Ученые рассказали о необычных признаках, которые выдают в вас умного человека
Профессора из
AdMe.ru собрал 10 признаков, которые помогут вам разглядеть в себе гения.
1. Вы носите очки
Ученые из
Кроме того, автор работы Гейл Дэвис (
2. Вас не так легко отвлечь
Люди, которые могут сосредотачиваться в течение длительного времени на одной задаче, умнее других. Они подстраиваются под все отвлекающие моменты и умеют обходить их. Дуже Тадин (Duje Tadin) из
Способность блокировать отвлечение может пригодиться в мире, наполненном большим количеством исходных данных. Эффективный мозг должен быть придирчивым к информационному шуму.
3. Вы были на грудном вскармливании
Проведенные в Британии и
4. У вас отличное чувство юмора
Исследователи из Университета Нью-Мексико попросили 400 студентов написать субтитры к серии мультфильма. В результате те, у кого был уровень интеллекта выше среднего, смогли придумать более смешные подписи.
Другое исследование, опубликованное в Американском журнале психоанализа, сравнивало коэффициенты умственного развития комиков. Обнаружилось, что они набрали баллов значительно больше, чем среднее население. В частности, мужчины-комики набрали в среднем 138 баллов, женщины-комики — 126 баллов.
5. У вас творческий беспорядок на рабочем месте
Эксперимент, проведенный в
6. Вы рисуете, даже когда просто размышляете о чем-то
Еще одна привычка умных людей — рисование. По словам Санни Браун (Sunni Brown), автора The Doodle Revolution, рисунок — это инструмент мышления, который может повлиять на обработку информации и решение проблем. Это подкрепляется научными исследованиями в Великобритании, когда люди могли вспомнить информации на 29 % больше, если они рисовали.
Ваш ум бессознательно работает в фоновом режиме, даже если вы не слишком сосредоточены на проблеме. Бездумное рисование имеет преимущество для памяти: дает мозгу визуальный путь выразить концепции и эмоции.
7. Вы разговариваете сами с собой
Вы можете думать, что бормотание себе под нос заставляет вас казаться сумасшедшим, но на самом деле это является признаком более высокого уровня мышления, памяти и навыков восприятия. В исследовании, проведенном
Автор исследования Гари Лупян (Gary Lupyan) говорит о том, что разговор — это не просто система общения, он может усиливать восприятие и мышление. Озвучивая названия знакомых объектов, вы активируете их визуальные свойства в мозге, поэтому поиски оказываются успешными.
8. Вы сова, а не жаворонок
В исследовании, опубликованном в журнале «Личность и индивидуальные различия», изучили связь между
Результаты показывают, что, вопреки общепринятой народной мудрости, совы имеют более высокие оценки интеллекта.
9. Вы играете в многопользовательские онлайн-стратегии
Исследователи из
Было обнаружено, что такие игры действуют на сознание человека примерно так же, как шахматные партии. Пользователю приходится полагаться больше на память и способность быстро принимать стратегические решения с учетом нескольких факторов.
10. Вы еженедельно едите рыбу
Ученые из
Анализ результатов показал, что дети, которые еженедельно питаются рыбой, набрали на 4,8 балла больше, чем те, кто редко или никогда не ест рыбу. Те, чей рацион питания иногда включал рыбу, набрали на 3,3 балла больше.
Какие из этих признаков есть у вас? И что, по вашему мнению, может еще влиять на высокие интеллектуальные способности?
Фото на превью The Princess Diaries / The Walt Disney Company