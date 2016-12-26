Ваши руки могут многое рассказать о вашем характере

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Нет предела человеческому стремлению познать себя. Кэй Паккард (Kay Packard), глава американской организации, занимающейся исследованием рук (American Academy of Hand Analysis), утверждает: кое-что о нас могут рассказать наши ладони. И это не хиромантия. На основе собственных исследований специалисты организации пришли к тому, что каждый палец на наших руках имеет собственное значение. AdMe.ru знакомит вас с выводами исследователей.

1. Определяем сильную руку

Тут все просто: вы либо левша, либо правша. Ладонь и пальцы на ведущей руке отражают ваши деловые и личностные качества, в то время как пальцы на другой говорят о вашем поведении дома и близких взаимоотношениях.

2. Выделяем сильные и слабые пальцы

У каждого человека есть сильные и слабые пальцы. Чем сильнее определенные пальцы, тем более выражены у вас те или иные черты характера. Если палец изогнутый, стремящийся к другому пальцу, отклоняющийся вперед или не может выполнять некоторые функции, то это слабый палец. Если палец длинный и прямой, он сильный.

Сильный большой палец на ведущей руке говорит о стремлении к успеху в профессии.

Сильный указательный палец говорит о вашей заинтересованности во власти и влиянии, силе, проницательности.

Средний палец — отвественность, эффективность, уверенность, рост и мудрость.

Безымянный — творчество, самовыражение.

Мизинец — коммуникативные навыки. Пример: сочетание сильных большого и среднего пальцев на ведущей руке позволяет предположить, что вы эффективный, ответственный и профессиональный человек, который при этом не стремится к удовлетворению только собственных амбиций.

3. Обращаем внимание на форму кончиков пальцев

Округлая форма говорит о вашем желании быть в гармонии c окружающими и о страхе неодобрения.

Квадратная и плоская форма — о стремлении к точности и негативном отношении к неопределенности.

Лопатообразная (широкая) форма говорит о том, что вы любите оригинальность и ненавидите рутину.

Заостренная форма сигнализирует о том, что вы любите бросать практические дела ради необычных и мистических.

4. Обращаем внимание на расстояние между пальцами

Положите руки на плоскую ровную поверхность или держите их удобно на весу.

Если ваши пальцы широко расставлены, вы, скорее всего, независимы и любите новые эксперименты.

Если ваши пальцы расположены близко друг к другу, вы осмотрительны, осторожны, возможно, погружены в себя.

Если ваши средний и безымянный пальцы расставлены, вы трудно поддаетесь чужому влиянию. Если эти два пальца находятся очень близко друг к другу, вы склонны оправдывать социальные ожидания и следуете общественным правилам.