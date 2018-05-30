Ученые выяснили, что удовлетворение 5 базовых потребностей в браке сокращает возможность измены до нуля

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Создавая семью, каждый из нас хочет быть счастливым в браке. И одним из критериев этого счастья является супружеская верность. Американский исследователь, клинический психолог и консультант по вопросам брака Уиллард Ф. Харли — младший (Willard F. Harley, Jr.) провел эксперимент с участием более чем 800 пар и выяснил, что существуют основные потребности мужчин и женщин, удовлетворение которых в браке резко снижает возможность супружеской измены.

Мы в AdMe.ru прочли книгу Уилларда Ф. Харли — младшего «Его потребности, ее потребности: построение брака без измен» и делимся с вами информацией о том, какие потребности, по мнению ученого, должны быть удовлетворены в супружеских отношениях, чтобы союз был счастливым, а партнеры не посматривали на сторону.

1. Потребность в нежности / потребность в сексе

У женщин — потребность в нежности. Сюда относится не только нежность, но и привязанность, любовь, расположение. Эти чувства могут быть выражены множеством способов: поцелуи и объятия, цветы, звонки, забота. Все это символизирует для женщины надежность, защищенность и комфорт. У мужчин — потребность в сексе. Нередко женщины недооценивают сильнейшую потребность мужчин в сексе. Уиллард Ф. Харли называет потребность в сексе у мужчин и потребность в нежности у женщин парными потребностями. Если мужчина не проявит любви и нежности, то велика вероятность, что и секса он не получит. И наоборот, если женщина отказывает мужу в интимных ласках, то может не дождаться и от него проявлений нежности.

2. Потребность в разговоре / потребность в товарище по отдыху и развлечениям

У женщин — потребность в разговоре. Женщина нуждается в том, чтобы мужчина слушал ее и давал обратную связь по поводу сказанного. На этапе встреч влюбленные с радостью и интересом общаются друг с другом. Для женщины важно, чтобы это сохранилось и в браке. Уиллард Ф. Харли в результате проведенного исследования выяснил, что для удовлетворения потребности в общении женщине необходимо около 15 часов в неделю полного и безраздельного внимания супруга. Это чуть больше 2 часов в день. У мужчин — потребность в том, чтобы жена была товарищем по отдыху. Зачастую на этапе встреч женщины с удовольствием разделяют увлечения партнера: ходят на рыбалку, смотрят хоккей и так далее. В браке же они либо пытаются привлечь мужей к своим собственным интересам, либо позволяют супругу одному посвящать время своим любимым занятиям. Однако мужчины придают большое значение способности жены стать верным товарищем по отдыху и развлечениям. По мнению психолога, среди 5 основных потребностей совместный отдых с женой — вторая после секса потребность для мужчины.

3. Потребность в честности и открытости / потребность в том, чтобы жена была привлекательна

У женщин — потребность в честности и открытости супруга. Именно на честности и открытости партнера у женщины базируется способность доверять ему и чувствовать себя защищенной. Поэтому, чтобы не утратить доверия жены, мужу важно быть с ней откровенным как по мелочам, так и в крупных делах. У мужчин — физическая привлекательность жены. Будем реалистами: мужчине сложно ценить жену только за высокий интеллект, широчайшую эрудицию и душевные качества. Ему нужно, чтобы супруга была еще и хороша собой.

4. Потребность в достаточном количестве денег / потребность в домашнем уюте

У женщин — потребность в достаточном количестве денег. Здесь, конечно, можно удариться в общефилософские рассуждения о том, что денег никогда не бывает достаточно, но... Но есть вполне конкретная сумма, необходимая для жизни, для стабильности, для уверенности в завтрашнем дне. Именно о ней здесь и идет речь. У мужчин — потребность в домашнем уюте. Мужчины ежедневно сталкиваются со множеством проблем и задач, которые необходимо решить, и именно поэтому потребность в спокойствии и домашнем комфорте для них велика. Настолько велика, что, по мнению Уилларда Ф. Харли, они могут даже фантазировать и мечтать об этом.

5. Потребность в том, чтобы мужчина был хорошим отцом для своих детей / потребность в восхищении

У женщин — чтобы мужчина был хорошим отцом для своих детей. Женщине важно, чтобы ее муж стал примером для подражания своему сыну и образцом идеального мужчины для дочки. А также чтобы муж взял на себя определенные обязательства в развитии и образовании детей. У мужчин — потребность в признании. Мужчине важно гордиться собой и понимать, что любимая женщина восхищается им. Искреннее восхищение — серьезный мотивирующий фактор для мужчин. Оно воодушевляет мужей на еще большие достижения.