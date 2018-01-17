10 верных признаков того, что мужчина вас разлюбил

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«Любовь мужчины выражается в трех формах: он прилюдно заявляет свои права на вас, защищает и обеспечивает» — так считает Стив Харви, автор нашумевшей книги «Поступай как женщина, думай как мужчина». Отчасти с этим можно поспорить — в наше время далеко не все женщины нуждаются в обеспечении или защите со стороны мужчины. Но точно нуждаются в любви, если уж завели роман. Правда, иногда женщины склонны видеть любовь там, где ее вовсе нет. Бывает так, что партнер ничего не говорит, но женщина чувствует — что-то не так. Мы в AdMe.ru собрали 10 верных признаков того, что мужчина не питает к вам сильных чувств. Внимательно проанализируйте его поведение в ситуациях, описанных ниже.

Нежные слова и ласки

Язык любви — это нежные словечки, прикосновения, объятия и поцелуи. Когда мы называем партнера «зайкой», «солнышком» или «пупсиком», мы создаем особую интимную атмосферу, доступную только двоим. Выбор ласкового имени происходит бессознательно и показывает, как один партнер относится к другому, кто доминирует в отношениях и насколько они сбалансированы. Кстати, «телячьи нежности» нужны мужчинам ничуть не меньше, чем женщинам. Исследователи из США опросили тысячу семейных пар и выяснили, что те мужья, которые часто целуются и обнимаются с женами, чувствуют себя в 3 раза счастливее в браке, чем те, у кого ласки отсутствуют. Так что, если ваш мужчина морщится, когда вы обнимаете его и называете «моим котиком», причина не в прирожденной мужской суровости. Как это ни печально, скорее всего, он просто охладел к вам.

Критика внешности

Есть такое мудрое высказывание Омара Хайяма: «В любимом человеке нравятся даже недостатки, а в нелюбимом раздражают даже достоинства». Для истинно любящего мужчины вы всегда прекрасны, даже растрепанная и в пижаме, доставшейся от бабушки. Он и не заметит, что вы набрали пару лишних килограммов после зимних праздников, если вы сами не скажете об этом. А вот если мужчина постоянно гонит вас в спортзал или намекает, что вам нужна пластическая операция, не спешите потакать ему. Скорее всего, если его не устраивает ваша внешность — его не устраиваете и вы сами. И даже если вы похудеете, он все равно найдет к чему придраться.

Обсуждение ваших недостатков с друзьями

Женщины часто склонны обсуждать проблемы в отношениях или недостатки партнера с подругами, а вот мужчины стараются не выносить сор из избы. Никто из нас не идеален, но по-настоящему любящие люди делают акцент на достоинствах партнера, а не на его недостатках. Если партнер позволяет себе прилюдно унижать вас и смеяться над вашими промахами — не ждите от таких отношений ничего хорошего. Партнер не уважает вас, а без уважения надежный, крепкий союз невозможен. Критикуя вас при других людях, он неосознанно пытается доказать другим (и себе), что вы сами виноваты в том, что он вас разлюбил.

Отношение к вашим привычкам

Женщины любят жаловаться на разбросанные по дому мужские носки, но сами они тоже порой имеют нервирующие или странные привычки. Мы любим по 2 часа занимать ванную и столько же болтать с мамой по скайпу; забивать весь шкаф своими вещами, залезать к парню в тарелку в ресторане, чтобы попробовать его блюдо; весь день распевать одну и ту же дурацкую песню. При этом любящие мужчины, как правило, все это стойко терпят и молчат или реагируют с юмором. Если же мужчина стал постоянно делать вам замечания по любым мелочам, то единственное чувство, которое у него осталось к вам, — раздражение.

Внимание к тому, что вы рассказываете

Учеными доказано, что мужчина способен внимательно слушать женщину только 6 минут. Так что, дамы, учтите это при планировании важного разговора с вашим партнером. Темы, на которых мужчине совсем трудно сконцентрироваться, — незнакомые ему люди, жизнь звезд, шопинг, мода и диеты. Об этом лучше лишний раз посплетничать с подружками. И все же, если мужчина видит, что вам очень важно высказаться, — он сделает над собой усилие и внимательно выслушает вас, даже если ему эта тема совсем неинтересна. Когда он вас любит, он не оставит вас без внимания. А вот если он переводит тему или убегает по делам всякий раз, когда вы пытаетесь поговорить, скорее всего, ваши переживания его не волнуют. Соответственно, и решать проблемы, накопившиеся в отношениях, он не собирается.

Отношение к женским слезам и переживаниям

Мужчины совершенно не могут выносить вид женских слез. И недавно этому было найдено научное объяснение: оказывается, женские слезы содержат особые летучие вещества, которые снижают уровень тестостерона в крови у мужчин (соответственно, снижается и сексуальное влечение). Так что не стоит часто пользоваться плачем как способом воздействия на вашего избранника. На самом деле, когда вы плачете, мужчине хочется убежать и не видеть этого. Но, если он любит, он возьмет себя в руки и всеми силами попытается вас утешить, даже если повод для слез кажется ему пустяковым. Он будет спокоен, только когда на вашем личике вновь засияет улыбка. А вот если не любит, то ваши слезы станут лишь еще одной причиной, чтобы разозлиться на вас.

Заигрывания, флирт, любовная переписка

Флирт очень полезен для отношений. Это отличное средство, чтобы оживить чувства и побороть рутину, когда вы уже давно вместе. Пикантные СМС, интригующие намеки, игривые фото — все это помогает подогреть взаимный интерес, как в первые дни знакомства. Конечно, очень важно, чтобы оба партнера активно отвечали на заигрывания друг друга. Если же вы отправили своему благоверному уже 10 эротических селфи в разных позах и сломали себе мозг, выдумывая новые кокетливые шуточки, а реакции от мужчины ноль — бросайте это неблагодарное занятие. А может, лучше для вас будет и его самого бросить.

Реакция на просьбы

Для любящего мужчины на первом месте всегда будут просьбы и желания любимой девушки (а не приятелей или дальних родственников). На самом деле мужчинам нравится помогать женщинам — это дает им возможность продемонстрировать, какие они крутые, сильные и ответственные. Конечно, бывают ситуации, когда мужчина не в силах помочь сам, например, он не умеет чинить протекший кран, но он точно не должен оставлять вас одну разбираться с этой проблемой, он вызовет сантехника. Если же самая невинная просьба типа «милый, вкрути, пожалуйста, лампочку» воспринимается с ворчанием как очередная непосильная задача, стоит задуматься — а не помогает ли ваш мужчина какой-то другой женщине, причем с гораздо большим энтузиазмом?

Ревность

Оказывается, даже обезьяны способны ревновать своих партнерш к другим самцам. Ревность возникла в ходе эволюции как способ сохранить целостность пары. Мужчина так устроен, что подсознательно ему хочется отстаивать свои права на женщину, быть единственным «владельцем» ее красоты. Поэтому вполне естественно, что ваш мужчина начинает нервничать, когда на вас обращает внимание другой «самец». Другое дело, что люди, конечно, не обезьяны, и приступы чересчур бурной ревности только навредят отношениям. Но когда мужчина абсолютно равнодушен к знакам внимания, которые оказывают его даме другие мужчины, — это тревожный признак. Ему больше не хочется бороться за нее, пытаться стать лучше, чтобы она не ушла к другому.

Защита от опасностей

Потребность защищать своих близких также является базовой для мужчины. А быть защищенной — это природная потребность женщины. И хотя современным мужчинам уже не приходится ограждать слабый пол от хищников и диких племен, опасностей в нашем неспокойном мире все равно хватает. Поэтому вполне естественно, что любящий мужчина беспокоится, когда его половинка поздно возвращается с работы или находится одна в незнакомом месте или компании. Если он не может быть рядом, то хотя бы позвонит ей и убедится, что с ней все в порядке. Защищая женщину от угроз (неважно, реальных или мнимых), мужчина чувствует себя супергероем. Поэтому, если вы не получаете от мужчины защиту и поддержку в сложных ситуациях (например, вы одна ночью добираетесь домой или заблудились в чужом городе, или на вас сильно накричал ваш начальник, а мужчине все равно), это очень плохой признак. Ваш избранник или трус, или просто не любит вас. Зачем вам такой?

А какое поведение мужчины насторожило бы вас лично?