Ученые рассказали, из каких мужчин получаются лучшие отцы

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Рождение малыша — это стресс для обоих родителей. Но ученые давно выяснили, что после родов в организме женщины активно вырабатываются гормоны, которые порождают ту самую привязанность и теплые отношения между матерью и ребенком в первые годы жизни. С отцами все немного сложнее. Поэтому американские ученые решили установить, влияют ли гормоны на молодых отцов и какие именно биологически активные вещества делают мужчину более заботливым по отношению к своему потомству.

Как проводилось исследование

Ученые из Университета Нотр-Дам в США провели исследование среди 298 мужчин. Некоторые из них стали отцами впервые, другие уже имели нескольких детей.

Суть исследования сводилась к тому, что каждый из испытуемых брал на руки своего ребенка спустя час после его рождения. Ученые измеряли уровень кортизола и тестостерона в крови мужчин до и после того, как они брали малышей на руки.

Тестостерон — это основной мужской половой гормон, который регулирует развитие половых признаков и половое поведение, играет важную роль в обмене веществ, отвечает за формирование мышечной и скелетной системы. Ученые измеряли уровень этого гормона, так как он уменьшает влияние кортизола на организм. Помимо этого, пониженный уровень тестостерона приводит к большей эмоциональности у мужчин.

Кортизол — это гормон, который регулирует углеводный обмен и принимает участие в развитии стрессовых реакций. Он вырабатывается в самых разных ситуациях, но чаще всего во время активных физических нагрузок и сильных переживаний. Ученые измеряли уровень этого гормона, чтобы понять, насколько сильный стресс вызывает рождение ребенка и как он отражается на привязанности отца к малышу.

Частью исследования также был опрос, который провели спустя 2 и 4 месяца после рождения ребенка. В нем мужчины рассказывали о том, в какой степени они вовлечены в процесс воспитания своего чада.