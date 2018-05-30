Ученые рассказали о предвестниках развода, которым большинство из нас не придает значения. А зря

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Николас Вольфринг, социолог из Университета штата Юта, считает, что семейное счастье зачастую зависит от того, в каком возрасте супруги заключили брак. Нас немного озадачил этот факт, и мы нашли еще несколько небанальных подводных камней, которые, по мнению ученых и неподкупной статистики, могут разрушить даже самые прочные отношения.

Мы в AdMe.ru верим в счастливые отношения, которые могут длиться всю жизнь. Важно знать лишь некоторые секреты и уметь применять их в своей жизни. Специально для вас мы собрали 8 ошибок, с которых не стоит начинать отношения.

1. Слишком ранний брак или брак в возрасте старше 32 лет

Николас Вольфринг пришел к выводу, что риск развода особенно высок в ранних браках, а также в союзах, заключенных в возрасте старше 32 лет. Самым лучшим возрастом для официального оформления отношений ученый назвал период с 25 до 32 лет. Такое положение вещей объясняется тем, что в возрасте до 25 лет люди, как правило, не обладают необходимой зрелостью и имеют более низкий уровень образования, что увеличивает риск развода. В более же старшем возрасте Вольфринг связывает развод с «эффектом выбора»: люди поздно вступают в брак часто потому, что они не могут найти никого желающего составить им пару и могут просто ошибиться. Конечно, это вовсе не значит, что стоит отказаться от серьезных отношений, если вам уже 33. Просто имейте в виду вышеназванный «эффект выбора» и принимайте верные решения.

2. Жена старше мужа

Еще одной причиной развода может стать возраст супруги. Например, пары, в которых жена всего на 5 лет старше, в 3 раза чаще разводятся, чем пары одинакового возраста. Этому способствуют разные причины: отношение общества к таким бракам, что зачастую повышает уровень стресса в отношениях; разные взгляды на планирование детей; женщина в таких отношениях начинает брать на себя слишком много обязанностей и ответственности, выполняя роль матери для своего супруга, и другие.

3. В семье растут 2 дочери

По статистике, семьи, в которых растут 2 девочки, расходятся на 43 % чаще, чем те, которые воспитывают 2 сыновей. При этом часть ученых видит большую опасность именно в подростковом возрасте дочек. Психологи объясняют это тем, что отцы больше вовлечены в воспитание мальчиков, а значит, меньше отвлекаются на семейные неурядицы. Но не стоит относиться к этой новости как к приговору, ведь существует немало примеров счастливых семей с 2 дочерьми. При желании всегда можно найти способы, как лучше узнать друг друга и сплотить семью. Например, в выходные это может быть семейный пикник, а в дождливый будний вечер — просмотр фильма всей семьей или настольная игра.

4. «Неподходящая» для брака профессия

Исследования показали, что некоторые профессии супругов повышают вероятность развода, среди них не только полицейские и военные. Например, среди танцоров и хореографов 43 % разводов, среди барменов — 38 %, а среди медсестер, психологов и сиделок вероятность расставания составляет 29 %. Представители этих профессий не только много времени уделяют службе, но большая часть близкого общения с людьми у них тоже происходит на работе, что негативно отражается на семейной атмосфере.

5. Жена зарабатывает больше мужа

Американские ученые уверены, что браки, где супруги имеют примерно одинаковые доходы, больше склонны к разводу, чем те, где жена зарабатывает меньше. Также удалось выяснить, что, если жена зарабатывает 60 % или более семейного дохода, риск развода вдвое больше, чем у пар, где супруга не вносит вклад в семейную копилку.

6. Супруги встретились в интернете

Онлайн-знакомства являются не самым надежным фундаментом для крепкой семьи. Исследование многих пар привело к выводу, что такие пары расстаются значительно чаще, чем те, которые познакомились в реальной жизни. Молодые люди и девушки, нашедшие друг друга через интернет, больше настроены на романтические отношения, чем на создание семьи, объясняют ученые.

7. Вы потратили на свою свадьбу целое состояние

Как показали наблюдения ученых, счастливый исход брака напрямую зависит от свадебных расходов. Чем больше денег молодожены потратили на торжество, тем больше вероятность их расставания. Например, пары в США, потратившие более $ 20 тыс. на церемонию, в 3,5 раза чаще распадаются, чем пары, чей бюджет на свадьбу составлял от $ 5 000 до $ 10 тыс. Самые высокие шансы сохранить семейное счастье у супругов, которые уложились в скромные $ 1 000.

8. Отсутствие медового месяца

Исследователи из Университета Эмори пришли к интересному выводу, что пары, которые отправляются в медовый месяц, на 41 % реже разводятся. Ученые объясняют это тем, что свадебное путешествие снижает стресс, сближает молодоженов и дарит счастливые воспоминания, что больше объединяет супругов.