Ваша манера скрещивать пальцы расскажет, какая вы личность

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Эксперты языка тела считают, что то, как вы скрещиваете пальцы рук, многое о вас говорит. К такому выводу пришел лауреат Нобелевской премии Роджер Уолкотт Сперри. Согласно его исследованиям, поведение человека зависит от того, какая часть его мозга, левая или правая, более активна.

AdMe.ru попытался проникнуть в тайны человеческого мозга и помочь вам лучше понять самих себя.

1. Левый большой палец сверху

Если вы скрещиваете пальцы именно подобным образом, то, скорее всего, вы человек практичный. Вы из тех, кто никогда не принимает решения на горячую голову. Вы тщательно взвешиваете все за и против. Вас также довольно трудно провести. Вы обладаете врожденным детектором лжи. Именно за это вас ценят ваши друзья и родные, нередко обращаясь к вам за советом. И вы очень ответственно подходите к этому. Но все это не значит, что вы суперсерьезный человек. Напротив, вы способны разглядеть положительное даже в самых мрачных моментах. Ваше особое чувство юмора притягивает к вам всеобщее внимание на мероприятиях. Также вас можно назвать романтиком, точно знающим толк в ухаживаниях. Вы чувствуете, что и как следует сказать.

2. Оба пальца вместе

Вы убеждены, что дьявол кроется в деталях. Вы перфекционист и ожидаете такого же ответственного подхода от других. Лидерство для вас — естественная манера поведения, и вы всегда стремитесь подавать пример. Но это не значит, что вы не заботитесь о нуждах и обстоятельствах других людей. Вы всегда слышите мнение других людей и пытаетесь понять их точку зрения, прежде чем прийти к выводу. Ваша откровенность, честность и искренность иногда могут быть обезоруживающими для некоторых людей, но именно эти качества в итоге подкупают окружающих. Кроме того, в отношениях вы цените прямоту и не стесняетесь выражать свое мнение. Этого же вы ждете и от партнера.

3. Правый большой палец сверху

Если, переплетая пальцы, вы автоматически размещаете большой палец правой руки сверху, то вы человек с высоким эмоциональным коэффициентом. Вы можете понять, что чувствует человек, даже если он пытается скрыть свои настоящие переживания. Эта уникальная способность позволяет другим открываться вам. Эта же способность помогает вам мыслить нестандартно и принимать правильные решения. Хотя принятие решений после наплыва чувств иногда требует времени. Ваша способность понимать глубокие эмоции и тепло откликаться на них располагает людей к вам. В отношениях вы понимаете невысказанные переживания вашего партнера. С вами у него никогда не будет проблем с удовлетворением эмоциональных потребностей.