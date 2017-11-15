Этот тест-квест вытянет все секреты из подсознания
У нас никогда нет времени на самоанализ, зато всегда есть время для прохождения тестов. Тесты помогают понять себя, разобраться в своих желаниях и стремлениях. А заодно немного отвлечься и пофантазировать.
AdMe.ru предлагает вам пройти интересный и красивый тест — путешествие по замку.
Вы долго брели по лесу и наконец-то вышли к старому замку. Какие у него ворота?
Замок — это новый опыт, а замковые врата — ваше отношение к получению этого опыта.
- Вы неясно представляете себе, что именно хотите от жизни, но готовы к поиску.
- Получение нового опыта пугает вас необходимостью расстаться с чем-то хорошо знакомым и привычным.
- Вас не пугают трудности, которые ожидают каждого, кто решился попробовать что-то новое или изменить свою жизнь.
Вы зовете хозяина, но никто не отвечает. Вы отворяете скрипучую дверь и...
Что вы видите сразу за дверью?
То, что вы видите за дверью первым, — проекция вашего мнения о самом себе.
- Вы думаете о себе как о доброжелательном человеке, к которому тянутся люди.
- Вы считаете себя эффектной персоной, публичной жизни которой можно только позавидовать.
- Вы ощущаете себя сложной, непонятой большинством людей личностью.
- Вероятно, считаете, что в силах решить любую проблему, с которой к вам обращаются друзья.
Вы оглядываетесь и замечаете лестницу, ведущую на второй этаж. Как она выглядит?
Лестница — это отражение вашего впечатления от жизни в целом.
- Вы верите в то, что если любить жизнь, то она ответит вам тем же.
- Вы воспринимаете жизнь как череду сложных испытаний.
Лестница привела вас в комнату с единственным окном. Какого размера окно?
Размер окна показывает, как вы ограничиваете себя в своих требованиях.
- Вы точно знаете, к чему стремитесь и как этого достичь, вы принимаете сложности как неизбежность, но они вас не останавливают.
- Вы переживаете нелучший период жизни и давно ищете выход из создавшейся ситуации.
- Ваша самоуверенность помогает вам раздвигать рамки и добиваться невозможного.
Что вы видите за окном?
Пейзаж в окне — это проекция социальных связей.
- У вас огромное количество друзей и знакомых, и вам удается найти время для каждого из них.
- У вас приятные и ровные отношения с большинством окружающих вас людей.
- Вы никогда не знаете, как именно отразится ваше настроение на отношениях с друзьями.
- Вы одиночка. В вашей жизни мало людей, которых вы можете назвать друзьями.
Вы продолжаете исследовать замок и находите заднюю дверь, которая ведет в сад. Как он выглядит?
Сад — это ваши ожидания от будущего.
- Вы слегка опасаетесь за свое будущее, но готовы приложить усилия, для того чтобы сделать его как можно лучше.
- Вы не ждете от будущего подвоха и уверены в завтрашнем дне.
- Вы явно боитесь своего будущего.
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