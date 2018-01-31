Ученые рассказали о разговорах во сне, и теперь вы больше не будете бояться выболтать свои секреты

Разговоры во сне называются сомнилоквией. Это очень распространенная форма нарушения сна. Интересно, что склонность к разговорам во сне передается по наследству и чаще всего встречается среди мужчин. А еще мужчины чаще женщин прибегают к грязным ругательствам. Не в реальной жизни, во сне. Так считают французские ученые, которые опубликовали в журнале Sleep новое исследование.

AdMe.ru рассказывает, что интересного выяснили ученые о любопытном феномене разговоров во сне.

Кто участвовал в исследовании

Ученые выбрали для исследования 232 человека — 95 женщин и 137 мужчин. 129 участников имели REM-расстройство — нарушение сна, при котором человек реально (то есть поведенчески) участвует в сюжетах своих снов, выполняет какие-то действия под влиянием очень ярких сновидений. 87 участников страдали лунатизмом, у одного человека было апноэ — временные остановки дыхания во сне. А 15 подопытных были здоровы.

Какой материал для исследования получили ученые

За несколько ночей ученые записали 883 случая разговоров во сне участников эксперимента. Невербальные высказывания — бормотание, шепот, крик, смех — составили половину из них. В оставшейся части (а это 361 случай) удалось различить 3 349 слов.

Что удалось узнать о языке «ночных разговоров»

  • Самым частым словом, которое произносили люди во сне, было слово «нет». 9,1 % от всех сказанных участниками слов приходился именно на это отрицание. Слово «нет» встречалось в 21,4 % предложений. Также в пятерку лидеров входят слова «ты» («вы»), «быть» (и его формы), «я», «это» («эти», «эта»).
  • 26 % предложений были вопросительными.
  • В 22 % случаев разговоров во сне люди произносили ругательства. Они были направлены на оскорбление и осуждение кого-то. Интересно, что мужчины чаще женщин употребляли во сне ненормативную лексику. Впрочем, мужчины в целом охотнее разговаривают во время сна.
  • В целом разговоры во сне носили характер нервного диалога с неким третьим лицом. Скорее всего, это были конфликты.
  • Любопытно, что синтаксис и грамматика во сне не страдают: мы разговариваем так же, как и в обычной жизни. Участники эксперимента правильно строили фразы и даже делали паузы в разговоре.

Какие выводы можно сделать

  • Наш мозг даже в спящем состоянии функционирует на высоком уровне, раз мы можем правильно строить свою речь во время сна.
  • Во сне мы чаще всего обращаемся к какому-то невидимому существу, с которым ведем достаточно агрессивный разговор. Вот откуда так много ругательств в нашей «сонной» речи.
  • Не нужно опасаться выболтать во сне свои тайны. Дело в том, что во время исследования менее 10 % предложений соответствовали внутреннему монологу участников.
  • Если вы склонны болтать во сне, стоит заранее извиниться перед своим партнером за ругательства, которые то и дело будут слетать у вас с языка.

Вы разговариваете во сне? А ваш партнер? Делитесь в комментариях фразами, которые вы слышали во сне от своих близких.

1 На склад!
1 Комментарии
  • 31 января 2018
  • 1
  • 2157

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!