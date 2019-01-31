15 научных фактов о гипнозе, которые отличают его от любых эзотерических практик

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Мы привыкли считать, что гипноз — это некий элемент театрального представления или магические манипуляции, заставляющие человека против воли совершать несвойственные ему вещи. В голливудских фильмах таким способом персонажам восстанавливают забытые воспоминания. Но все это далеко от правды. Мы испытываем подобное состояние практически каждый день незаметно для себя. Спортсмены прибегают к гипнозу, чтобы ставить новые рекорды, женщины — чтобы с его помощью облегчить процесс родов, а врачи используют его для анестезии.

AdMe.ru вместе с Геннадием Ивановым, психологом, гипнотерапевтом и автором сайта ClassicalHypnosis, разбирается в том, что представляет собой это необычное для человека состояние с точки зрения науки, почему у гипноза есть свои противопоказания и с какими мифами давно пора распрощаться в XXI веке.

Что такое гипноз?

Это состояние, в которое можно погрузить вас с помощью психологического воздействия. При этом ваше внимание будет сосредоточено на какой-то мысли или воспоминании и вы практически никак не будете реагировать на свое окружение. Что происходит в этот момент? Кажется, что вы где-то между явью и сном.

Отключается критическое мышление: вы не спорите и не анализируете происходящее.

Мозг контролирует основные функции и не дает вам совершить то, что могло бы расходиться с вашими реальными желаниями или моральными принципами и противоречило бы инстинкту самосохранения.

Чтобы защитить свои тайны или интересы, вы будете неосознанно лгать.

Несмотря на внушение, вы сами полностью контролируете свое поведение и никогда не сделаете то, что считаете глупым или неуместным. Исключение — глубокие стадии гипноза, где возможно внедрить чуждую человеку идею.

Это особое состояние можно использовать для того, чтобы избавить человека от фобий, психотравм, нежелательного поведения, чувства тревожности. Его можно даже применять в качестве альтернативного вида анестезии, например если у человека аллергия на определенные препараты.

Экстрасенсы используют гипноз?

И да и нет. Известно, что телевизионные проекты с участием так называемых магов — это всего лишь шоу, где все происходит по сценарию, а тем, кто исполняет роль «волшебников», не нужен гипноз: редакторы заранее сообщают им всю информацию о человеке. Многие из колдунов-участников после шоу не выходят из образа, из-за чего попадают в тюрьму за мошенничество или вынуждены платить за свою клевету и ложные «предсказания». Но как насчет гадалок и предсказателей, которые проводят сеансы магии на дому? Геннадий Иванов: Это по большому счету шарлатаны, которые эксплуатируют веру людей. Если клиент попадается гипнабельный, с ним уже можно показывать больше «чудес», например заставить его увидеть «ситуацию» в хрустальном шаре, на картах Таро или пообщаться с духом с помощью доски Уиджи. У внушаемого человека может даже наладиться жизнь после посещения экстрасенса, но это на уровне эффекта плацебо.

Одержимые дьяволом люди — это жертвы самогипноза?

Геннадий Иванов: Чаще всего экзорцизму подвергались люди, больные шизофренией, и приводило это не к исцелению, а к смерти больного. В отдельных случаях можно говорить о самогипнозе. В ряде экспериментов у людей удавалось с помощью внушения вызвать кровоподтеки на руках — то, что в Средние века назвали бы стигматами. Хотя я больше склоняюсь к тому, что это была лишь обычная бутафория либо больной в психозе сам повреждал себя тем или иным образом, а свидетели выдавали все так, будто «знаки дьявола» появились сами.

Как современные врачи относятся к гипнозу?

Геннадий Иванов: Гипноанестезия эффективна для людей, страдающих от разных видов рака. Она позволяет сэкономить на лекарствах и исключить побочные эффекты от них. Такой метод можно использовать как дополнение к анестетикам при лечении ран, ожогов, в послеоперационный период, чтобы ускорить восстановление или уменьшить хронические боли, например в пояснице. Наконец, гипноз помогает избавиться от фантомных болей, когда обычные лекарства бессильны.

Животные поддаются гипнозу?

Да. Внушаемость заложена в нас природой. Для многих животных и птиц это рефлекс, который помогает выжить в природе при встрече с опасностью: если нельзя убежать от угрозы, лучше оцепенеть или притвориться мертвым. Для других это элемент построения иерархии, где внушаемость заставляет существо подчиняться авторитету.

Люди по-разному реагируют на гипноз. Реакция 80 % людей зависит от конкретных условий, остальные или легковнушаемы, или совершенно не поддаются гипнозу. Успех кроется в мелочах: харизма гипнотерапевта, определенные слова и интонации, доверие пациента, степень его расслабленности и, самое главное, желание. Личностям волевым легче поддаться гипнозу, если они сами этого хотят и доверяют гипнотерапевту, а религиозные и эмоциональные люди реагируют на внушение благодаря богатому воображению и вере в сверхъестественное.

Можно ли загипнотизировать человека, чтобы он ограбил банк?

Нет. Мозг всегда стоит на страже. Под гипнозом вас не заставят сесть на шпагат, если вы не способны делать это в обычном состоянии без вреда для здоровья. И вы точно не ограбите банк, если не планировали этого. Хотя известно несколько случаев, когда обвиняемые утверждали, что невиновны, поскольку совершили преступление, находясь под гипнозом. Но расследования показали, что каждый из них заранее планировал свои действия и четко понимал, что делает в момент, когда преступал черту закона.

Как цыганки манипулируют людьми?

Важными элементами цыганского гипноза являются запугивание и «холодное чтение»: гадалка предсказывает смерть какого-то близкого, угадывает пару деталей из жизни жертвы, и люди начинают ей верить и подсказывать правильные ответы. Другой популярный метод — отвлечение внмания. Цыгане окружают жертву (кто-то кричит, кто-то поет), в глазах мелькают яркие цвета, и внимание жертвы расфокусировывается так, словно он уже в состоянии гипноза. Попробуйте в этот момент засмеяться, погримасничать или подшутить на цыганкой — и ее магия тут же исчезнет. Или говорите с ней в резкой, грубой форме и поскорее уходите.

На что похоже состояние человека, находящегося под гипнозом?

Вы часто ощущаете это. Например, когда дремлете в течение дня, читаете увлекательную книгу или играете на планшете. Во всех трех случаях вы не замечаете, что происходит вокруг вас, можете проехать свою остановку или не услышать звук телефона. Более интересный пример — это детские сказки. Читая их, вы помогаете ребенку погрузиться в сон. Вы задаете определенные примеры поведения, рассказывая о героях и их действиях, программируя малыша оценивать по ним то, как будут в будущем вести себя реальные люди.

В каких-то профессиях люди используют методы гипноза, чтобы достичь успеха? Это легально?

Геннадий Иванов: Применение гипноза в быту и на работе — это вещь естественная и важная, потому что открывает путь к успеху. Лично я считаю, что учить соответствующим навыкам надо не только шпионов и ораторов, но всех детей начиная с подросткового возраста. Например, когда маркетолог учит продавцов приемам работы с покупателем, он учит их гипнозу. Если почитать сборник речей знаменитого адвоката Плевако, то легко убедиться, что это образцы кодирования. Работа с подсознанием востребована везде, где необходима сверхточная психомоторная подготовка. Космонавты и спортсмены, прежде чем действовать в полевых условиях, получают возможность отработать все элементы и приемы в вымышленной реальности. В гипнотическом трансе они мысленно переживают все удачи и неудачи в выполнении задач, а потом используют полученный опыт в реальной жизни. Почти как в фильме «Господин Никто».

Гипнотерапия — это альтернатива визитам к психологу?

Да. Например, Брюс Уиллис победил так заикание, Бритни Спирс бросила курить, певцу Сэму Смиту подобная терапия помогает справляться с обсессивно-компульсивным расстройством, а Орландо Блум поборол нездоровый аппетит к шоколаду. Многие люди, которые боятся стоматологов, все чаще выбирают гипнотерапию, чтобы лечить зубы, не прибегая к общей анестезии: погруженные в глубокий гипноз, они полностью расслаблены (но их можно быстро привести в чувство по специальной команде).

Геннадий Иванов: Всякая фобия — это выработанный жизнью рефлекс, который утратил свою актуальность и стал помехой. Как мина, которую заложили для поражения врага, но война закончилась, и мина превратилась в опасность для того, кто ее ставил. Мы знаем, как работают саперы: похожим образом действует и гипнотерапевт. Допустим, заикание появилось у человека как попытка привлечь к себе родительское внимание в результате шоковой ситуации в 5-летнем возрасте. Уловив, что дефект речи изменяет поведение родителей (они становятся заботливыми), ребенок начинает заикаться, когда остро нуждается в тепле и участии. Так формируется защитная модель поведения, которая во взрослом периоде становится обузой. Человек обращается ко мне, и я погружаю его в прошлое, где помогаю найти ему тот сюжет, когда он от страха стал заикаться, всполошив родителей. Я заставляю своего подопечного еще раз прожить это, но без последствий — чтобы «битый» файл заменился в памяти на новый, без дефекта. 5–10 сеансов — и мой собеседник перестает реагировать на обстоятельства, ранее запускавшие заикание.

Зачем рекомендуют гипноз при лечении аллергии и псориаза?

Геннадий Иванов: Около 5 % кожных заболеваний носят психосоматический характер, то есть являются следствием нервного срыва. Если человек, обратившийся за помощью, достаточно гипнабелен и были эпизоды, когда сильная эмоция запускала реакции, схожие с аллергическими, то полное освобождение от симптома происходит, как правило, в каждом втором случае.

Можно ли не проснуться после гипноза?

Нет, это лишь миф. Без помощи гипнотизера или с его участием, но вы всегда проснетесь. Геннадий Иванов: Но можно использовать погружение в это необычное состояние, чтобы вызвать осознанные сновидения и внушить нужный сюжет. Еще Фрейд говорил, что сны — это иной способ реализации наших желаний и тенденций. Мы заставляем человека на чем-то сконцентрироваться, что и снится ему ночью. Правда, маловероятно, что такое будет работать всегда, особенно если человек для себя это практикует самостоятельно. Наш мозг в какой-то момент привыкнет к подобным техникам и перестанет их воспринимать.

Зачем гипноз рекомендуют будущим мамам?

Геннадий Иванов: Снижение боли непосредственно во время родов и подготовка к ним. Часто боль рождается из страха ожидания этой самой боли. Основная задача гипноза в этом случае — научить будущую маму воспринимать предстоящие роды без страха. Другая сторона такой терапии — это возможность во время беременности и грудного вскармливания использовать гипноз как альтернативу лекарствам, например чтобы успокоиться, быстро заснуть или избавиться от легкой головной боли.

Можно ли использовать гипноз для развития таланта?

Известно, что Эйнштейн и Моцарт прибегали к гипнозу, пытаясь расширить границы воображения. А если таланта нет, его можно внушить? Геннадий Иванов: Существует такое направление, как творческий гипноз. Его развили в нашей стране В. Л. Райков и О. К. Тихомиров. Таким образом можно активизировать творческие способности человека, но происходит это именно за счет снятия барьеров и облегчения эмоционального состояния. Возможность привить же какие-то новые способности методом внушения — распространенный миф.

Человеку можно внушить новое знание или сделать так, чтобы он вспомнил забытое?

Гипноз заставляет концентрироваться на отдельной мысли, поэтому новую информацию легче усвоить в таком состоянии. Иногда терапия помогает что-то вспомнить, но эти воспоминания могут быть ложными, поэтому такой метод восстановления чего-то в памяти неэффективен. Как-то улучшить способность запоминать информацию, поставив человеку установку, тоже невозможно. Но может ли гипнотерапия помочь людям, страдающим от болезни Альцгеймера? Геннадий Иванов: Гипноз как способ лечения или улучшения качества жизни для людей, страдающих от болезни Альцгеймера, будет абсолютно бесполезен (по крайней мере, нет научных данных о противоположном). Потому что это не психология, а физиологические процессы.

Важно: у гипноза есть противопоказания

Геннадий Иванов: Гипноз противопоказан эпилептикам, а также при некоторых других заболеваниях, особенно связанных с расстройством психики. Обусловлено это особенностью самих болезней: в обыденном состоянии подобные больные тратят огромное количество усилий на сознательный самоконтроль, который им необходим, чтобы сдержать приступ. Гипноз расслабляет, снимает запреты и блокирует механизмы самоконтроля, что может привести к внезапному приступу. Проверьте, работает ли эффект гипноза на вас: перейдите по ссылке, смотрите и слушайте.

А какой вопрос вы хотели бы задать гипнотерапевту?