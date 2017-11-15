Этот тест-квест вытянет все секреты из подсознания

У нас никогда нет времени на самоанализ, зато всегда есть время для прохождения тестов. Тесты помогают понять себя, разобраться в своих желаниях и стремлениях. А заодно немного отвлечься и пофантазировать.

AdMe.ru предлагает вам пройти интересный и красивый тест — путешествие по замку.

Вы долго брели по лесу и наконец-то вышли к старому замку. Какие у него ворота?

Замок — это новый опыт, а замковые врата — ваше отношение к получению этого опыта.

  1. Вы неясно представляете себе, что именно хотите от жизни, но готовы к поиску.
  2. Получение нового опыта пугает вас необходимостью расстаться с чем-то хорошо знакомым и привычным.
  3. Вас не пугают трудности, которые ожидают каждого, кто решился попробовать что-то новое или изменить свою жизнь.

Вы зовете хозяина, но никто не отвечает. Вы отворяете скрипучую дверь и...

Что вы видите сразу за дверью?

То, что вы видите за дверью первым, — проекция вашего мнения о самом себе.

  1. Вы думаете о себе как о доброжелательном человеке, к которому тянутся люди.
  2. Вы считаете себя эффектной персоной, публичной жизни которой можно только позавидовать.
  3. Вы ощущаете себя сложной, непонятой большинством людей личностью.
  4. Вероятно, считаете, что в силах решить любую проблему, с которой к вам обращаются друзья.

Вы оглядываетесь и замечаете лестницу, ведущую на второй этаж. Как она выглядит?

Лестница — это отражение вашего впечатления от жизни в целом.

  1. Вы верите в то, что если любить жизнь, то она ответит вам тем же.
  2. Вы воспринимаете жизнь как череду сложных испытаний.

Лестница привела вас в комнату с единственным окном. Какого размера окно?

Размер окна показывает, как вы ограничиваете себя в своих требованиях.

  1. Вы точно знаете, к чему стремитесь и как этого достичь, вы принимаете сложности как неизбежность, но они вас не останавливают.
  2. Вы переживаете нелучший период жизни и давно ищете выход из создавшейся ситуации.
  3. Ваша самоуверенность помогает вам раздвигать рамки и добиваться невозможного.

Что вы видите за окном?

Пейзаж в окне — это проекция социальных связей.

  1. У вас огромное количество друзей и знакомых, и вам удается найти время для каждого из них.
  2. У вас приятные и ровные отношения с большинством окружающих вас людей.
  3. Вы никогда не знаете, как именно отразится ваше настроение на отношениях с друзьями.
  4. Вы одиночка. В вашей жизни мало людей, которых вы можете назвать друзьями.

Вы продолжаете исследовать замок и находите заднюю дверь, которая ведет в сад. Как он выглядит?

Сад — это ваши ожидания от будущего.

  1. Вы слегка опасаетесь за свое будущее, но готовы приложить усилия, для того чтобы сделать его как можно лучше.
  2. Вы не ждете от будущего подвоха и уверены в завтрашнем дне.
  3. Вы явно боитесь своего будущего.

Что вы думаете о точности этого теста? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Фото на превью pixabay, pixabay, pexels

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10 Комментарии
  • 15 ноября 2017
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