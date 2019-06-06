«Вход для женщин бесплатный, для леди — один пенс». Психолог объяснила, почему так важно платить за себя

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В чем разница между настоящей леди и обычной женщиной или между истинным джентльменом и просто мужчиной? Оказывается, все дело в маленькой монетке, за которой кроется глубокий смысл, считает психолог Анна Кирьянова.

Нас в AdMe.ru впечатлил этот текст, поскольку он дает простой и понятный ответ на вопрос, почему лучше заплатить за себя, чем стремиться получить что-то бесплатно.

Есть женщины и мужчины. А есть леди и джентльмены. Сначала так аристократов называли, в Викторианскую эпоху. А потом так стали называть воспитанных, образованных людей, которые имеют чувство собственного достоинства и признают его у других. Уважают себя и уважают других. А разница между мужчиной и джентльменом и между леди и женщиной — всего один пенс. Мелкая монетка. Хотя не в монетке дело, конечно.

Одна писательница давным-давно приехала в Лондон. И увидела, извините, общественный туалет — отдельно стоящее здание с двумя входами. Над каждой дверью была надпись: «Вход для женщин бесплатный. Для леди — один пенс», «Вход для мужчин бесплатный. Для джентльменов — один пенс». Пока изумленная писательница размышляла об отличии леди от женщин, к ней подошел полицейский и деликатно спросил, не дать ли ей пенс. Может, у нее проблема с мелочью, так он готов услужить леди, как истинный джентльмен.

Вот уж действительно, странные они, эти чопорные англичане. Но в этой истории есть глубокий смысл: леди и джентльмены всегда платят за себя. Не бегут, пихая других локтями, чтобы ухватить что-то задаром, даже если можно это сделать. Не пользуются бесплатным, если в состоянии заплатить. И всегда благодарят за услугу, пусть даже никто не требует благодарности. Они не привыкли пользоваться «халявой», истинные леди и джентльмены. Не потому, что их заставляют платить. А потому, что плата за услугу или за вещь позволяет сохранить чувство собственного достоинства. Самоуважение. Иногда всего лишь пенс нужно отдать. Но одни не платят даже мелкую монетку. А другие считают своим долгом заплатить за себя. Отблагодарить, рассчитаться, соблюсти негласные правила, даже если это никто не увидит и не оценит. Да еще деликатно помогут тому, кто оказался в затруднительном положении.