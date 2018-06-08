Ученые рассказали о необычных признаках, которые выдают в вас умного человека

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Профессора из Йельской школы медицины Алан Кауфман (Alan Kaufman) и его жена Надин (Nadeen) помогли расширить область изучения интеллекта за пределы традиционных тестов. Помимо привычных IQ-тестирований, основанных на современных теориях функционирования мозга, об интеллектуальном уровне человека, по их словам, могут говорить врожденные признаки и приобретенные привычки, например, такие как творческий беспорядок на рабочем столе или пристрастие к онлайн-стратегиям.

AdMe.ru собрал 10 признаков, которые помогут вам разглядеть в себе гения.

1. Вы носите очки

Ученые из Университета Эдинбурга провели исследование, где изучали генетические данные 300 тыс. человек. Была выявлена четкая закономерность: у участников с высоким уровнем интеллекта присутствовала вероятность наличия гена, который обуславливает необходимость ношения очков. Кроме того, автор работы Гейл Дэвис ( Gail Davies ) отметила, что это исследование выявило множество генетических различий, связанных с наследованием умственных способностей. Также некоторые из прошлых исследований показали, что общество воспринимает людей в очках как очень умных, начитанных, надежных и честных.

2. Вас не так легко отвлечь

Люди, которые могут сосредотачиваться в течение длительного времени на одной задаче, умнее других. Они подстраиваются под все отвлекающие моменты и умеют обходить их. Дуже Тадин (Duje Tadin) из Рочестерского университета отмечает, что в изуальное восприятие людей с высоким IQ является более дискриминирующим. Они преуспевают в видении маленьких движущихся объектов, но при этом способны бороться с большими фоновыми движениями. Способность блокировать отвлечение может пригодиться в мире, наполненном большим количеством исходных данных. Эффективный мозг должен быть придирчивым к информационному шуму.

3. Вы были на грудном вскармливании

Проведенные в Британии и Новой Зеландии исследования предполагают, что дети, которых кормили грудью, могут быть умнее других. В двух исследованиях приняли участие более 3 000 человек. Дети, которые пили материнское молоко, набрали почти на 7 очков выше на IQ -тесте. Таким образом, можно говорить о том, что грудное вскармливание положительно влияет не только на иммунитет и здоровье ребенка, но и на его умственное развитие.

4. У вас отличное чувство юмора

Исследователи из Университета Нью-Мексико попросили 400 студентов написать субтитры к серии мультфильма. В результате те, у кого был уровень интеллекта выше среднего, смогли придумать более смешные подписи. Другое исследование, опубликованное в Американском журнале психоанализа, сравнивало коэффициенты умственного развития комиков. Обнаружилось, что они набрали баллов значительно больше, чем среднее население. В частности, мужчины-комики набрали в среднем 138 баллов, женщины-комики — 126 баллов.

5. У вас творческий беспорядок на рабочем месте

Эксперимент, проведенный в Университете Миннесоты , показал, что люди в обстановке беспорядка придумали больше творческих идей, чем в аккуратно убранном пространстве. Автор исследования Кэтлин Вохс (Kathleen Vohs) отмечает, что беспорядочная среда вдохновляет на освобождение от традиционных решений, что дает свежие идеи. Творчество — одна из черт, которыми обладают умные люди. Как правило, они фокусируются на главном вопросе, поэтому чистота становится менее важной, чем сосредоточение внимания на проблеме.

6. Вы рисуете, даже когда просто размышляете о чем-то

Еще одна привычка умных людей — рисование. По словам Санни Браун (Sunni Brown), автора The Doodle Revolution, рисунок — это инструмент мышления, который может повлиять на обработку информации и решение проблем. Это подкрепляется научными исследованиями в Великобритании, когда люди могли вспомнить информации на 29 % больше, если они рисовали. Ваш ум бессознательно работает в фоновом режиме, даже если вы не слишком сосредоточены на проблеме. Бездумное рисование имеет преимущество для памяти: дает мозгу визуальный путь выразить концепции и эмоции.

7. Вы разговариваете сами с собой

Вы можете думать, что бормотание себе под нос заставляет вас казаться сумасшедшим, но на самом деле это является признаком более высокого уровня мышления, памяти и навыков восприятия. В исследовании, проведенном Университетом Висконсина и Университетом Пенсильвании , ученые попросили участников вспомнить и найти объекты. Если они говорили название предметов вслух, то у них лучше получалось выполнить задание. Автор исследования Гари Лупян (Gary Lupyan) говорит о том, что разговор — это не просто система общения, он может усиливать восприятие и мышление. Озвучивая названия знакомых объектов, вы активируете их визуальные свойства в мозге, поэтому поиски оказываются успешными.

8. Вы сова, а не жаворонок

В исследовании, опубликованном в журнале «Личность и индивидуальные различия», изучили связь между IQ людей и их привычками сна. В результате было выявлено, что те, у кого показатель IQ был выше, не спали дольше и вставали позже. Другое исследование, напечатанное в том же журнале, в качестве испытуемых задействовало около 400 новобранцев ВВС США . По его итогам были сделаны аналогичные выводы. Результаты показывают, что, вопреки общепринятой народной мудрости, совы имеют более высокие оценки интеллекта.

9. Вы играете в многопользовательские онлайн-стратегии

Исследователи из Йоркского университета обнаружили связь между способностью молодых людей хорошо играть в видеоигры и высоким уровнем интеллекта. Ученые сосредоточили свое внимание на онлайн-стратегиях и играх от первого лица, поскольку они чрезвычайно популярны среди сотен миллионов игроков по всему миру. Было обнаружено, что такие игры действуют на сознание человека примерно так же, как шахматные партии. Пользователю приходится полагаться больше на память и способность быстро принимать стратегические решения с учетом нескольких факторов.

10. Вы еженедельно едите рыбу

Ученые из Университета Пенсильвании решили выявить взаимосвязь между потреблением в пищу рыбы и умственными способностями. Для исследования была набрана группа участников из 541 ребенка в возрасте 9–11 лет. Им предложили заполнить вопросник о том, как часто они употребляли рыбу в прошлом месяце: от варианта «никогда» до «минимум один раз в неделю». Для сравнения умственных способностей был взят IQ-тест, который рассматривает вербальные и невербальные навыки, такие как словарный запас и кодирование. Анализ результатов показал, что дети, которые еженедельно питаются рыбой, набрали на 4,8 балла больше, чем те, кто редко или никогда не ест рыбу. Те, чей рацион питания иногда включал рыбу, набрали на 3,3 балла больше.

Какие из этих признаков есть у вас? И что, по вашему мнению, может еще влиять на высокие интеллектуальные способности?