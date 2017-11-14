Проверьте, влюблены ли вы в свою половинку

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Влюбленность — чувство, которое порой сложно признать не только перед другим человеком, но и перед самим собой. Иногда мы просто не уверены, что нами движет: интерес, симпатия или нечто большее. Специально для всех, кто не может разобраться в себе, AdMe.ru подготовил простой ассоциативный тест: выберите кадры, соответствующие вашей реакции на заданные вопросы, а в конце статьи узнайте, влюблены вы все-таки или нет. Запишите или запомните свои ответы.

1. Каким вы видите своего партнера?

2. Как вы относитесь к тому, чтобы провести вместе всю жизнь?

3. Как вы поступаете, если провинились?

4. Что вы чувствуете во время разлуки со своей парой?

5. Вы могли бы находиться наедине целый месяц?

6. Избранник пригласил вас в свою компанию, но вы устали. Что будете делать?

7. Что вы чувствуете, когда партнер к вам прикасается?

8. На ваш взгляд, как выглядит ваш партнер?

9. Вы готовы отдать себя этим отношениям на все

100 %?

10. Представьте, что вашему избраннику нравится кто-то другой