего лишь хочется разнообразить свою жизнь, тогда это не выход из зоны комфорта, а здоровое желание позитивных эмоций и впечатлений, которое не имеет ничего общего с глобальным выходом.

Психиатр Абигайль Бреннер утверждает, что общепринятое понятие «выход из зоны комфорта» означает не что иное, как банальное расширение этой самой зоны. Сменить работу — это не выход из зоны комфорта, это поменять источник дохода. Вы не бросаете работу, вы параллельно со своей ищете другую, более комфортную, соответствующую вашим ожиданиям. Кардинальная смена профессии сварщика на флориста — не выход из зоны комфорта, а приход в нее, потому как только там вы реализуете себя полноценно. Страхи, возникающие в процессе всех этих изменений, — наши неизменные спутники. Они заложены в нас природой, чтобы оберегать психику. Можно бояться новых обязательств и шестидневки на работе бухгалтером, а можно бояться мнения окружающих на ваше желание стать детским писателем. Но на то мы и люди разумные, чтобы быть гибкими и последовательными. Не нужно срываться в новую страну, чтобы получить там «эмоциональный инсульт», можно съездить туда в отпуск и параллельно разузнать, что да как. Где здесь выход из зоны комфорта? Вы же в отпуске.