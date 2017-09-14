Узнайте, какой тип мышления вам ближе, ответив на этот вопрос

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Интуиция и способы оценки различных ситуаций во многом определяют нашу судьбу, диктуя, как нужно поступать и куда двигаться дальше. AdMe.ru решил разобраться, как разные люди смотрят на одни и те же вещи и какие выводы из этого делают.

Для участия в тесте вам нужно ответить всего на один вопрос:

Итак, представьте, что в аэропорту потерялся чемодан без опознавательного ярлыка. Сразу два человека назвали себя его владельцем. Рассудить спор попросили вас. Попробуйте определить, кто должен забрать этот чемодан.

Определились с выбором? Результаты ниже:

Если вы отдали чемодан девушке слева

Скорее всего, вы очень импульсивный человек, у которого в споре между разумом и сердцем победу всегда одерживает второе. Вам сложно просчитывать жизнь наперед и строить долгоиграющие планы. Зато вы отличный друг, готовый в любой момент бросить все и прийти на выручку. К тому же у вас хорошее воображение, которое каждый день становится источником свежих крутых идей.

Если вы отдали чемодан девушке справа

Вы серьезный человек, на которого всегда можно положиться. Вы никогда не рубите с плеча и не принимаете поспешных решений. Списки, планы и расписания удаются вам на ура. Скорее всего, вы стараетесь постоянно развиваться, осваивая новые навыки и углубляясь в новые темы. Благодаря этому людям как в кругу вашей семьи, так и за его пределами с вами не только спокойно, но еще и очень интересно.

Вы предпочли не разбираться и передали чемодан администрации аэропорта

Поздравляем, вы сломали наш тест! Но, справедливости ради, отметим, что поступили при этом крайне разумно.

Правильный ответ

Картинка наполнена символами-подсказками, которые должны помочь определить хозяйку багажа. Корпус чемодана того же цвета, что и блузка девушки слева.

У этой претендентки длинные красивые волосы, и поверх вещей как раз лежит расческа.

У первой девушки милый и добродушный вид, и она никак не похожа на обманщицу.

Но мы видим, что в чемодане лежит телефон, а девушка слева уже держит такой же гаджет в руках.

На чемодане есть кодовый замок, а девушка справа держит листок с записанными цифрами, которые вполне могут оказаться кодом.

К тому же у чемодана сломано одно колесо, поэтому носить его пришлось бы на плече. И у второй претендентки как раз помята рубашка в месте соприкосновения с лямкой багажа. На самом деле совершенно точного ответа не существует. Все эти символы просто поделены на первичные и вторичные, но ни один из них до определенного времени не является абсолютным доказательством.