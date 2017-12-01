8 вещей, из-за которых люди решаются на измену, по мнению ученых

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Истории о супружеской неверности, рассказанные известным режиссером, автором бестселлера или соседкой по подъезду, бесконечны как сама жизнь. Что заставило человека решиться на этот шаг? Чего ему не хватало? Кто виноват? Эти вопросы мы часто задаем себе, услышав об очередном адюльтере. AdMe.ru собрал мнения психологов и результаты научных экспериментов и рассказывает об обстоятельствах, которые увеличивают риск измены. Читайте, возможно, после следующей истории о неверности вопросов будет меньше.

1. Отсутствие эмоциональной близости

Отсутствие возможности поговорить с партнером по душам и получить слова поддержки толкает на измену не только женщин, но и мужчин. В обществе жив стереотип о том, что основным мотивом мужчины является секс. Но консультант по браку Гари Ньюман в своей книге «Правда об измене» пишет, что среди его клиентов 47 % мужчин, изменивших своим женщинам, отмечали отсутствие эмоциональной близости в отношениях. Ситуация усугубляется тем, что сильный пол не склонен к выражению чувств, поэтому заметить, что мужчине не хватает поддержки, женщина может не сразу или проигнорировать вовсе.

2. Влияние опыта и окружения

Если у человека уже есть опыт походов на сторону в прежних отношениях, существует высокая вероятность, что он пойдет на это и с нынешним партнером. Интересно, что на склонность к измене также оказывает влияние круг общения. В одном анонимном опросе более 75 % мужчин, которые были инициаторами адюльтера, указали на то, что их друзья также изменяют своим женам.

3. Скучная интимная жизнь

Отсутствие новых ярких впечатлений в интимной жизни — причина, по которой 70 % мужчин и 49 % женщин решаются на измену. Надо отметить, что многие из тех, кто дали такой ответ, подчеркнули, что в целом их отношения можно назвать счастливыми, без крупных бытовых скандалов и прочих недоразумений.

4. Уязвимость из-за возрастного кризиса

В жизни каждого наступает момент, когда мы начинаем подводить итоги прожитых лет. Одни приходят к выводу о том, что все хорошо, для других наступает тот самый возрастной кризис. В это время человек становится уязвимым перед искушением попробовать запретный плод. Исследования показывают, что часто это случается в 29, 39, 49 лет, то есть перед началом нового десятилетия. Конечно, это не значит, что примерный семьянин и любящий муж вдруг решится на измену, как только ему исполнится 39 лет. Возраст — это всего лишь сопутствующий фактор, который может «утяжелить» все другие обстоятельства, толкающие людей на измену.

5. Увлечение социальными сетями

В парах, где один из партнеров слишком много времени посвящает твиттеру или другим социальным сетям, риск измены заметно увеличивается. Ведь для адептов социальных сетей проснуться пораньше или лечь попозже, чтобы полистать ленту, оставив вторую половинку в одиночестве, — обычное дело. Вовлеченность в виртуальные отношения приводит к скандалам, а общение в сети нередко переходит в реальную жизнь. Два этих фактора создают благоприятную среду для адюльтера.

6. Работа и деловые поездки

По данным одного из самых больших опросов на эту тему, более 1/3 изменяющих мужчин — это деловые люди, и заводили они свою интрижку на работе, чаще в командировках. Среди слабого пола количество тех, кто решается на служебный роман, составляет примерно 13 %. Вероятность измены на рабочем месте возрастает на 6–9-м годах брака, потому что именно в этот период отношения наиболее хрупкие и требуют работы над ними.

7. Нехватка окситоцина

Важную роль в формировании и поддержке доверительных отношений в паре играет окситоцин, который еще называют гормоном объятий, так как его уровень повышается при частых прикосновениях друг к другу, поцелуях. Как полагают ученые, нехватка этого гормона может стать пусковым крючком для измены. В одном эксперименте женатых мужчин, некоторым из которых ввели окситоцин, знакомили с привлекательной женщиной и предлагали подойти к ней так близко, как им хотелось бы. Участники, которые получили дозу гормона, настаивали на большем расстоянии между ними и женщиной, чем те, кто получил плацебо.

8. Я просто не могу по-другому

Среди тех, кто решается на предательство партнера, есть люди, просто не представляющие свою жизнь без всплеска адреналина, которым сопровождается измена. Вне зависимости от возраста, опыта и других критериев они изменяют, оправдывая себя тем, что по-другому просто не могут. Истинные причины такого поведения у каждого свои и скрыты где-то очень глубоко в подсознании, а их видимым результатом является следующее: некоторым людям тяжело, практически невозможно быть моногамными.

И еще несколько слов

Специалисты отмечают, что причиной измены чаще становится не один, а совокупность нескольких вышеперечисленных факторов. При этом часто пары, столкнувшись с неверностью одного из супругов, сохраняют брак, а некоторым даже удается сделать отношения крепче. А как считаете вы, бывают ли ситуации, когда измену можно простить?