Проверьте, влюблены ли вы в свою половинку
Влюбленность — чувство, которое порой сложно признать не только перед другим человеком, но и перед самим собой. Иногда мы просто не уверены, что нами движет: интерес, симпатия или нечто большее.
Специально для всех, кто не может разобраться в себе, AdMe.ru подготовил простой ассоциативный тест: выберите кадры, соответствующие вашей реакции на заданные вопросы, а в конце статьи узнайте, влюблены вы все-таки или нет. Запишите или запомните свои ответы.
1. Каким вы видите своего партнера?
2. Как вы относитесь к тому, чтобы провести вместе всю жизнь?
3. Как вы поступаете, если провинились?
4. Что вы чувствуете во время разлуки со своей парой?
5. Вы могли бы находиться наедине целый месяц?
6. Избранник пригласил вас в свою компанию, но вы устали. Что будете делать?
7. Что вы чувствуете, когда партнер к вам прикасается?
8. На ваш взгляд, как выглядит ваш партнер?
9. Вы готовы отдать себя этим отношениям на все
100 %?
10. Представьте, что вашему избраннику нравится кто-то другой
А теперь посчитайте, сколько раз ваш выбор пал на первый вариант и сколько — на второй.
Если в большинстве случаев вы отдавали предпочтение первой картинке — вы явно влюблены. Налицо все признаки: идеализация партнера, желание буквально срастись с ним и, как следствие, невозможность наслаждаться жизнью в его отсутствие. Этот человек нужен вам прямо здесь и сейчас! Правда, нельзя сказать заранее, перерастет ли влюбленность в то, что мы называем любовью, или нет.
Если же вы чаще выбирали второй вариант, то, увы, скорее всего, у вас нет романтических чувств. Об этом говорит не только уж очень адекватное восприятие человека, но и безразличие к его ощущениям и даже некоторое отторжение — вы не нуждаетесь в нем и не хотите впускать в свою жизнь. Что же, это вовсе не плохо, ведь у вас еще есть время, чтобы встретить того, кто пробудит в вас настоящие чувства.
Делитесь в комментариях, насколько точными оказались результаты теста!
Фото на превью Touchstone Pictures, Relativity Media, Modern VideoFilm, Voltage Pictures