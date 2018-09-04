Ученые рассказали, в каком возрасте мужчины и женщины наиболее привлекательны для противоположного пола

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Онлайн-знакомства становятся все популярнее, потому что жизнь современного человека во многом завязана на социальных сетях и интернете. В такой ситуации искать свою половинку на сайтах знакомств уже не так уж и странно. В 2013 году выяснилось, что 11 % всех взрослых американцев и 38 % одиноких людей, которые искали партнера, использовали сайты знакомств или мобильные приложения со схожими функциями. Такая тенденция помогает ученым лучше изучить потребности людей, которые ищут пару. К примеру, в последнем из исследований социологи из США установили возраст, в котором мужчины и женщины наиболее привлекательны для противоположного пола.

AdMe.ru решил подробнее рассказать о результатах исследования.

Представления об идеальном партнере

Существует гипотеза о том, что мужчины и женщины чаще всего ищут спутника жизни, который схож с ними по возрасту, образованию, типу физической привлекательности и целому ряду других характеристик. Именно такие пары обычно строят крепкие отношения на долгие годы. Конечно, и здесь бывают исключения, но фраза «противоположности притягиваются» скорее миф, чем реальность. Конкурирующая гипотеза гласит, что каждый из нас стремится найти партнера, который нравится не только нам, но и большинству других людей. Как это ни парадоксально, но в рамках этой гипотезы также могут возникать пары из людей, которые похожи друг на друга с точки зрения привлекательности, ведь самые желанные партнеры тоже объединяются друг с другом. И хотя обе эти гипотезы имеют точки соприкосновения, они отличаются в том, каким образом люди решают, кого считать привлекательным. И именно сайты знакомств помогают специалистам разобраться в тонкостях этой проблемы.

Самый привлекательный возраст

В своем исследовании ученые из двух вузов США сфокусировали внимание на сообщениях пользователей сайта знакомств в 4 городах: Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Сиэтле. Они попытались количественно оценить привлекательность 200 тыс. человек, посчитав число сообщений, которые те получают. Ведь, если выбор велик, люди не стали бы писать несимпатичным представителям противоположного пола.

Социологи учли не только, сколько людей написало конкретному человеку, но и то, кем были эти люди. Очевидно, что если один человек получает много сообщений от таких же популярных людей, то он сам является желанным. Это помогло ученым установить возраст, в котором мужчины и женщины наиболее привлекательны для противоположного пола. Согласно их выводам, мужчины достигают пика популярности к 50 годам, а женщины — в 18 лет, после чего интерес к ним идет на спад.

Другие выводы

Результаты этого исследования также говорят, что для женщин важно образование мужчины: чем выше его уровень, тем больше шансов у потенциального кандидата. Мужчины же, наоборот, считают слишком умных девушек (например тех, кто окончил аспирантуру) странными и не стремятся контактировать с ними. Еще ученые выяснили, что предпочтения людей, которые ищут партнеров онлайн, отличаются от их же предпочтений в реальной жизни. Так, в интернете люди чаще писали более привлекательным партнерам, чем они сами. Максимальная разница в привлекательности составила 25 %. В жизни же, как мы говорили выше, люди склонны выбирать партнеров «из своей лиги».