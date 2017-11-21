Когда мужчина выбирает жену, он смотрит не на внешние данные, а на эти 10 качеств

Существует стереотип, что мужчины ценят в женщине только миловидную внешность, роскошную фигуру и покорность. Но на самом деле если мужчина настроен серьезно, он обращает внимание совсем на другие качества.

Мы в AdMe.ru нарисовали 10 чудесных иллюстраций, которые показывают, какие качества ищет мужчина в своей будущей жене. Посмотрите их все и подумайте, согласны ли вы с нами.

1. Интеллект

Пожалуй, одно из самых главных качеств в крепком партнерском браке, ведь никому не хочется краснеть за чужую глупость. Мужчины, которые уверяют, что интеллект для девушки — это что-то совершенно лишнее, просто лукавят.

2. Чувство юмора

Способность оценить шутку и пошутить самой — показатель целостной и здоровой личности. Да и всем приятно, когда с человеком можно от души похохотать.

3. Верность

Можно сколько угодно рассуждать, что человеку не свойственна моногамия, но никто не хочет быть обманутым. Мужчина стремится найти такую девушку, которая останется с ним до конца жизни. А раны от измены иногда не заживают.

4. Уверенность в себе

Уверенность в себе зачастую красит человека больше, чем внешний вид. Когда женщина чувствует себя сногсшибательной, все остальные думают так же.

5. Доброта

Ну кому понравится человек, который желает зла другим? А тот, кто совершает добрые поступки, всегда сияет изнутри и привлекает людей.

6. Эмпатия

Кто-то считает это качество очень тягостным, мешающим жить. Но на самом деле способность к сопереживанию делает женщину очень душевной, способной сблизиться и помочь любимому.

7. Умение слушать

Мужчины редко изливают душу, но когда это происходит, они высоко ценят, что их действительно слушают и дают советы.

8. Независимость

Конечно же, мужчина хочет защищать и заботиться о любимой. Но зависимость и неумение решать простейшие проблемы самостоятельно больше присущи детям, а нянчиться не нравится никому.

9. Простота

Типаж «королева драмы» уже всем надоел. От наигранности, жеманства и фальши любой мужчина быстро устанет. Да и легко ли постоянно носить маску дивы?

10. Прямота

Никто не умеет читать мысли, поэтому говорить о своих желаниях и недовольствах лучше сразу. Это поможет избежать дальнейшего конфликта и психологических травм.

Иллюстратор Natalia Kulakova специально для AdMe.ru

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