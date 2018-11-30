Ученые назвали три самых важных качества, которые гарантируют вашему ребенку успех в жизни

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Мы мечтаем о том, чтобы вырастить детей успешными людьми. Прилагаем для этого все усилия: покупаем им лучшие игрушки, отводим как можно раньше на развивающие занятия, потом — заставляем зубрить уроки, взращивая «компьютер» с большим объемом информации, а не личность. Ведь нужно хорошо учиться в школе, потом поступить в престижный вуз, иначе как можно преуспеть в жизни? Хотя в глубине души чувствуем, что не в одной учебе тут дело. Тогда в чем же? В генах, судьбе, везении?

AdMe.ru проанализировал советы многих ученых и психологов и вывел всего три качества, которые принесут вашему ребенку успех в жизни.

Кто из родителей хочет, чтобы его ребенок вырос заурядным, бедным человеком без большой цели в жизни? Пожалуй, таких родителей нет. Все хотят, чтобы дети стали более успешными, богатыми и счастливыми, чем мы сами. Так что же нужно для того, чтобы малыш рос уверенным в себе, умным и свободным человеком? Есть много научных исследований на тему успеха, подтверждающих, что врожденные способности, интеллект и наследственность играют далеко не главную роль в жизни. Экономист Джеймс Хекман подтвердил эту теорию: он доказал, что показатель IQ практически не влияет на финансовое благополучие. А вот усердие, настойчивость и способность сотрудничать, напротив, имеют решающее значение. Однако воспитанию этих навыков не принято уделять должного внимания. Но в наших силах все изменить. Вот три главных навыка, развитием которых надо заниматься сегодня, чтобы завтра наши дети преуспевали в жизни.

1. Умение общаться с окружающими

Ученые из Университета штата Пенсильвания и Университета Дьюка провели любопытное исследование. Они наблюдали за жизнью около 700 американских детей, начиная с ясельного возраста и до 25 лет, чтобы проследить связь между их социальными навыками в детстве и успехами во взрослой жизни. Оказалось, что общительные малыши чаще, чем их замкнутые сверстники, добивались успеха в жизни: в большинстве случаев они окончили колледж, получили к 25 годам хорошую работу и не имели судимостей. Вероятно, причина в том, что социально развитые дети могут спокойно находить язык с окружающими, избегать конфликтных ситуаций, быть полезными другим людям и уважать их чувства. Причем умение общаться не сводится только к умению говорить. Автор бестселлера «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивен Кови называл умение общаться — то есть не столько говорить, сколько стараться понять собеседника — самым важным умением в жизни человека. «Когда мы не спим, мы почти все время общаемся. Но подумайте вот о чем: мы тратим годы на то, чтобы научиться читать и писать, годы на то, чтобы научиться говорить. А как насчет слушания? Какой курс обучения вы прошли, чтобы научиться слушать?» Важно научить ребенка с уважением относиться к другим, уметь избегать конфликтных ситуаций и не быть эгоистичным. Этот навык пригодится ребенку еще в песочнице: дети, которые умеют договариваться, не будут лезть в драку за чужую лопатку, а придумают, как можно играть вместе на общую радость. В школе такой ребенок не будет получать «неуды» за поведение и лишний раз портить отношения с учителями и сверстниками. А в случае неуспеваемости по какому-либо предмету просто попросит о помощи одноклассников. Что тут говорить о взрослой жизни, где обладатели научных степеней зачастую не могут достичь успеха и хорошего дохода из-за своей замкнутости, неумения общаться и работать в команде. А более активные, пусть и не всегда отличающиеся высоким IQ люди занимают серьезные должности и становятся руководителями. При этом важно помнить, что успех вовсе не измеряется одной лишь работой. Он складывается из многих факторов, главным из которых часто называют поддержку близких людей. Человек считает себя успешным, когда он становится профессионалом в своем деле, заводит крепкую семью и поддерживает отношения с друзьями, которые разделят с ним радость и поддержат в трудные периоды. А без развитых коммуникативных навыков завести близкие отношения бывает нелегко.

2. Целеустремленность

Известный американский психолог и писательница Анжела Дакворт, автор книги «Твердость характера. Как развить в себе главное качество успешных людей» считает главным в обретении успеха именно страстность и настойчивость в отношении долгосрочных целей. Ее труд ярко проиллюстровал пословицу «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда». Вместе со своей исследовательской группой профессор Дакворт потратила несколько лет на наблюдение за кадетами в военной академии Вест-Пойнт, участниками конкурса орфографии, учителями и менеджерами по продажам. Целью исследования было предугадать, кто и благодаря чему окажется успешным в своем деле. У всех этих таких непохожих, на первый взгляд, людей, связанных с разными сферами, было нечто общее. И это не красота, сила или высокий IQ — это то, что профессор Дакворт назвала словом grit, или «твердостью характера». Врожденные способности и талант почти никак не связаны с реальными достижениями во взрослой жизни, уверена психолог. А настоящий успех приносят целеустремленность и упорство. И помимо многолетнего исследования, существует множество примеров из жизни, когда целеустремленный середнячок достигает более высоких результатов, чем неорганизованный и ленивый человек с задатками гения.

3. Творческое мышление

Альберт Эйнштейн сказал: «Успешный человек — всегда потрясающий художник своего воображения. Воображение гораздо важнее знания, ибо знание ограничено, а воображение — беспредельно». Именно творческое мышление помогает нам находить порой неочевидный выход из самых трудных ситуаций и решать проблемы, которые нам подбрасывает жизнь. А это уже половина успеха. Никто не знает, как будет выглядеть работа будущего, но ясно одно: она будет отличаться от нашей. Креативное мышление позволит нашим детям быстро ориентироваться на рынке труда, идти в ногу со временем и, возможно, создавать свои рабочие места.

Каким образом вы воспитываете в своем ребенке стремление к успеху? Нужно ли это делать вообще? Поделитесь своим мнением в комментариях.