Наука знает, какие чувства пробуждают в нас разные виды алкоголя

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«Возможно, это говорит алкоголь, но...» — пожалуй, эта фраза еще никогда не звучала настолько научно. Британские ученые обратили внимание на закономерность наших эмоций после употребления алкоголя. Причем решающую роль играет не только количество, но и вид напитка. AdMe.ru с любопытством изучил это исследование и предлагает вам взглянуть на результаты.

Пиво = Уверенность в себе

Этот популярный напиток дарит ощущение удовлетворения и спокойствия практически в половине случаев. 44,5 % опрошенных признались, что чувствуют себя гораздо увереннее, а 25 % не знают, куда девать энергию. Впрочем, такие приступы активности значительно уступают чувству меланхолии: около 40 % любителей пива вскоре охватывает вялость, а самые впечатлительные 10 % легко могут пустить слезу.

Красное вино = Усталость

Странно, но на большинство опрошенных (60 %) накатывает откровенная усталость после n-го количества этого алкогольного напитка. Больше половины сообщили о чувстве полной расслабленности, а около четверти людей становятся более уверенными в себе и, как результат, проявляют неприкрытый интерес к противоположному полу. Пожалуй, этот алкоголь можно отнести к самым умиротворяющим: чувство агрессии при его употреблении возникает менее чем у 3 %.

Белое вино = Флирт

Этот алкоголь вызывает довольно смутные эмоции. Он хорошо расслабляет — в этом признались 33 % опрошенных; придает уверенности в себе (29 %) и подобно своему красному «родственнику» вызывает желание пускаться на поиски любовных приключений. Это далеко не самый энергетически заряженный алкоголь, о чем свидетельствует всего 15 % гиперактивных подопытных, зато усталость и апатия после него ощущается редко.

Крепкий алкоголь = Буря эмоций

Высокоградусные алкогольные напитки дают самый буйный эффект: больше половины опрошенных превращаются в энергичных (58 %), целеустремленных и суперуверенных (59 %) людей, не сомневающихся в собственной сексуальности (42 %). Осторожно: есть побочные эффекты! 48 % (почти половина!) любителей крепких напитков страдает от приступов дурноты, чуть меньше 30 % ощущают беспокойство и дискомфорт и 22 % ищут жилетку, в которую можно было бы от души поплакать.