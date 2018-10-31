8 простых признаков, по которым можно вычислить неверного партнера

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Около 90 % людей, которые приняли участие в опросе, считают неверность неприемлемой. Тем не менее от 20 до 40 % мужчин и от 10 до 25 % женщин хотя бы раз изменяли своему партнеру. Понять, неверен ли вам человек, бывает непросто, но все же существуют важные «звоночки», о которых мы уже писали ранее. В этой же статье мы расскажем о признаках того, что партнер с большой вероятностью может изменить вам в будущем.

AdMe.ru изучил исследования психологов и статистические данные и готов поделиться ими с вами. Но важно учесть, что наличие одного из этих признаков у партнера еще не свидетельствует о том, что он будет неверным. Однако вероятность того, что вы не единственный человек, с которым у него будет близость, становится выше.

Измены в прошлых отношениях

Существует много факторов, которые могут повлиять на поведение человека в отношениях, и прошлые измены — один из них. Люди, которые создали новые отношения, изменив предыдущему партнеру, скорее всего, не будут верны и новому избраннику. Ученые пришли к выводу, что люди, которых «увели» из семьи или из отношений, меньше ценят новую связь и меньше ею удовлетворены. А потому им еще проще решиться на измену вновь.

Высокая должность

Люди, которые занимают высокую должность, независимо от пола, более склонны к изменам. К такому выводу пришли ученые из Тилбургского университета, опросив больше 1,5 тыс. человек. Сами участники опроса объяснили это тем, что руководители часто ездят в командировки, а значит, у них просто больше возможностей завести интрижку на стороне. Но психологи считают иначе. Люди, занимающие руководящие должности, более уверенны в себе, а значит, им проще общаться с противоположным полом. Они не боятся остаться в одиночестве, оступившись, а потому легче относятся к своим отношениям. И мнение о том, что это касается лишь мужчин, неверно. Проблема в том, что женщин-руководителей не так много в процентном соотношении. А потому мы не так часто слышим о женских изменах.

Отсутствие власти у мужчины

Другие исследования говорят о том, что мужчины, которые зарабатывают меньше своих женщин и в целом имеют менее престижную работу, обычно изменяют чаще. Ученые объяснили это тем, что такие мужчины чувствуют угрозу своей маскулинности и стремятся компенсировать это все на стороне. Но, конечно, бывают и исключения. Иногда в такой ситуации мужчина может с благодарностью относиться к женщине, которая содержит семью и дает, таким образом, ему возможность реализовать, к примеру, творческий потенциал.

Высокий IQ

Более умные мужчины и женщины чаще изменяют своим партнерам, потому что обычно они привлекательнее и имеют бо́льшую финансовую независимость, чем менее умные люди. Но в обществе бытует мнение, что интеллектуалы держатся за партнера и стараются строить с ним прочные отношения. На деле же умные люди просто лучше умеют скрывают свои связи. Конечно, это не значит, что все поголовно люди с высоким IQ обманщики, просто им проще решиться на измену, если они этого захотят, и скрыть поступок от партнера.

Возраст 29, 39, 49 лет у мужчин

Исследователи изучили сайты знакомств и пришли к выводу, что мужчины в возрасте 29, 39, 49 лет чаще ищут связей на стороне, чем мужчины в любом другом возрасте. Психологи объяснили это тем, что каждый из этих возрастов — новый рубеж или некая веха в жизни, с которой обычно связаны серьезные изменения. Мужчины в этом возрасте переживают кризисы, что может повлечь за собой желание перемен, в том числе и в постели.

Сожительство до брака

Жить вместе до брака не слишком хорошая идея. Особенно если у вашего партнера это не первый опыт сожительства. Психологи считают, что в таких парах чаще случаются измены, поскольку отношения еще менее прочные, чем брак, но уровень рутины и бытовых проблем довольно высок. К тому же из таких отношений сложнее выбраться, если они не очень вас устраивают.

Безымянный палец значительно длиннее указательного

Ученые из Оксфордского университета опросили 600 человек и измерили длину их указательного и безымянного пальцев. В итоге они выяснили, что чем короче указательный палец по отношению к безымянному пальцу, тем выше уровень тестостерона, действию которого человек подвергся в утробе матери. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам. А из предыдущих работ исследователи уже знали, что более высокие уровни эмбрионального тестостерона могут сочетаться с большей распущенностью в интимных связях. Конечно, это не точный признак. Но одинаковая или приблизительно равная длина указательного и безымянного пальцев может говорить о том, что партнер будет более вреным.

Высокий рост у мужчин

Более высокие мужчины оказались менее верными. Ученые считают, что это связано с уверенностью в себе. Женщины предпочитают более высоких мужчин, а потому последние не сомневаются в своей привлекательности. Низкорослые мужчины склонны сравнивать себя с высокими представителями сильного пола и в связи с этим могут считать себя менее привлекательными. А потому они стремятся найти верную спутницу и стараются сохранить свои отношения.