Умные родители никогда не говорят своим детям эти 9 фраз

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В детстве мы часто даем себе обещание не говорить родительскими фразами, когда сами станем взрослыми. Но чаще всего мы забываем об этом. Хотя психологи сходятся во мнении о том, что словом можно ранить ребенка довольно сильно. Мы в AdMe.ru собрали фразы, от которых специалисты рекомендуют отказаться. Пусть эта статья станет для вас шаблоном того, как взрослый и здравомыслящий человек не должен вести себя с ребенком.

1. Ты всегда / никогда

Обычно слова «ты всегда / ты никогда» употребляются в негативном контексте: «Ты никогда не моешь за собой посуду», «Ты всегда собираешься слишком долго». Они как бы сразу ставят клеймо. Ребенок слышит за ними лишь «Ты плохой». У него нет никаких оснований не верить родителям. Поэтому лучше отказаться от подобных слов, заменив их конструкциями, которые раскроют ваше отношение к происходящему без прямого упрека.

2. Я же говорила

С помощью таких фраз родитель демонстрирует свое превосходство. Но и так очевидно, что вы старше, мудрее и опытнее своих детей. По крайней мере до определенного возраста. Для них же эта фраза звучит как «Я всегда права, а ты нет». В любой ситуации лучше помогите ребенку осознать, в чем он не прав и как избежать подобных ошибок в будущем.

3. Потому что я так сказала

Эта фраза — настоящий родительский провал. Она означает лишь одно: у вас нет настоящих весомых аргументов. Ребенок это прекрасно осознает и именно так ее и слышит. Лучше потратить некоторое время на объяснения, чем вырастить взрослого, который не сможет нормально аргументировать свою позицию.

4. Ты молодец, я тебя люблю

Это кажется странным, но похвала в такой форме не слишком хороша. Она сродни зависимости: ребенок захочет, чтобы его хвалили как можно чаще. Родители же не всегда будут в хорошем настроении, не всегда по достоинству смогут оценить его достижения. В результате у ребенка может сложиться мнение, что его любят только за то, что у него хорошо получается. И если он не справится с какой-то задачей, родители его разлюбят. В этом случае лучше использовать конструкции типа «Мне было так приятно, когда ты...», «Я рада, что ты...».

5. Ты делаешь не так, дай лучше я

Такие слова очень часто делают из ребенка неуверенного в себе человека, который не может довести дело до конца. Все потому, что любое препятствие будет восприниматься им как непреодолимая трудность. И лучше бросить все, пока решение проблемы не засосало с головой. Откажитесь от подобных фраз и позвольте ребенку ошибаться и набивать шишки.

6. Мальчики / девочки так себя не ведут

Навязывание различных стереотипов с самого раннего детства может привести к двум различным, но одинаково неприятным ситуациям. В первом случае дети будут строго следовать навязанным стереотипам и очень болезненно реагировать на любые отклонения от «нормы». Во втором — будут противиться вашим словам и вырастут совершенно противоположными по характеру. Поэтому лучше найдите более весомые аргументы, чтобы пресечь слезы сына или грубость дочери.

7. Почему ты не такой как...

Любое сравнение детей приводит к их соперничеству. Конечно, ребенку полезно осознать, что он не центр вселенной. Но агрессивное сравнение ни к чему хорошему не приведет. Оно лишь разовьет лишние комплексы и нелюбовь к брату или сестре, с которым сравнивают. Лучше скажите напрямую, чем вы недовольны. Покажите ребенку, что у него есть возможность преуспеть в чем-то независимо от того, насколько круты в этом его братья или сестры.

8. Пока не поешь, гулять не пойдешь

Подобные «торги» действуют на ребенка, пока он мал. С возрастом дети понимают, что могут торговаться и в обратную сторону. Тактика «услуга за услугу» искажает представление ребенка о том, зачем нужно делать те или иные вещи. Ведь игрушки в комнате нужно убирать, чтобы было чисто, а не затем чтобы мама смилостивилась и включила мультики. Чтобы у ребенка не развилось такое ложное восприятие, объясняйте ему истинные причины своей позиции, а не выторговывайте нужное вам поведение поблажками.

9. У тебя не должно быть от меня секретов

Подобные фразы могут привести лишь к обратному эффекту. Ребенок начнет вам врать, чтобы усыпить бдительность, и со временем будет делать это все лучше. Смиритесь с тем, что у ребенка, особенно в подростковом возрасте, могут быть секреты, которыми он не захочет с вами делиться. Конечно, нужно искренне интересоваться жизнью чада, но не перегибайте палку. Все имеют право на личное пространство.