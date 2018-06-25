Почему мы вступаем в токсичные отношения и как из них выбраться

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Рецепт идеального брака до сих пор еще не найден. Психолог Элис Эгли заявляет, что мы выбираем партнера, основываясь на социальных, а не биологических факторах, а именно — руководствуясь теми ролями, которые мужчины и женщины играют в жизни. Нас привлекают определенные качества и поведенческие модели, которые гармонируют с тем, что заложено в нас самих. И не всегда это позитивные качества. Поэтому раз за разом мы можем попадать в неудачные или даже опасные для психики романы.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие существуют виды токсичных отношений, почему мы в них попадаем и как разорвать этот порочный круг.

Жертва и агрессор

Агрессивное поведение может быть свойственно любому из партнеров, хотя более широкую известность получают случаи, где в роли жертвы выступает женщина, а в роли агрессора — мужчина. Если человек постоянно выбирает агрессивных партнеров, вне зависимости от пола, значит, сама роль жертвы слишком глубоко в нем сидит. И жертва, и агрессор испытывают трудности с реализацией себя в мире и с выражением своей агрессии, причем оба этих положения крайне уязвимы и легко могут переходить одно в другое. Поэтому часто агрессорами становятся бывшие жертвы, а жертвами — те, кто не осознает или отрицает собственную силу и агрессивность. Стоит признаться себе, что вы тоже можете дать сдачи, показаться злым или даже жестоким: таким образом можно принять свою агрессию и научиться управлять ей. Так будет проще избавиться от поведенческой модели жертвы и при этом не стать агрессором.

Зависимый и созависимый

Одна из самых страшных проблем, с которой могут столкнуться пары, — это зависимость одного из партнеров. Игровая, алкогольная или даже трудоголическая — в любом случае с поглощенным чем-то человеком строить здоровые отношения очень сложно. Чаще всего такие пары образуются по принципу присоединения к зависимому созависимого — человека, чьим наркотиком становится второй партнер. В таких отношениях, по сути, существует одна полноценная, но отягощенная маниями личность, и вторая — с крайне болезненной самооценкой. Созависимый в такой паре играет роль спасателя, а его мания — зависимость партнера от него. Он самоутверждается за счет своей важности в жизни другого человека, так как боится нести ответственность за собственную жизнь. Наверное, все хоть раз в жизни слышали подобную фразу: «Он / она без меня не справится». Это и есть созависимость. Для обоих партнеров решение в данном случае одно — с зависимостью надо бороться. И первым шагом для каждого из них будет признание наличия проблемы, а затем лечение — у психологов или наркологов.

Эмоционально недоступный и догоняющий

При таком союзе один из партнеров будто бы постоянно ускользает, а второй — постоянно догоняет. Первого психологи называют контрзависимым — такой человек всячески избегает привязанности, обычно из-за травмирующего опыта в прошлом. Если партнер не смог решить своих старых проблем, то образование близких и глубоких отношений для него крайне сложно. Долго рядом с такими людьми могут быть только «догоняющие», которые, иногда и буквально, преследуют своего партнера. Проблема «догоняющих» в том, что они не умеют ценить себя и страдают от заниженной самооценки. При этом догоняющий, как и контрзависимый, не способен на нормальные отношения, и если вдруг объект его страсти ответит взаимностью, он начнет сбегать уже сам. В данном случае исправить ситуацию может любой из партнеров: контрзависимый должен учиться доверять кому-то, а догоняющий — научиться быть счастливым наедине с собой.

Манипулятор и ведомый

Нести ответственность за свою жизнь и самому принимать решения бывает страшно всем, но есть люди, которые и вовсе предпочитают, чтобы их жизнью руководил кто-то другой. Для них манипулятор — идеальная пара. Причем в данном случае, по факту, оба партнера манипулируют друг другом: один управляет другим прямо, а другой делает то же самое через позволение собой управлять. Но стоит помнить, что манипуляторы бывают очень опасны. Они могут полностью подчинить себе партнера и, по сути, держать его в плену, постоянно паразитируя на его чувстве вины. В их власти заставить партнера уволиться с работы, не выпускать из дома и так далее. В такой паре оба настолько болезненно неуверены в себе, что манипулятор чувствует себя важным только за счет этой власти, а ведомый просто боится дать отпор и взять свою жизнь под контроль. Если вы поймали себя на манипуляциях, стоит проанализировать свое поведение и найти причину, из-за которой вы стали настолько неуверены в себе. А если ваш партнер оказывается манипулятором, задумайтесь, достаточно ли хорошо вы сами к себе относитесь. При адекватной самооценке человек обрубит манипуляции собой на корню.

Другие причины

Кроме совсем тяжелых случаев, существуют и просто неудачные романы. Правда, некоторые ошибки в личной жизни мы упорно повторяем снова и снова. Специалист по отношениям Джоди Вирго сформулировала 6 причин, которые толкают нас в деструктивные романы.

Страх. Чаще всего мы боимся и вовсе остаться в одиночестве и именно поэтому сохраняем неудачные отношения или соглашаемся на отношения с кем угодно, лишь бы был партнер.

Низкая самооценка. Можно раз за разом выбирать глупых, необразованных или просто не подходящих нам партнеров, полагая, что большего мы просто не заслуживаем.

Давление общества. Стереотипы говорят нам, кого и как именно любить, и под давлением общества можно выйти замуж за того, кто оценивается родственниками как хороший вариант, или просто жениться, потому что «уже пора».

Вера в то, что отношения — это ключ к счастью. На самом деле психологи уже не раз говорили, что если мы не умеем быть счастливыми сами по себе, то появление партнера ничего не изменит. Превращение другого человека в источник своего счастья и смысл жизни как раз и ведет к таким отношениям, о которых мы говорили выше.

Узнаваемость. Мы чаще выбираем знакомые нам сценарии развития событий просто потому, что привыкли к ним. И во многом это модель поведения, усвоенная в детстве, поэтому мы часто повторяем ошибки своих родителей.

«Раненое „я“» — обычно это последствия неудачных первых отношений или психологической травмы, когда излишняя жертвенность и самоотверженность используются как компенсация того, чего человек сам не получил в первых отношениях. Далеко не всегда такая поддержка нужна партнеру и идет на пользу дающему.

Конечно, все это — крайние степени проявления не самых приятных качеств в человеке, но даже в здоровых и гармоничных отношениях нас привлекают те люди, которые дополняют нас по жизни. И если в нас самих есть проблема, то и партнер будет нам соответствовать. А у вас был опыт токсичных отношений?