6 случаев, когда наш организм тоже страдает от несчастной любви

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Несколько лет назад в СМИ подняли шумиху, якобы ВОЗ включила любовь в список психических расстройств. Однако эта новость оказалась уткой, потому что в реестре заболеваний такого пункта не нашли. Несмотря на то что любовь остается прекрасным возвышенным чувством, неудачные романы и болезненные разрывы все же могут значительно ухудшить ваше здоровье и даже спровоцировать серьезные болезни.

Мы в AdMe.ru постарались разобраться, к чему могут привести последствия болезненного расставания. Чтобы еще раз напомнить: себя нужно любить и беречь в первую очередь.

Мое сердце разбито

Эту фразу говорил каждый человек, который испытывал разочарование в любви. Так мы поэтично выражаем душевную боль после расставания. Но у некоторых страдальцев сердце действительно принимает нехарактерную форму и выглядит разбитым. Эта болезнь называется кардиомиопатией такоцубо, по-другому — «синдром разбитого сердца». Симптомы похожи на проявления инфаркта: проблемы с дыханием, резкая боль в груди. Болезнь встречается достаточно редко, но иногда приводит к летальному исходу. Намного чаще болезненный разрыв может спровоцировать панические атаки и вегетососудистую дистонию.

Все равно люблю, несмотря ни на что

Случалось ли вам встречать человека, который заразился навязчивым влечением к другому человеку настолько, что забыл про все на свете? Он даже был готов терпеть унижения и полное безразличие объекта своего обожания. На ваши попытки вразумить его он говорил что-то вроде: «Жить без него не могу, отстань». Скорее всего, рано или поздно вы просто махнете на него рукой, но все эти мазохистские выходки могут быть симптомами серьезного заболевания — лимеренции. Лимеренция — это «застревание» в начальной горячо эмоциональной стадии влюбленности, когда гремучая смесь гормонов вырабатывается без устали в лошадиных дозах. У нормального человека это состояние быстро проходит, потому что так невозможно здраво мыслить и жить. Но у больного лимеренцией появляются симптомы аритмии, боли в груди, жажды и проблем со сном, приобретающие все более острый характер. Все это требует серьезного лечения у эндокринолога и психиатра. Обычно болезнь протекает около 3–4 лет, затем затихает до следующего приступа влюбленности. Однако профессор психологии Альберт Уэйкин описывал у своей пациентки случай непрерывной лимеренции в течение 60 лет.

Заедаю горе сладостями

Помните сцены из подростковых голливудских фильмов, когда девушка после расставания с бойфрендом ест мороженое из ведерка огромной ложкой в компании подруг, утирающей ей слезы? Сладости способствуют выработке гормона радости, поэтому мы наседаем на вкусняшки, когда грустим. Но в стрессовой ситуации душевных терзаний обычно пропадает аппетит и страдалец не замечает, что так и не съел ничего за весь день, кроме мороженого. Поджелудочная железа рано или поздно не выдержит издевательств и наградит своего хозяина панкреатитом. Болезнь очень неприятная и требует строжайшей диеты, поэтому не слишком налегайте на сладкое, а лучше займитесь спортом — он поднимает настроение не хуже самой большой и вкусной шоколадки.

Не могу выбросить из головы

Ох уж эти бессонные ночи, полные воспоминаний и горьких слез. Мы жалеем себя за свои страдания, но по-настоящему в это время страдает мозг. Главнокомандующему нашего организма сон нужен как воздух и вода, потому что именно во время сна он выполняет львиную долю своих обязанностей. Уставший мозг разрушает нейронные связи, отвечающие за нормальное функционирование памяти и мышления. При этом повышается риск развития болезни Альцгеймера и других психических расстройств. Канадские ученые пришли к выводу, что бессонница приносит больший вред мозгу, чем алкоголь.

Он у меня уже в печенках сидит

Следующая стадия после горя и слез — гнев. Мы начинаем записывать бывшего возлюбленного в главные злодеи всего человечества, припоминая даже мелкие проступки. Это нормальная реакция, которая помогает выплеснуть отрицательные эмоции, главное, чтобы она не затянулась. Постоянное раздражение — это тоже стресс, который провоцирует скопление желчи, что может вызвать заболевания пищеварительной системы, печени и желчного пузыря. Если стадия «гнев» не наступает, то боль от расставания может усилиться и стать невыносимой, тогда приходится прибегать к помощи антидепрессантов. Препараты активно разрушают клетки печени (особенно если дублировать их с алкоголем), поэтому принимайте таблетки только по рекомендации врача и соблюдайте дозировку.

А я хотела от него детей

Стресс, связанный с расставанием, разрушает ДНК человека. Ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что после разрыва с любимым или уже ненавистным человеком, заметно снижается число теломер, которые выполняют главную защитную функцию в хромосоме. Снижение теломер также ускоряет процесс старения, поэтому появление новых морщинок просто неизбежно. Чтобы не терять свою красоту и молодость из-за неудавшегося романа, лауреат Нобелевской премии Элизабет Блэкберн советует заниматься йогой и медитацией, следовать диете с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, принимать поливитамины. А главное — стараться отпускать прошлое и жить настоящим моментом, ведь стресс остается главным врагом нашего здоровья и долголетия.

А у вас случались болезненные разрывы? Как вы справлялись с расставанием? Поделитесь в комментариях.