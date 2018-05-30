Ученые выяснили, что удовлетворение 5 базовых потребностей в браке сокращает возможность измены до нуля

Создавая семью, каждый из нас хочет быть счастливым в браке. И одним из критериев этого счастья является супружеская верность. Американский исследователь, клинический психолог и консультант по вопросам брака Уиллард Ф. Харли — младший (Willard F. Harley, Jr.) провел эксперимент с участием более чем 800 пар и выяснил, что существуют основные потребности мужчин и женщин, удовлетворение которых в браке резко снижает возможность супружеской измены.

Мы в AdMe.ru прочли книгу Уилларда Ф. Харли — младшего «Его потребности, ее потребности: построение брака без измен» и делимся с вами информацией о том, какие потребности, по мнению ученого, должны быть удовлетворены в супружеских отношениях, чтобы союз был счастливым, а партнеры не посматривали на сторону.

1. Потребность в нежности / потребность в сексе

  • У женщин — потребность в нежности.

Сюда относится не только нежность, но и привязанность, любовь, расположение. Эти чувства могут быть выражены множеством способов: поцелуи и объятия, цветы, звонки, забота. Все это символизирует для женщины надежность, защищенность и комфорт.

  • У мужчин — потребность в сексе.

Нередко женщины недооценивают сильнейшую потребность мужчин в сексе. Уиллард Ф. Харли называет потребность в сексе у мужчин и потребность в нежности у женщин парными потребностями. Если мужчина не проявит любви и нежности, то велика вероятность, что и секса он не получит. И наоборот, если женщина отказывает мужу в интимных ласках, то может не дождаться и от него проявлений нежности.

2. Потребность в разговоре / потребность в товарище по отдыху и развлечениям

  • У женщин — потребность в разговоре.

Женщина нуждается в том, чтобы мужчина слушал ее и давал обратную связь по поводу сказанного. На этапе встреч влюбленные с радостью и интересом общаются друг с другом. Для женщины важно, чтобы это сохранилось и в браке. Уиллард Ф. Харли в результате проведенного исследования выяснил, что для удовлетворения потребности в общении женщине необходимо около 15 часов в неделю полного и безраздельного внимания супруга. Это чуть больше 2 часов в день.

  • У мужчин — потребность в том, чтобы жена была товарищем по отдыху.

Зачастую на этапе встреч женщины с удовольствием разделяют увлечения партнера: ходят на рыбалку, смотрят хоккей и так далее. В браке же они либо пытаются привлечь мужей к своим собственным интересам, либо позволяют супругу одному посвящать время своим любимым занятиям. Однако мужчины придают большое значение способности жены стать верным товарищем по отдыху и развлечениям. По мнению психолога, среди 5 основных потребностей совместный отдых с женой — вторая после секса потребность для мужчины.

3. Потребность в честности и открытости / потребность в том, чтобы жена была привлекательна

  • У женщин — потребность в честности и открытости супруга.

Именно на честности и открытости партнера у женщины базируется способность доверять ему и чувствовать себя защищенной. Поэтому, чтобы не утратить доверия жены, мужу важно быть с ней откровенным как по мелочам, так и в крупных делах.

  • У мужчин — физическая привлекательность жены.

Будем реалистами: мужчине сложно ценить жену только за высокий интеллект, широчайшую эрудицию и душевные качества. Ему нужно, чтобы супруга была еще и хороша собой.

4. Потребность в достаточном количестве денег / потребность в домашнем уюте

  • У женщин — потребность в достаточном количестве денег.

Здесь, конечно, можно удариться в общефилософские рассуждения о том, что денег никогда не бывает достаточно, но... Но есть вполне конкретная сумма, необходимая для жизни, для стабильности, для уверенности в завтрашнем дне. Именно о ней здесь и идет речь.

  • У мужчин — потребность в домашнем уюте.

Мужчины ежедневно сталкиваются со множеством проблем и задач, которые необходимо решить, и именно поэтому потребность в спокойствии и домашнем комфорте для них велика. Настолько велика, что, по мнению Уилларда Ф. Харли, они могут даже фантазировать и мечтать об этом.

5. Потребность в том, чтобы мужчина был хорошим отцом для своих детей / потребность в восхищении

  • У женщин — чтобы мужчина был хорошим отцом для своих детей.

Женщине важно, чтобы ее муж стал примером для подражания своему сыну и образцом идеального мужчины для дочки. А также чтобы муж взял на себя определенные обязательства в развитии и образовании детей.

  • У мужчин — потребность в признании.

Мужчине важно гордиться собой и понимать, что любимая женщина восхищается им. Искреннее восхищение — серьезный мотивирующий фактор для мужчин. Оно воодушевляет мужей на еще большие достижения.

Иллюстратор Alena Tsarkova специально для AdMe.ru

86 На склад!
12 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!