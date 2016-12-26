Ваши руки могут многое рассказать о вашем характере
Нет предела человеческому стремлению познать себя. Кэй Паккард (Kay Packard), глава американской организации, занимающейся исследованием рук (American Academy of Hand Analysis), утверждает: кое-что о нас могут рассказать наши ладони. И это не хиромантия. На основе собственных исследований специалисты организации пришли к тому, что каждый палец на наших руках имеет собственное значение.
AdMe.ru знакомит вас с выводами исследователей.
1. Определяем сильную руку
Тут все просто: вы либо левша, либо правша. Ладонь и пальцы на ведущей руке отражают ваши деловые и личностные качества, в то время как пальцы на другой говорят о вашем поведении дома и близких взаимоотношениях.
2. Выделяем сильные и слабые пальцы
У каждого человека есть сильные и слабые пальцы. Чем сильнее определенные пальцы, тем более выражены у вас те или иные черты характера. Если палец изогнутый, стремящийся к другому пальцу, отклоняющийся вперед или не может выполнять некоторые функции, то это слабый палец. Если палец длинный и прямой, он сильный.
- Сильный большой палец на ведущей руке говорит о стремлении к успеху в профессии.
- Сильный указательный палец говорит о вашей заинтересованности во власти и влиянии, силе, проницательности.
- Средний палец — отвественность, эффективность, уверенность, рост и мудрость.
- Безымянный — творчество, самовыражение.
- Мизинец — коммуникативные навыки.
Пример: сочетание сильных большого и среднего пальцев на ведущей руке позволяет предположить, что вы эффективный, ответственный и профессиональный человек, который при этом не стремится к удовлетворению только собственных амбиций.
3. Обращаем внимание на форму кончиков пальцев
- Округлая форма говорит о вашем желании быть в гармонии c окружающими и о страхе неодобрения.
- Квадратная и плоская форма — о стремлении к точности и негативном отношении к неопределенности.
- Лопатообразная (широкая) форма говорит о том, что вы любите оригинальность и ненавидите рутину.
- Заостренная форма сигнализирует о том, что вы любите бросать практические дела ради необычных и мистических.
4. Обращаем внимание на расстояние между пальцами
Положите руки на плоскую ровную поверхность или держите их удобно на весу.
- Если ваши пальцы широко расставлены, вы, скорее всего, независимы и любите новые эксперименты.
- Если ваши пальцы расположены близко друг к другу, вы осмотрительны, осторожны, возможно, погружены в себя.
- Если ваши средний и безымянный пальцы расставлены, вы трудно поддаетесь чужому влиянию. Если эти два пальца находятся очень близко друг к другу, вы склонны оправдывать социальные ожидания и следуете общественным правилам.
- Посмотрите на расстояние между безымянным пальцем и мизинцем. Если расстояние большое, то это значит, что вы избегаете серьезных разговоров и сложных решений, что в результате отражается на взаимоотношениях на работе и дома. Если между ними среднее расстояние (сравните с рукой друга), вы, скорее всего, независимый мыслитель, которому не чужд дух авантюризма.
Перевод AdMe.ru
По материалам realsimple , American Academy of Hand Analysis