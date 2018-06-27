Вещи, которые стоит перестать делать, чтобы получить крутую работу

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У каждого есть на примете компания, в которой хотелось бы работать. Там идеально все: от зарплаты до условий труда. Но на ваше резюме там не откликаются. Или приглашают на собеседование, но не перезванивают. В статье мы расскажем, какие ошибки мешают заполучить работу мечты.

Редакция AdMe.ru подготовила топ-11 вещей, которые не стоит делать тем, кто находится в поиске идеального рабочего места.

1. Писать слишком длинное или слишком короткое резюме

Первая распространенная ошибка состоит в том, что вы заполнили только обязательные пункты анкеты, резюме вышло коротким и скудным, словно его составлял робот. Но помните: у вас есть всего лишь несколько минут, чтобы завладеть вниманием человека, который читает ваше резюме. «Много» не равно «хорошо»: длинный текст рассеивает внимание, а его прочтение отнимает много времени, которого обычно у директоров нет. Администрация ресурса по поиску работы собрала стоп-слова и даже фразы, которые не стоит использовать в своем резюме: «креативный», «творческий», «замотивированный», «обучаемый», «коммуникабельный», «рекомендации предоставляю по запросу».

Замените объемные по смыслу слова на глаголы действия: «внедрил», «организовал», «снизил затраты», «повысил доход».

2. Пренебрежительно подходить к подготовке сопроводительного письма

Если вы решили откликнуться на вакансию, вам необходимо составить сопроводительное письмо. Почему это важно? Работодатель сначала увидит текст, который вы ему написали, и лишь потом решит, знакомиться ли с вашим резюме. Начните с приветствия: обратитесь к человеку, который непосредственно курирует вакансию. Если конкретный сотрудник не указан, можно использовать стандартные формулы вежливости: «Уважаемые дамы и господа!»

Стиль письма должен соответствовать политике компании. Для большинства работодателей это выдержанный деловой стиль. Он беспроигрышно подходит для 95 % вакансий, размещенных в интернете. Остальные 5 % — области Hi-tech, креатива, IT-startup, частные и небольшие компании c нишевыми продуктами — допускают более свободное и эмоциональное обращение.

Обязательно проверьте текст на ошибки и продублируйте в конце письма свои контактные данные.

3. Откликаться на все предложения подряд

Вы составили прекрасное резюме и спешите показать его и себя рынку труда. Не торопитесь. Выделите те компании, где вы действительно хотите работать, и те, в которые у вас есть хоть один реальный шанс попасть. Рассылка резюме в неинтересные фирмы, посещение потенциально бесполезных интервью — пустая трата времени, если вы не студент, которому нужно набраться опыта. Сосредоточьтесь на главном: откажитесь от сомнительных предложений и не соглашайтесь на несколько собеседований в один день. Такой график отнимет много сил, а после нескольких отказов может пошатнуться уверенность в себе. В результате вы предстанете перед действительно важным для вас работодателем уставшим и измотанным человеком.

4. Поверхностно изучить компанию своей мечты

Еще одна ошибка ожидает вас на этапе подготовки к собеседованию. Вы направляетесь на встречу с рекрутером, но что вы знаете о компании, в которую идете? Прочитать раздел «о нас» на главной странице сайта недостаточно. Джон Юшай (Jon Youshaei), журналист Forbes, в своей статье советует подписаться на блог компании, в которой вы хотите работать, и следить за новостями, достижениями фирмы. Владение информацией покажет, что вы готовились к собеседованию и заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Чтобы действительно быть в курсе и ничего не пропустить, воспользуйтесь плагином Google Alerts, который оповестит вас о новостях на сайте. Полезно изучить не только официальные источники, но и отзывы сотрудников о работе в компании. Так вы сможете узнать о нюансах службы, взглянуть на фирму изнутри.

5. Сохранить беспорядок в социальных сетях

Сервис Reppler провел опрос среди рекрутеров и выяснил интересные факты взаимосвязи между поиском работы и вашими социальными сетями. В исследовании говорится, что 91 % людей, занятых в процессе найма, используют различные ресурсы для поиска подходящего кандидата, но более тревожен тот факт, что 69 % опрошенных способны отклонить резюме потенциального сотрудника из-за неподобающего контента. Вспомните скандал, когда одну из главных топ-моделей современности, 22-летнюю американку Джиджи Хадид отстранили от участия в шоу Victoria’s Secret 2017 в Китае. Причиной этому стало видео, на котором она прищуривает глаза и демонстрирует подписчикам печенье в виде Будды. Не повторяйте чужих ошибок: наведите порядок на страничке, удалите контент, который может вас дискредитировать.

6. Необдуманно подходить к диалогу на собеседовании

Ошибка № 1. Начиная беседу, вы не называете должность, на которую претендуете. Подкрепите свою активную и уверенную позицию словами: «Я хочу работать в должности...»

Ошибка № 2. На вопрос, чем вы занимались на предыдущем месте работы, начинаете обезличенно рассказывать: «Мы специализировались на...» Работодателю неинтересна область деятельности прошлой компании, он хочет знать, в каких проектах были заняты вы, чему научились.

Ошибка № 3. Если вас спрашивают о профессиональных достижениях, попробуйте рассказать о них в виде исчисляемых показателей, например деньги, время, проценты.

Ошибка № 4. Когда вас спрашивают о предыдущем опыте работы, построить диалог лучше так: сначала расскажите о последнем месте труда, а затем продвигайтесь назад, к первой профессиональной практике.

7. Выбирать неудачное время для собеседования

Журналист Кейт Пархам (Kate Parham), изучив обзор Accountemps 2008 и книгу Эндрю Брэдбери (Andrew Bradbury) «Успешные навыки презентации», определила, что самое лучшее время для общения по работе — утро вторника около 10:30. Конечно, это не значит, что собеседование в другие дни пройдет плохо. Но, принимая приглашение от рекрутера, соблюдайте несколько правил. Не назначайте встречу рано утром или в конце рабочего дня. Обычно в эти часы наступает максимальная эмоциональная загрузка. А кому нужен разговор на повышенных тонах?

Избегайте времени до и после обеда. Ведь в одном случае человек может спешить, а во втором — опоздать.

Сторонитесь сокращенных и праздничных дней. Есть шанс поймать невнимательное и поверхностное отношение.

8. Быть слишком эмоциональным или скованным

Если вас пригласили на собеседование в компанию мечты, вы нервничаете. Это нормально. Но постарайтесь оставить после себя приятное послевкусие. Если вы навязчивы, то вас не полюбят. Если вы начинаете конфликтовать и спорить, вас не примут. Если вы закрылись в себе и молчите, вы станете неинтересны для беседы. Попробуйте побороть свое волнение, заранее продумайте, о чем будете говорить, отрепетируйте перед зеркалом. Хорошее впечатление — залог успеха.

9. Употреблять слова-паразиты

Когда мы начинаем нервничать, «паразиты» пользуются удобным случаем и начинают вставать после каждого произнесенного слова. Уверенных и профессиональных людей это раздражает. Тина Зеелинг (Tina Seelig Ph.D.), доктор философии и профессор Стэнфордской инженерной школы, признается: «Когда вы видите, что я делаю крошечные пометки в резюме, вполне вероятно, что я считаю, сколько раз вы произнесли слово-паразит. Это самый простой способ исключить потенциального кандидата.» Следите за своими словами, обратите внимание на свои «типа», «вроде», «короче» и не пытайтесь использовать молодежный сленг. Чтобы определить замусоренность речи, дома включите диктофон и попробуйте без подготовки ответить на импровизированный вопрос.

10. Обращать внимание только на интервьюера

Когда вы приходите на собеседование, ошибочно полагать, что общаться вам необходимо лишь с интервьюером. После вашего ухода рекрутер наверняка спросит у коллег, какое впечатление вы произвели на окружающих, поэтому будьте вежливы со всеми, улыбайтесь, поддержите разговор или зрительный контакт. Этим советом делится Алексей Штейнгардт, генеральный директор рекрутинговой компании Hays в России, в своей статье. Проявить хорошие манеры очень просто, например, поздоровайтесь с охранником на входе, поддержите разговор с секретарем.

11. Не заботиться о внешнем виде

Перед тем как идти на переговоры, тщательно продумайте свой внешний вид. Сначала попробуйте ответить на вопрос, что вы хотите сказать работодателю своей одеждой. Если хотите показать, что вы ответственный человек, на которого можно положиться, выбирайте синий цвет для вашего костюма. Он ассоциируется с благородством, уверенностью и спокойствием. Удачным решением станут также серые, черные или коричневые оттенки.

А впечатление взбалмошного и несерьезного работника произведут сочетания ярких вызывающих оттенков, таких как зеленый, оранжевый или желтый. Постарайтесь избегать их.

Удалось ли вам заполучить работу мечты? С какими проблемами вы столкнулись на собеседовании?