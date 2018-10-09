Ученые рассказали, из каких мужчин получаются лучшие отцы
Рождение малыша — это стресс для обоих родителей. Но ученые давно выяснили, что после родов в организме женщины активно вырабатываются гормоны, которые порождают ту самую привязанность и теплые отношения между матерью и ребенком в первые годы жизни. С отцами все немного сложнее. Поэтому американские ученые решили установить, влияют ли гормоны на молодых отцов и какие именно биологически активные вещества делают мужчину более заботливым по отношению к своему потомству.
AdMe.ru изучил результаты исследования и спешит поделиться ими с вами.
Как проводилось исследование
Ученые из Университета Нотр-Дам в США провели исследование среди 298 мужчин. Некоторые из них стали отцами впервые, другие уже имели нескольких детей.
Суть исследования сводилась к тому, что каждый из испытуемых брал на руки своего ребенка спустя час после его рождения. Ученые измеряли уровень кортизола и тестостерона в крови мужчин до и после того, как они брали малышей на руки.
Тестостерон — это основной мужской половой гормон, который регулирует развитие половых признаков и половое поведение, играет важную роль в обмене веществ, отвечает за формирование мышечной и скелетной системы. Ученые измеряли уровень этого гормона, так как он уменьшает влияние кортизола на организм. Помимо этого, пониженный уровень тестостерона приводит к большей эмоциональности у мужчин.
Кортизол — это гормон, который регулирует углеводный обмен и принимает участие в развитии стрессовых реакций. Он вырабатывается в самых разных ситуациях, но чаще всего во время активных физических нагрузок и сильных переживаний. Ученые измеряли уровень этого гормона, чтобы понять, насколько сильный стресс вызывает рождение ребенка и как он отражается на привязанности отца к малышу.
Частью исследования также был опрос, который провели спустя 2 и 4 месяца после рождения ребенка. В нем мужчины рассказывали о том, в какой степени они вовлечены в процесс воспитания своего чада.
Результаты
Исследователи установили, что в большинстве случаев уровень кортизола в крови отцов до того, как они брали на руки малыша, был высок. Но после контакта с ребенком он либо уменьшался, либо увеличивался.
Ученые пришли к выводу, что мужчины, у которых уровень кортизола повышался, когда они держали ребенка на руках (то есть они начинали сильнее нервничать), становились более заботливыми родителями. Также ученые отметили, что отцы с более низким уровнем тестостерона на 2-й день после рождения ребенка были сильнее вовлечены в процесс ухода за ним позже. Это обусловлено тем, что более низкий уровень этого гормона делает мужчин более чуткими и привязанными к малышу.
Что говорят другие исследования
Специалисты из разных стран провели немало исследований о том, из каких мужчин получаются лучшие отцы и как они влияют на будущее потомство. Из работ ученых можно выделить следующее:
- Возраст отца влияет на продолжительность жизни потомства. Так, дети, рожденные от молодых отцов, в среднем живут дольше и имеют меньше проблем со здоровьем. Хотя ученые отмечают, что проводили исследование на мышах. Чтобы полноценно применить выводы к людям, нужно провести дополнительные исследования.
- Если будущий отец принимает витамин D, то его дети будут выше и крепче сверстников в возрасте 5 лет. Уже к 9 годам эта разница становится не такой значительной.
- Сыновья отцов с судимостью обычно имеют более низкие познавательные способности, чем сыновья мужчин без криминального прошлого.
- Мужчины, которые в юности не чурались случайных половых связей, в будущем на 30 % чаще бросают своих детей. А те мужчины, которые в подростковом возрасте лучше понимали, как работает система контроля рождаемости в их стране, на 28 % реже уходили из семьи.
- Отцы, которые много зарабатывают, могут играть значительную роль в воспитании ребенка, несмотря на сложившийся стереотип о том, что у таких мужчин обычно нет времени на воспитание потомства. Просто их участие может быть больше в отдельных сферах (уход за маленьким ребенком или его умственное развитие) и, наоборот, сводиться к минимуму в других (развлечения вроде похода в зоопарк).
- Мужчины, у которых понижается уровень тестостерона, если их малыш плачет, будут более чувствительными и эмоциональными отцами, чем те, у кого уровень гормона в этот момент повышается.
А как вы считаете, из каких мужчин получаются лучшие отцы? Поделитесь мнением в комментариях.
Фото на превью The Place Beyond the Pines / Electric City Entertainment