Этот тест-квест вытянет все секреты из подсознания

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У нас никогда нет времени на самоанализ, зато всегда есть время для прохождения тестов. Тесты помогают понять себя, разобраться в своих желаниях и стремлениях. А заодно немного отвлечься и пофантазировать. AdMe.ru предлагает вам пройти интересный и красивый тест — путешествие по замку.

Вы долго брели по лесу и наконец-то вышли к старому замку. Какие у него ворота?

Замок — это новый опыт, а замковые врата — ваше отношение к получению этого опыта. Вы неясно представляете себе, что именно хотите от жизни, но готовы к поиску. Получение нового опыта пугает вас необходимостью расстаться с чем-то хорошо знакомым и привычным. Вас не пугают трудности, которые ожидают каждого, кто решился попробовать что-то новое или изменить свою жизнь.

Вы зовете хозяина, но никто не отвечает. Вы отворяете скрипучую дверь и... Что вы видите сразу за дверью?

То, что вы видите за дверью первым, — проекция вашего мнения о самом себе. Вы думаете о себе как о доброжелательном человеке, к которому тянутся люди. Вы считаете себя эффектной персоной, публичной жизни которой можно только позавидовать. Вы ощущаете себя сложной, непонятой большинством людей личностью. Вероятно, считаете, что в силах решить любую проблему, с которой к вам обращаются друзья.

Вы оглядываетесь и замечаете лестницу, ведущую на второй этаж. Как она выглядит?

Лестница — это отражение вашего впечатления от жизни в целом. Вы верите в то, что если любить жизнь, то она ответит вам тем же. Вы воспринимаете жизнь как череду сложных испытаний.

Лестница привела вас в комнату с единственным окном. Какого размера окно?

Размер окна показывает, как вы ограничиваете себя в своих требованиях. Вы точно знаете, к чему стремитесь и как этого достичь, вы принимаете сложности как неизбежность, но они вас не останавливают. Вы переживаете нелучший период жизни и давно ищете выход из создавшейся ситуации. Ваша самоуверенность помогает вам раздвигать рамки и добиваться невозможного.

Что вы видите за окном?

Пейзаж в окне — это проекция социальных связей. У вас огромное количество друзей и знакомых, и вам удается найти время для каждого из них. У вас приятные и ровные отношения с большинством окружающих вас людей. Вы никогда не знаете, как именно отразится ваше настроение на отношениях с друзьями. Вы одиночка. В вашей жизни мало людей, которых вы можете назвать друзьями.

Вы продолжаете исследовать замок и находите заднюю дверь, которая ведет в сад. Как он выглядит?

Сад — это ваши ожидания от будущего. Вы слегка опасаетесь за свое будущее, но готовы приложить усилия, для того чтобы сделать его как можно лучше. Вы не ждете от будущего подвоха и уверены в завтрашнем дне. Вы явно боитесь своего будущего.

Что вы думаете о точности этого теста? Поделитесь своим мнением в комментариях.