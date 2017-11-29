6 научно обоснованных причин, из-за которых супруги со временем становятся похожи друг на друга

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Наверняка вы замечали: чем дольше длятся отношения, тем больше влюбленные становятся похожи друг на друга. В любой семейной паре можно найти общие черты, а некоторые супруги и вовсе похожи как брат с сестрой. AdMe.ru тоже это заметил и решил выяснить причины столь интересного феномена, узнав, что об этом думают ученые. Может, и правда есть те самые половинки, о которых так часто упоминается в романтических произведениях? В конце статьи вас ждет бонус, который докажет, что настоящую любовь забыть невозможно.

Сходство с родителем

Часто можно услышать, что мужчина выбирает в жены ту девушку, которая похожа на его мать не только хозяйственными привычками, но и внешностью. И ученые подтверждают это — мы выбираем партнера, внешне похожего не только на нас, но и на нашего родителя противоположного пола. Особенно это касается цвета волос и глаз. Возраст родителя тоже играет роль — если ребенок был рожден немолодыми родителями, то и партнера он будет искать постарше.

Количество прожитых вместе лет

Психолог Роберт Занджонц (Robert Zanjonc) сравнил фотографии пар cо свадьбы и снимки, которые были сделаны на момент исследования . Он обнаружил, что даже если пара изначально не имела сходств, то спустя 25 лет брака супруги становились удивительно похожи. Также он выявил закономерность — чем счастливее была пара в браке, тем больше они становились похожи внешне.

Обмен опытом

Одна из причин, по которой супруги становятся похожими, — разделение одного опыта . В течение всей совместной жизни мы переживаем множество впечатлений: от не самых приятных моментов до безграничного счастья. Брак — общая история, которая отражает все совместно пережитое на внешности, языке тела и эмоциональном состоянии супругов. У пар, которые находятся в длительных отношениях, с большей вероятностью появятся морщины в тех же местах, что и у их партнера.

Нас привлекает тот, кто похож на нас

Согласно исследованиям , нас изначально привлекают люди с чертами лица, которые похожи на наши. Это явление называется ассортативным скрещиванием — выбор партнера по общему признаку. Похожая внешность значительно увеличивает шансы на то, что ребенок будет максимально похож на нас. Вероятно, таким образом мы подсознательно хотим передать и увековечить собственные гены.

Одинаковая иммунная система

Наш иммунитет — показатель нашего образа жизни, в том числе привычек питания и физических нагрузок. Группа ученых пришла к выводу , что семейные пары имеют очень похожую иммунную систему. Возможно, именно поэтому образ жизни двух любящих людей часто совпадает.

Подражание

Зеркальное отражение поведения партнера — признак эмоциональной близости. Партнерам свойственно менять собственные привычки в течение совместной жизни. Эту закономерность заметили и ученые — если один из супругов бросал курить и начинал есть более здоровую пищу, то партнер, чаще всего, делал то же самое.

Бонус: несмотря на всю схожесть или любые различия, главное — оставаться влюбленными друг в друга

«Мои бабушка и дедушка были вместе более 60 лет. У дедушки была болезнь Альцгеймера, и он не помнил своих детей, свой дом и другие важные вещи. Но каждый раз, когда он видел бабушку, он говорил: „Вы только посмотрите, какая красивая у меня жена!“»

А насколько вы похожи с вашим любимым человеком? Делитесь в комментариях!