3 причины, почему на собеседовании спрашивают о недостатках, и 7 советов, как говорить о них правильно

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Собеседование — процесс сам по себе довольно нервный. Никогда не знаешь наверняка, какие вопросы будут задавать возможные работодатели и что они хотят услышать в ответ. Чтобы не ударить в грязь лицом, следует относиться к собеседованию ответственно и заранее продумывать ответы. AdMe.ru делится советами, как правильно рассказывать о своих недостатках, чтобы шанс получить работу возрос.

Зачем?

Иногда совершенно непонятно, зачем компании знать о том, что у вас не получается или какие недостатки проявляются в той или иной ситуации. На самом деле здесь все достаточно просто: фирма хочет нанять сознательного человека, который готов работать над собой.

3 главные причины, почему задается вопрос об имеющихся недостатках: Недостатки — признак профессионала . Ведь человек, который знает свои слабые стороны, также умеет правильно использовать свои сильные качества.

. Ведь человек, который знает свои слабые стороны, также умеет правильно использовать свои сильные качества. Исключение серьезных проблем для компании. Работодатели — люди дальновидные, поэтому они хотят уже на первом этапе распознать человека, который точно не принесет проблем фирме в будущем.

фирме в будущем. Идеальных людей не бывает. Кандидат на работу может оказаться человеком без изъянов, что ставит интервьюеров в неловкое положение, ведь они теперь выглядят хуже, чем претендент. Люди, которые обладают завышенной самооценкой, должны быть выявлены сразу, и такие, скорее всего, работу не получат.

Как правильно говорить о своих недостатках?

Итак, мы выяснили, зачем на собеседованиях задают вопросы о недостатках и слабых сторонах. Теперь осталось только научиться правильно рассказывать о них.

1. Нужно говорить о навыках, а не о чертах характера

Черта характера, которую вы вдруг решили выставить своим недостатком, для работодателя может в итоге оказаться достоинством, поэтому лучше никогда не акцентировать на этом внимание. Если говорить о том, чего вы не умеете делать, то в процессе обсуждения это уже не изменится, и компания будет четко представлять ситуацию. Не стоит говорить, например, о том, что перфекционизм — это недостаток, ведь работодателю это может быть только на руку. Лучше выбрать одну черту, которой, к примеру, может оказаться раздражительность или недостаток дружелюбия в каких-то ситуациях.

2. Недостаток не должен быть связан с работой

Тут все кажется очевидным: подбирая сотрудника на работу швеей, вряд ли работодатель захочет услышать, что кандидату слово «челнок» ни о чем не говорит. Поэтому разумнее всего выбрать недостаток, который никак не может повлиять на вашу будущую деятельность.

3. Говорите об актуальном

Нет никакого смысла рассказывать о недостатках, которые были у вас несколько лет назад, ведь они уже должны быть в какой-то степени проработаны. Не акцентируйте внимание на прошлом, поскольку таким образом вы уходите от ответа и реальных проблем.

4. Расскажите о контексте

Недостаточно просто сказать пару слов о своих слабых сторонах и на этом остановиться: работодатель может подумать, что это качество является постоянным, и, скорее всего, засомневается в вас. Но если вы опишите ситуацию, в которой проявляется ваш недостаток, то он может даже сойти на нет, и большого значения ему придавать не будут.

5. Назовите причину появления вашего недостатка

Важно не только обозначить ситуацию, в которой проявляется недостаток, но и рассказать о том, что его вызывает. Такая детализация также способна сгладить значимость данного качества.

6. Скажите, как этот недостаток может помешать вашей работе

Также важно самому рассказать о том, как ваши слабые стороны могут отразиться на работе. Но тут важно говорить о чем-то, что будет актуально для работодателя. В такой ситуации он будет понимать, что вы осознаете свои недостатки, а не пускаете все на самотек.

7. Расскажите, как вы работаете над недостатком

Здесь следует очень аккуратно преподносить информацию, ведь если вы будете говорить, что проделали большую работу над своим недостатком и его как такового уже практически не существует, то все ваши предыдущие слова теряют всякий смысл. Работодатель хочет знать, какой вы сейчас и что делаете, чтобы стать лучше.