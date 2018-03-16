7 научно доказанных фактов о мужском и женском мозге и стереотипы, которые пора забыть

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Отличия мужчин и женщин часто пытаются объяснить генетикой, врожденными биологическими свойствами. Все слышали шутки о женской логике и мужском упрямстве, а кто-то даже воспринимает это всерьез. Нейробиология — молодая наука, изучающая устройство мозга и влияние происходящих в нем процессов на наше поведение. Достижения медицины и техники позволяют ученым глубже изучить самый сложный человеческий орган и ответить на вопрос: так чем же различаются мужской и женский мозг?

Если отличия есть, как они влияют на человека? Врожденные ли наши модели поведения и характер или все особенности мы приобретаем с возрастом? AdMe.ru делится с читателями научными данными о мозге, чтобы еще ближе подойти к разгадке человеческой природы.

1. Размер мозга

В XIX веке ученые-физиологи обнаружили, что мозг мужчины больше мозга женщины. Поскольку женщины в то время не могли полноценно проявить себя, некоторые люди начали утверждать, что умственное превосходство мужчин научно доказано. Но в том же XIX веке связь размера мозга и интеллекта подвергалась критике, поэтому прекращайте верить бородатым анекдотам. Современные исследования подтверждают, что мужской мозг в среднем больше женского на 10 %, но это совершенно не влияет ни на прохождение теста на IQ, ни на интеллект вообще.

2. Полушария мозга

Вы слышали, что инженеры «думают» левым полушарием, а музыканты — правым? Тогда запомните, что этот интересный факт — всего лишь вымысел. Нет и никаких научных доказательств, что левое полушарие больше используют мужчины, а правое — женщины. Хотя кое-какие различия ученые обнаружили: в мозге мужчин больше нейронных соединений внутри каждого полушария, а в женском мозге — между полушариями. Хотя науке все равно неизвестно, как именно влияют способы соединений на поведение человека.

3. Структура мозга

Разные отделы мозга отличаются по размеру и плотности у мужчин и женщин. Например, миндалина, гипоталамус, островковая доля и скорлупа больше у мужчин. У женщин больше размер правого лобного полюса, извилина гиппокампа, таламус и некоторые другие части. Но не стоит связывать размер отделов с нашим поведением. К примеру, женщины считаются более эмоциональными, но миндалина, которая как раз отвечает за эмоции, больше у мужчин.

4. Влияние структуры на способности

До конца XX века считалось, что женский мозг лучше отвечает за речевые способности, что родило множество стереотипов: от любви к бесконечному трепу до «дорогой, нам надо поговорить». Старые исследования речевых способностей не являются достоверными, так как анализировали слишком мало людей. Современные ученые считают, что серьезных биологических различий между речью мужчин и женщин вообще нет. То же самое можно сказать о математике. Многие до сих пор верят, что мужчинам лучше даются точные науки. Результаты множества исследований показали, что мужчины и женщины одинаково осваивали математическую программу. Склонность к математике не определяется полом, и не бывает чисто женских и чисто мужских занятий.

5. Влияние гормонов

Как именно половые гормоны влияют на мозг и поведение человека, ученые до конца не выяснили. Раньше считалось, что агрессивное поведение — это нормальное состояние мужчины, во всем виноват тестостерон. Но современные исследования опровергли эту теорию.

6. Психические заболевания

Распространенность некоторых психических заболеваний различна среди женщин и мужчин. Например, аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, синдромом Туретта и дислексией чаще заболевают мужчины. Среди женщин больше по сравнению с мужчинами распространены депрессия, тревожное расстройство и анорексия. К сожалению, ученые пока не обнаружили, почему этим заболеваниям больше подвержен тот или иной пол. Одна из основных задач нейробиологии — изучить эти закономерности, найти эффективное лечение и способы предотвращения этих болезней.

7. Влияние воспитания и стереотипов

Нейробиологи напоминают нам, что мозг — чрезвычайно сложный орган. Его отделы четко не отвечают за конкретные функции. И нет никаких оснований говорить о чисто женском и чисто мужском мозге. Ошибка большинства прошлых исследований в том, что они пытались найти существенные различия, когда гораздо полезнее сконцентрироваться на схожих чертах. Мозг каждого человека уникален, и каждый человек не похож на другого. На поведение, таланты, темперамент и другие особенности не влияет пол. Даже генетика не полностью определяет сущность человека, на нас также влияют воспитание, культурная и социальная среда, стереотипы.