Вещи, которые стоит перестать делать, чтобы получить крутую работу
У каждого есть на примете компания, в которой хотелось бы работать. Там идеально все: от зарплаты до условий труда. Но на ваше резюме там не откликаются. Или приглашают на собеседование, но не перезванивают. В статье мы расскажем, какие ошибки мешают заполучить работу мечты.
Редакция AdMe.ru подготовила топ-11 вещей, которые не стоит делать тем, кто находится в поиске идеального рабочего места.
1. Писать слишком длинное или слишком короткое резюме
Первая распространенная ошибка состоит в том, что вы заполнили только обязательные пункты анкеты, резюме вышло коротким и скудным, словно его составлял робот. Но помните: у вас есть всего лишь несколько минут, чтобы завладеть вниманием человека, который читает ваше резюме. «Много» не равно «хорошо»: длинный текст рассеивает внимание, а его прочтение отнимает много времени, которого обычно у директоров нет.
- Администрация ресурса по поиску работы собрала стоп-слова и даже фразы, которые не стоит использовать в своем резюме: «креативный», «творческий», «замотивированный», «обучаемый», «коммуникабельный», «рекомендации предоставляю по запросу».
- Замените объемные по смыслу слова на глаголы действия: «внедрил», «организовал», «снизил затраты», «повысил доход».
2. Пренебрежительно подходить к подготовке сопроводительного письма
Если вы решили откликнуться на вакансию, вам необходимо составить сопроводительное письмо. Почему это важно? Работодатель сначала увидит текст, который вы ему написали, и лишь потом решит, знакомиться ли с вашим резюме.
- Начните с приветствия: обратитесь к человеку, который непосредственно курирует вакансию. Если конкретный сотрудник не указан, можно использовать стандартные формулы вежливости: «Уважаемые дамы и господа!»
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Стиль письма должен соответствовать политике компании. Для большинства работодателей это выдержанный деловой стиль. Он беспроигрышно подходит для 95 % вакансий, размещенных в интернете. Остальные 5 % — области Hi-tech, креатива, IT-startup, частные и небольшие компании c нишевыми продуктами — допускают более свободное и эмоциональное обращение.
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Обязательно проверьте текст на ошибки и продублируйте в конце письма свои контактные данные.
3. Откликаться на все предложения подряд
Вы составили прекрасное резюме и спешите показать его и себя рынку труда. Не торопитесь. Выделите те компании, где вы действительно хотите работать, и те, в которые у вас есть хоть один реальный шанс попасть. Рассылка резюме в неинтересные фирмы, посещение потенциально бесполезных интервью — пустая трата времени, если вы не студент, которому нужно набраться опыта.
- Сосредоточьтесь на главном: откажитесь от сомнительных предложений и не соглашайтесь на несколько собеседований в один день. Такой график отнимет много сил, а после нескольких отказов может пошатнуться уверенность в себе. В результате вы предстанете перед действительно важным для вас работодателем уставшим и измотанным человеком.
4. Поверхностно изучить компанию своей мечты
Еще одна ошибка ожидает вас на этапе подготовки к собеседованию. Вы направляетесь на встречу с рекрутером, но что вы знаете о компании, в которую идете? Прочитать раздел «о нас» на главной странице сайта недостаточно. Джон Юшай (Jon Youshaei), журналист Forbes, в своей статье советует подписаться на блог компании, в которой вы хотите работать, и следить за новостями, достижениями фирмы. Владение информацией покажет, что вы готовились к собеседованию и заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве.
- Чтобы действительно быть в курсе и ничего не пропустить, воспользуйтесь плагином Google Alerts, который оповестит вас о новостях на сайте. Полезно изучить не только официальные источники, но и отзывы сотрудников о работе в компании. Так вы сможете узнать о нюансах службы, взглянуть на фирму изнутри.
5. Сохранить беспорядок в социальных сетях
Сервис Reppler провел опрос среди рекрутеров и выяснил интересные факты взаимосвязи между поиском работы и вашими социальными сетями. В исследовании говорится, что 91 % людей, занятых в процессе найма, используют различные ресурсы для поиска подходящего кандидата, но более тревожен тот факт, что 69 % опрошенных способны отклонить резюме потенциального сотрудника из-за неподобающего контента.
- Вспомните скандал, когда одну из главных топ-моделей современности, 22-летнюю американку Джиджи Хадид отстранили от участия в шоу Victoria’s Secret 2017 в Китае. Причиной этому стало видео, на котором она прищуривает глаза и демонстрирует подписчикам печенье в виде Будды. Не повторяйте чужих ошибок: наведите порядок на страничке, удалите контент, который может вас дискредитировать.
6. Необдуманно подходить к диалогу на собеседовании
- Ошибка № 1. Начиная беседу, вы не называете должность, на которую претендуете. Подкрепите свою активную и уверенную позицию словами: «Я хочу работать в должности...»
- Ошибка № 2. На вопрос, чем вы занимались на предыдущем месте работы, начинаете обезличенно рассказывать: «Мы специализировались на...» Работодателю неинтересна область деятельности прошлой компании, он хочет знать, в каких проектах были заняты вы, чему научились.
- Ошибка № 3. Если вас спрашивают о профессиональных достижениях, попробуйте рассказать о них в виде исчисляемых показателей, например деньги, время, проценты.
- Ошибка № 4. Когда вас спрашивают о предыдущем опыте работы, построить диалог лучше так: сначала расскажите о последнем месте труда, а затем продвигайтесь назад, к первой профессиональной практике.
7. Выбирать неудачное время для собеседования
Журналист Кейт Пархам (Kate Parham), изучив обзор Accountemps 2008 и книгу Эндрю Брэдбери (Andrew Bradbury) «Успешные навыки презентации», определила, что самое лучшее время для общения по работе — утро вторника около 10:30. Конечно, это не значит, что собеседование в другие дни пройдет плохо. Но, принимая приглашение от рекрутера, соблюдайте несколько правил.
- Не назначайте встречу рано утром или в конце рабочего дня. Обычно в эти часы наступает максимальная эмоциональная загрузка. А кому нужен разговор на повышенных тонах?
- Избегайте времени до и после обеда. Ведь в одном случае человек может спешить, а во втором — опоздать.
- Сторонитесь сокращенных и праздничных дней. Есть шанс поймать невнимательное и поверхностное отношение.
8. Быть слишком эмоциональным или скованным
Если вас пригласили на собеседование в компанию мечты, вы нервничаете. Это нормально. Но постарайтесь оставить после себя приятное послевкусие. Если вы навязчивы, то вас не полюбят. Если вы начинаете конфликтовать и спорить, вас не примут. Если вы закрылись в себе и молчите, вы станете неинтересны для беседы.
- Попробуйте побороть свое волнение, заранее продумайте, о чем будете говорить, отрепетируйте перед зеркалом. Хорошее впечатление — залог успеха.
9. Употреблять слова-паразиты
Когда мы начинаем нервничать, «паразиты» пользуются удобным случаем и начинают вставать после каждого произнесенного слова. Уверенных и профессиональных людей это раздражает. Тина Зеелинг (Tina Seelig Ph.D.), доктор философии и профессор Стэнфордской инженерной школы, признается: «Когда вы видите, что я делаю крошечные пометки в резюме, вполне вероятно, что я считаю, сколько раз вы произнесли слово-паразит. Это самый простой способ исключить потенциального кандидата.»
- Следите за своими словами, обратите внимание на свои «типа», «вроде», «короче» и не пытайтесь использовать молодежный сленг. Чтобы определить замусоренность речи, дома включите диктофон и попробуйте без подготовки ответить на импровизированный вопрос.
10. Обращать внимание только на интервьюера
Когда вы приходите на собеседование, ошибочно полагать, что общаться вам необходимо лишь с интервьюером. После вашего ухода рекрутер наверняка спросит у коллег, какое впечатление вы произвели на окружающих, поэтому будьте вежливы со всеми, улыбайтесь, поддержите разговор или зрительный контакт. Этим советом делится Алексей Штейнгардт, генеральный директор рекрутинговой компании Hays в России, в своей статье. Проявить хорошие манеры очень просто, например, поздоровайтесь с охранником на входе, поддержите разговор с секретарем.
11. Не заботиться о внешнем виде
Перед тем как идти на переговоры, тщательно продумайте свой внешний вид. Сначала попробуйте ответить на вопрос, что вы хотите сказать работодателю своей одеждой.
- Если хотите показать, что вы ответственный человек, на которого можно положиться, выбирайте синий цвет для вашего костюма. Он ассоциируется с благородством, уверенностью и спокойствием. Удачным решением станут также серые, черные или коричневые оттенки.
- А впечатление взбалмошного и несерьезного работника произведут сочетания ярких вызывающих оттенков, таких как зеленый, оранжевый или желтый. Постарайтесь избегать их.
Удалось ли вам заполучить работу мечты? С какими проблемами вы столкнулись на собеседовании?
Фото на превью depositphotos