Узнайте, какой тип мышления вам ближе, ответив на этот вопрос

Интуиция и способы оценки различных ситуаций во многом определяют нашу судьбу, диктуя, как нужно поступать и куда двигаться дальше.

AdMe.ru решил разобраться, как разные люди смотрят на одни и те же вещи и какие выводы из этого делают.

Для участия в тесте вам нужно ответить всего на один вопрос:

Итак, представьте, что в аэропорту потерялся чемодан без опознавательного ярлыка. Сразу два человека назвали себя его владельцем. Рассудить спор попросили вас. Попробуйте определить, кто должен забрать этот чемодан.

Определились с выбором? Результаты ниже:

Если вы отдали чемодан девушке слева

Скорее всего, вы очень импульсивный человек, у которого в споре между разумом и сердцем победу всегда одерживает второе. Вам сложно просчитывать жизнь наперед и строить долгоиграющие планы.

Зато вы отличный друг, готовый в любой момент бросить все и прийти на выручку. К тому же у вас хорошее воображение, которое каждый день становится источником свежих крутых идей.

Если вы отдали чемодан девушке справа

Вы серьезный человек, на которого всегда можно положиться. Вы никогда не рубите с плеча и не принимаете поспешных решений. Списки, планы и расписания удаются вам на ура.

Скорее всего, вы стараетесь постоянно развиваться, осваивая новые навыки и углубляясь в новые темы. Благодаря этому людям как в кругу вашей семьи, так и за его пределами с вами не только спокойно, но еще и очень интересно.

Вы предпочли не разбираться и передали чемодан администрации аэропорта

Поздравляем, вы сломали наш тест! Но, справедливости ради, отметим, что поступили при этом крайне разумно.

Правильный ответ

Картинка наполнена символами-подсказками, которые должны помочь определить хозяйку багажа.

  • Корпус чемодана того же цвета, что и блузка девушки слева.
  • У этой претендентки длинные красивые волосы, и поверх вещей как раз лежит расческа.
  • У первой девушки милый и добродушный вид, и она никак не похожа на обманщицу.
  • Но мы видим, что в чемодане лежит телефон, а девушка слева уже держит такой же гаджет в руках.
  • На чемодане есть кодовый замок, а девушка справа держит листок с записанными цифрами, которые вполне могут оказаться кодом.
  • К тому же у чемодана сломано одно колесо, поэтому носить его пришлось бы на плече. И у второй претендентки как раз помята рубашка в месте соприкосновения с лямкой багажа.

На самом деле совершенно точного ответа не существует. Все эти символы просто поделены на первичные и вторичные, но ни один из них до определенного времени не является абсолютным доказательством.

Иллюстратор Guzel Gilazetdinova специально для AdMe.ru

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29 Комментарии
  • 14 сентября 2017
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