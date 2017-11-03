Чтобы развестись, супругам в Китае нужно завалить один тест

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Согласно последним статистическим данным, в Европе на 1000 человек приходится 1,9 развода. В Китае этот показатель составляет 1,8 развода на каждую 1000 жителей страны. В том числе и из-за этой довольно грустной статистики в китайской провинции Сычуань пары не могут развестись, не завалив экзамен мирового судьи Ван Шиюя. Мы в AdMe.ru расскажем, как проходит такое необычное тестирование и почему оно в целом не слишком хорошая идея.

Экзамен для развода

Мужчина или женщина, которые решили развестись, не могут этого сделать без согласия второго супруга. Но перед тем как окончательно расторгнуть брак, в Китае пара должна пройти тестирование. Супруги отвечают на вопросы экзамена в разных комнатах, независимо друг от друга. Каждый из них может получить за тест максимум 100 баллов. Но такой результат не поможет добиться желаемого. Чтобы развестись, мужчине и женщине нужно набрать менее 60 баллов. Только тогда судья одобрит их решение.

Какие вопросы задают во время тестирования

В разработанном тесте есть утверждения, с которыми надо согласиться или опровергнуть, вопросы, на которые надо коротко ответить, и задания, где надо выбрать один из предложенных вариантов. Но в целом все вопросы теста можно разделить на стандартные и субъективные. В первую категорию мировой судья отнес такие вопросы: Назовите годовщину вашей свадьбы

Назовите дату рождения супруги / супруга и детей

Назовите любимое блюдо вашего ребенка

Делите ли вы домашние обязанности с супругом? Во вторую категорию включены эти и многие другие вопросы: Когда последний раз вы общались по душам?

Как часто вы ездите в семейные путешествия?

В чем заключается самое крупное несогласие в вашей семье?

За что несет ответственность в семье ваш супруг / супруга?

Минусы

Экзамен для развода, по мнению мирового судьи, помогает найти проблемные места брака, которые затем, успокоившись, пара может обсудить. В результате супруги даже могут найти компромисс и примириться. Этого и добивается Шиюй. Но у подхода есть и минусы. Первый из них — это искажение информации, чтобы получить развод. Но судья подчеркивает, что, принимая окончательное решение, основывается не только на результатах теста, но и на дополнительной информации, которая должна подтвердить их. Второй минус в том, что судья не психолог. Он составил тест самостоятельно, хотя это дело стоило бы доверить профессионалу в области отношений. Тем не менее первая пара уже сдала экзамен. И сдала успешно: муж набрал 80 баллов, а жена — 86. Шиюй решил, что их семья заслуживает второго шанса, и не стал разводить супругов.