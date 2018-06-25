Почему мы вступаем в токсичные отношения и как из них выбраться
Рецепт идеального брака до сих пор еще не найден. Психолог Элис Эгли заявляет, что мы выбираем партнера, основываясь на социальных, а не биологических факторах, а именно — руководствуясь теми ролями, которые мужчины и женщины играют в жизни. Нас привлекают определенные качества и поведенческие модели, которые гармонируют с тем, что заложено в нас самих. И не всегда это позитивные качества. Поэтому раз за разом мы можем попадать в неудачные или даже опасные для психики романы.
Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие существуют виды токсичных отношений, почему мы в них попадаем и как разорвать этот порочный круг.
Жертва и агрессор
Агрессивное поведение может быть свойственно любому из партнеров, хотя более широкую известность получают случаи, где в роли жертвы выступает женщина, а в роли агрессора — мужчина. Если человек постоянно выбирает агрессивных партнеров, вне зависимости от пола, значит, сама роль жертвы слишком глубоко в нем сидит. И жертва, и агрессор испытывают трудности с реализацией себя в мире и с выражением своей агрессии, причем оба этих положения крайне уязвимы и легко могут переходить одно в другое. Поэтому часто агрессорами становятся бывшие жертвы, а жертвами — те, кто не осознает или отрицает собственную силу и агрессивность.
- Стоит признаться себе, что вы тоже можете дать сдачи, показаться злым или даже жестоким: таким образом можно принять свою агрессию и научиться управлять ей. Так будет проще избавиться от поведенческой модели жертвы и при этом не стать агрессором.
Зависимый и созависимый
Одна из самых страшных проблем, с которой могут столкнуться пары, — это зависимость одного из партнеров. Игровая, алкогольная или даже трудоголическая — в любом случае с поглощенным чем-то человеком строить здоровые отношения очень сложно. Чаще всего такие пары образуются по принципу присоединения к зависимому созависимого — человека, чьим наркотиком становится второй партнер. В таких отношениях, по сути, существует одна полноценная, но отягощенная маниями личность, и вторая — с крайне болезненной самооценкой. Созависимый в такой паре играет роль спасателя, а его мания — зависимость партнера от него. Он самоутверждается за счет своей важности в жизни другого человека, так как боится нести ответственность за собственную жизнь. Наверное, все хоть раз в жизни слышали подобную фразу: «Он / она без меня не справится». Это и есть созависимость.
- Для обоих партнеров решение в данном случае одно — с зависимостью надо бороться. И первым шагом для каждого из них будет признание наличия проблемы, а затем лечение — у психологов или наркологов.
Эмоционально недоступный и догоняющий
При таком союзе один из партнеров будто бы постоянно ускользает, а второй — постоянно догоняет. Первого психологи называют контрзависимым — такой человек всячески избегает привязанности, обычно из-за травмирующего опыта в прошлом. Если партнер не смог решить своих старых проблем, то образование близких и глубоких отношений для него крайне сложно. Долго рядом с такими людьми могут быть только «догоняющие», которые, иногда и буквально, преследуют своего партнера. Проблема «догоняющих» в том, что они не умеют ценить себя и страдают от заниженной самооценки. При этом догоняющий, как и контрзависимый, не способен на нормальные отношения, и если вдруг объект его страсти ответит взаимностью, он начнет сбегать уже сам.
- В данном случае исправить ситуацию может любой из партнеров: контрзависимый должен учиться доверять кому-то, а догоняющий — научиться быть счастливым наедине с собой.
Манипулятор и ведомый
Нести ответственность за свою жизнь и самому принимать решения бывает страшно всем, но есть люди, которые и вовсе предпочитают, чтобы их жизнью руководил кто-то другой. Для них манипулятор — идеальная пара. Причем в данном случае, по факту, оба партнера манипулируют друг другом: один управляет другим прямо, а другой делает то же самое через позволение собой управлять. Но стоит помнить, что манипуляторы бывают очень опасны. Они могут полностью подчинить себе партнера и, по сути, держать его в плену, постоянно паразитируя на его чувстве вины. В их власти заставить партнера уволиться с работы, не выпускать из дома и так далее. В такой паре оба настолько болезненно неуверены в себе, что манипулятор чувствует себя важным только за счет этой власти, а ведомый просто боится дать отпор и взять свою жизнь под контроль.
- Если вы поймали себя на манипуляциях, стоит проанализировать свое поведение и найти причину, из-за которой вы стали настолько неуверены в себе. А если ваш партнер оказывается манипулятором, задумайтесь, достаточно ли хорошо вы сами к себе относитесь. При адекватной самооценке человек обрубит манипуляции собой на корню.
Другие причины
Кроме совсем тяжелых случаев, существуют и просто неудачные романы. Правда, некоторые ошибки в личной жизни мы упорно повторяем снова и снова. Специалист по отношениям Джоди Вирго сформулировала 6 причин, которые толкают нас в деструктивные романы.
- Страх. Чаще всего мы боимся и вовсе остаться в одиночестве и именно поэтому сохраняем неудачные отношения или соглашаемся на отношения с кем угодно, лишь бы был партнер.
- Низкая самооценка. Можно раз за разом выбирать глупых, необразованных или просто не подходящих нам партнеров, полагая, что большего мы просто не заслуживаем.
- Давление общества. Стереотипы говорят нам, кого и как именно любить, и под давлением общества можно выйти замуж за того, кто оценивается родственниками как хороший вариант, или просто жениться, потому что «уже пора».
- Вера в то, что отношения — это ключ к счастью. На самом деле психологи уже не раз говорили, что если мы не умеем быть счастливыми сами по себе, то появление партнера ничего не изменит. Превращение другого человека в источник своего счастья и смысл жизни как раз и ведет к таким отношениям, о которых мы говорили выше.
- Узнаваемость. Мы чаще выбираем знакомые нам сценарии развития событий просто потому, что привыкли к ним. И во многом это модель поведения, усвоенная в детстве, поэтому мы часто повторяем ошибки своих родителей.
- «Раненое „я“» — обычно это последствия неудачных первых отношений или психологической травмы, когда излишняя жертвенность и самоотверженность используются как компенсация того, чего человек сам не получил в первых отношениях. Далеко не всегда такая поддержка нужна партнеру и идет на пользу дающему.
Конечно, все это — крайние степени проявления не самых приятных качеств в человеке, но даже в здоровых и гармоничных отношениях нас привлекают те люди, которые дополняют нас по жизни. И если в нас самих есть проблема, то и партнер будет нам соответствовать. А у вас был опыт токсичных отношений?
Фото на превью Sleeping With The Enemy/20th Century Fox