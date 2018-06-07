Ученые предоставили новую порцию пикантных фактов о женщинах, и они изумляют больше предыдущих

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Нам уже известно о женщинах многое: они обладают более острым обонянием, более развитой интуицией и даже установлена взаимосвязь между размером груди и интеллектом ее обладательницы. Тем не менее психологи и другие служители науки продолжают и по сей день биться над загадками мышления и способностей прекрасной половины человечества. И что важно — доказывают все более интересные теории.

AdMe.ru подобрал несколько любопытных исследований, которые помогут мужчинам лучше понять своих возлюбленных, а заодно и расскажут самим женщинам кое-что новенькое об их природе.

1. Чем меньше одежды носит женщина, тем больше у нее шансов прожить дольше

К этому необычному выводу пришли британские ученые, проведя исследование с участием более 5 тыс. женщин старше 70 лет. Есть несколько теорий, объясняющих данную взаимосвязь, но самая убедительная все-таки касается химии. А точнее, речь идет об остатках химвеществ, которые оседают на одежде после стирки и вступают в реакцию с потом, образовывая вредные соединения, негативно влияющие на здоровье.

2. Слабовидящих женщин гораздо больше, чем мужчин

Безусловно, существуют поведенческие и экологические факторы, которые увеличивают риск возникновения проблем со зрением вне зависимости от пола человека. И все же существуют специфические нюансы, которые имеют прямое отношение именно к женщинам. Во-первых, это связано с большей продолжительностью жизни, а ни для кого не секрет, что многие заболевания глаз связаны с возрастом. Во-вторых, некоторые заболевания глаз по своей природе чаще встречаются у женщин — например, синдром сухого глаза, который, как полагают, связан с гормонами, у мужчин встречается в 2–3 раза реже.

3. Светлые волосы являются показателем плодовитости

Светлые волосы — прямой признак высокого уровня эстрогена в крови, который играет большую роль в сексуальном и репродуктивном развитии, преимущественно у женщин. Поэтому немудрено, что блондинки обладают повышенной плодовитостью. Кстати, именно благодаря этому же гормону образовался стереотип о глупости блондинок, т.е. на самом деле речь идет о чисто женском складе ума, которым благодаря эстрогену правят эмоции, интуиция и ощущения. После рождения у блондинки первого ребенка ее волосы темнеют, поскольку уровень упомянутого гормона в крови падает. Еще больше они темнеют после второго ребенка. Уменьшение количества эстрогена, к слову, и приводит к тому, что в возрасте свыше 30 лет блондинок остается очень мало.

4. Любовь к розовому передалась женщинам от предков

Принято считать, что эту предрасположенность к розовому цвету девушки, вероятнее всего, унаследовали от своих предков по женской линии, которые занимались сбором всевозможных съедобных фруктов и ягод. Работа женщин имела большое значение для поддержания здоровья и жизни потомства, поэтому они были вынуждены научиться отличать созревший плод от недозревшего и замечать его издалека и быстрее других. Да и в целом ни для кого не секрет, что палитра мировосприятия женщин гораздо богаче, чем у мужчин, и среди них практически не бывает дальтоников.

5. Запах любимого мужчины успокаивает женщин

В ходе новых психологических исследований ученые Университета Британской Колумбии выяснили, что запах возлюбленного помогает снизить уровень стресса. В эксперименте принимали участие 96 пар. Мужчинам были выданы чистые футболки, которые они должны были носить один день. Позже их раздали женщинам, конечно, не поясняя, кому какая досталась одежда. В результате экспериментаторы обнаружили, что те девушки, которым досталась футболка собственного партнера, испытывали меньший уровень стресса во время тестов. А у женщин, которые вдыхали чужой запах, напротив, повышался уровень кортизола, гормона стресса, и они чувствовали себя значительно более раздраженными и уставшими.

6. Разговаривая, девушки получают настоящее удовольствие

Известно, что женщины говорят почти в 3 раза больше мужчин, произнося примерно 20 тысяч слов в день против их 7 тысяч. Однако выяснилось, что это связано вовсе не только с банальной любовью к сплетням. На самом деле женщины получают удовольствие от звука своего собственного голоса. В книге «Женский мозг» (The Female Brain) женского психиатра Луэнн Бризендайн говорится о том, что в мозге женщины изначально больше клеток, отвечающих за речевые функции, а простой акт речи вызывает выброс гормонов, которые приводят к такому же ощущению эйфории и радости, как долгожданная сигарета для курильщика или торт для сладкоежки.

7. Женщины испытывают слабость к животным, потому что они напоминают им детей

Помните это щемящее сердце умиление, когда смотришь на маленького ребенка? Девушки буквально готовы пищать, глядя на малышей. Пропорции детских лиц сильно отличаются от взрослых: большие глаза, высокий лоб, пухлые щечки и маленький подбородок. Все эти внешние признаки подсознательно настраивают на то, что перед женщиной — дитя, беспомощное существо, нуждающееся в опеке. Как оказалось, животные, которые по воле случая имеют схожие пропорции (например, кошки, еноты, кролики, собаки мелких пород и т. д.), создают то же самое впечатление хрупкого детеныша, которого надо оберегать и защищать. Более того, они способны сохранять к себе трепетное отношение практически в течение всей жизни, чего не скажешь о человеческих детях, поскольку зачастую почти не меняются с возрастом. В конечном счете становится понятным, что подобный парадокс напрямую связан с отголосками материнского инстинкта, который к тому же подкрепляется современной склонностью людей к очеловечиванию питомцев.