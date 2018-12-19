Ученые утверждают, что пары, которые много ссорятся, самые крепкие

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По данным последних опросов, 44 % супружеских пар считают, что ссоры чаще раза в неделю помогают надолго сохранить здоровые и продуктивные отношения. Люди, которые часто ссорятся, как выяснилось, действительно чаще остаются вместе. Несмотря на регулярные стычки, партнеры в таких союзах искрене уверены, что любят друг друга.

Мы в AdMe.ru теперь знаем, что периодические ссоры полезны для отношений, и хотим рассказать вам, почему это так.

9. Ссоры — признак зрелых отношений

Постоянное избегание конфликтов не лучший способ построить долгосрочные отношения. С другой стороны, если во время спора вы способны ясно выражать свои мысли, значит, вы готовы перевести свои отношения на другой уровень. Но не любую ссору можно назвать полезной. Зрелые люди не кричат и не переходят на личности, вместо этого они говорят о проблеме и пытаются найти компромисс. Они используют в споре аргументы, тем самым улучшая свои отношения.

8. Ссоры — сигнал, что вам не все равно

Непросто игнорировать раздражающие привычки и черты характера партнера. Но тот факт, что вы готовы терпеть неприятные эмоции и ссориться, чтобы что-то изменить, вместо того чтобы расстаться, — показатель, что вы действительно любите этого человека. Подумайте о своей семье: часто ли вы ссоритесь с родителями, братьями и сестрами? Ссоры — признак того, что вам не наплевать на другого человека. Так же и с партнером: если вы ругаетесь, вместо того чтобы просто расстаться, значит, в будущем вы видите его рядом с собой.

7. Ссоры облегчают общение

Доверие в отношениях не создается молчанием. Наоборот, нужно учиться понимать второго человека, брать ответственность за свои действия и внимательно слушать друг друга. Спор — одна из самых честных форм общения, поэтому он помогает стать ближе, укрепить доверие и связь. Кроме того, споры учат партнеров более продуктивно общаться друг с другом, учитывая индивидуальные особенности каждого.

6. Споры — признак здоровых отношений

Психологи выделяют 7 ключевых составляющих здоровых и счастливых отношений, и ссоры — одна из них. Если люди в паре никогда не ругаются, почти всегда это знак того, что с отношениями что-то не так. Споры помогают парам пересмотреть ценности и чувства, озвучить и обсудить важные для них вещи. Однако аргументы в такой беседе не должны быть агрессивными — излагая свою точку зрения, старайтесь обойтись без оскорблений или повышения голоса.

5. Ссоры делают связь сильнее

Когда вы спорите с партнером, не имеет значения, кто выиграет. Самое ценное, что вы многое узнаете и друг о друге, и о самом себе. Небольшие конфликты помогают нам раскрыть свою истинную природу и показать партнеру, как с нею взаимодействовать. И если вам удастся преодолеть все трудности вместе, вы научитесь идти на компромиссы. В итоге это только укрепит связь между вами.

4. Ссоры позволяют сбросить негативные эмоции

Быть в отношениях непросто — чтобы сохранить мир в паре, нередко приходится уступать. И если в ответ партнер не делает того же, вы наверняка почувствуете обиду или злость. Но если не отстаивать то, что важно, партнер решит, что может добиться от вас всего, что пожелает. Стратегия «угождать, отмалчиваться и терпеть» — это путь к нездоровым отношениям. Лучший способ справиться с такой проблемой — выплеснуть негативные чувства и показать партнеру и свои потребности, и вещи, которыми вы не готовы жертвовать ради любви.

3. Ссоры означают, что вы хотите сохранить отношения

Согласно проведенным исследованиям, самая большая ошибка людей в паре — избегание конфликта и замалчивание проблемы. Мы чувствуем, что что-то не так, негатив накапливается, отчуждение растет и в конце концов становится причиной разрыва. Можно подумать, что обсуждение «неудобных» вопросов сделает отношения только хуже. Но это не так, гораздо проще выявить и решить проблему до того, как она станет слишком серьезной. Именно поэтому пары, которые часто ссорятся, дольше остаются вместе — они успевают закрыть конфликт до того, как он разрастется до опасных масштабов.

2. Ссоры показывают, что в отношениях есть страсть

Некоторые пары наслаждаются ссорами, ведь они делают отношения более страстными. Подсознательно эти люди понимают, что конфликт для них — это просто способ выплеснуть эмоции и впустить в отношения больше огня. Если вы хотите сохранить свой союз крепким и процветающим, привыкните к мысли, что время от времени нужно выплескивать эмоции, а не сдерживать их. Но помните, что любой спор нужно заканчивать на позитивной ноте.

1. Ссоры спасают отношения от скуки

Даже если вы вместе не первый год, ваши мнения в некоторых вопросах все равно расходятся. Но это вовсе не плохо — конструктивные конфликты могут разжечь искру отношений и сделать их более наполненными. Любовь была бы ужасно скучна, если бы люди всегда были согласны друг с другом. Так что не паникуйте, когда в следующий раз почувствуете, что назревает спор. Вместо этого подумайте, как сделать его полезным для отношений.

Бонус: как правильно ссориться

Между полезной и вредной ссорой большая разница. Вот несколько советов, как превратить конфликт в продуктивную дискуссию: Уважайте друг друга. У каждого человека есть слабые места — не задевайте их во время ссоры и не говорите вещей, которые могут серьезно обидеть партнера.

У каждого человека есть слабые места — не задевайте их во время ссоры и не говорите вещей, которые могут серьезно обидеть партнера. Извиняйтесь. Если вы ошиблись, признайте это и скажите, что сожалеете. Извинения не сделают вас слабее, но покажут партнеру, что вы забоитесь о ваших отношениях.

Если вы ошиблись, признайте это и скажите, что сожалеете. Извинения не сделают вас слабее, но покажут партнеру, что вы забоитесь о ваших отношениях. Держитесь одной темы. Во время ссоры не нужно вспоминать старые ошибки или приводить в пример свои предыдущие отношения. Данный конфликт касается только одной темы, и именно о ней и стоит говорить.

Во время ссоры не нужно вспоминать старые ошибки или приводить в пример свои предыдущие отношения. Данный конфликт касается только одной темы, и именно о ней и стоит говорить. Не втягивайте людей со стороны. Жалобы и просьбы поддержки у друзей и родственников приводят к тому, что партнер чувствует давление и закрывается еще больше. Кроме того, ему наверняка покажется, что вы его не уважаете, раз пытаетесь решить проблему через третьих лиц.

А как часто вы ссоритесь с партнером? Всегда ли удается найти компромисс? Поделитесь своим опытом в комментариях.