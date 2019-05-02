Ученые утверждают, что, плача по бывшим, можно сбросить вес

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По словам ученых, в среднем человек способен выплакать около 75 л слез за свою жизнь. Однако некоторые предпочитают сдерживать свои эмоции и иногда даже стыдятся их. Но что, если мы скажем вам, что эмоциональный плач — это еще один способ предотвратить набор лишнего веса? Думаем, этого факта достаточно, чтобы помочь нам наконец найти правильный выход для литров слез, глубоко скрытых в наших сердцах.

Редакция AdMe.ru понимает, насколько сложными могут быть жизненные ситуации. Поэтому сегодня мы решили еще раз напомнить, что у любого явления есть две стороны. Давайте узнаем, что говорят по этому поводу ученые.

Вы можете усомниться в том, что это правда

Некоторые из вас могут не поверить, что можно похудеть, освободившись от эмоций. Слишком многие переживали подобную ситуацию, и мы все знаем этот порочный круг: мы нервничаем, едим больше и через несколько дней понимаем, что любимые джинсы стали тесноваты. Как при таких обстоятельствах можно ожидать потери веса? Это нелепо!

Но все зависит от того, где в конечном итоге остается кортизол

Похоже, мы не до конца понимаем суть процесса. Это правда, что кортизол — гормон, который выделяется в результате реакции на стресс, — связан с ожирением. Он помогает нам бороться со всем, что заставляет нас нервничать. Проблема в том, что в настоящее время люди физически не борются за выживание, а предпочитают «мариноваться» в своем гневе и разочаровании. В результате наше тело думает, что мы тратим калории, чтобы уцелеть в опасной ситуации, и старается восполнить их запасы как можно скорее. Именно поэтому мы склонны заедать негативные болезненные переживания.

Тем временем ученые обнаружили, что эмоциональные слезы содержат гормоны, которые повышают уровень кортизола. К ним относятся пролактин, лей-энкефалин и адренокортикотропин (также называемый АКТГ). Все эти вещества производятся, когда мы находимся под большим давлением со стороны окружающего мира. Поэтому, когда мы не подавляем свои эмоции и плачем, эти гормоны высвобождаются, и уровень кортизола снижается. В результате наше тело получает сигнал о том, что нам не нужно накапливать жир, так как стрессовая ситуация уже позади.

Теперь становится понятным, что порочный круг так тяжел лишь потому, что мы не знаем, как снизить уровень кортизола. Поэтому мы склонны заедать свои чувства и набирать лишний вес. Благодаря науке мы открыли секрет похудения в сложных ситуациях. Все зависит от того, где в конце концов остаются гормоны стресса — внутри или за пределами нашего тела.

Предупреждение: уловки не сработают!

Если вы хороший актер и можете вызвать слезы или надеетесь поплакать, нарезая лук, это не принесет никакой пользы. Только слезы, вызванные настоящими эмоциями, содержат необходимые гормоны. Ученые также добавляют, что лучшее время для эмоционального плача — около 7–10 часов вечера. Это время, которое мы, скорее всего, проводим с теми, кого любим, или смотрим фильмы, способные заставить нас плакать.

Итак, постарайтесь выпустить из себя все накопившееся. Терапия с помощью плача — самый эффективный способ начать все заново, да еще и с телом своей мечты.

А вы склонны копить эмоции или отпускать их? Расскажите нам, как ваше тело реагирует на стрессовые ситуации.