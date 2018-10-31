8 простых признаков, по которым можно вычислить неверного партнера
Около 90 % людей, которые приняли участие в опросе, считают неверность неприемлемой. Тем не менее от 20 до 40 % мужчин и от 10 до 25 % женщин хотя бы раз изменяли своему партнеру. Понять, неверен ли вам человек, бывает непросто, но все же существуют важные «звоночки», о которых мы уже писали ранее. В этой же статье мы расскажем о признаках того, что партнер с большой вероятностью может изменить вам в будущем.
AdMe.ru изучил исследования психологов и статистические данные и готов поделиться ими с вами. Но важно учесть, что наличие одного из этих признаков у партнера еще не свидетельствует о том, что он будет неверным. Однако вероятность того, что вы не единственный человек, с которым у него будет близость, становится выше.
Измены в прошлых отношениях
Существует много факторов, которые могут повлиять на поведение человека в отношениях, и прошлые измены — один из них. Люди, которые создали новые отношения, изменив предыдущему партнеру, скорее всего, не будут верны и новому избраннику.
Ученые пришли к выводу, что люди, которых «увели» из семьи или из отношений, меньше ценят новую связь и меньше ею удовлетворены. А потому им еще проще решиться на измену вновь.
Высокая должность
Люди, которые занимают высокую должность, независимо от пола, более склонны к изменам. К такому выводу пришли ученые из Тилбургского университета, опросив больше 1,5 тыс. человек. Сами участники опроса объяснили это тем, что руководители часто ездят в командировки, а значит, у них просто больше возможностей завести интрижку на стороне.
Но психологи считают иначе. Люди, занимающие руководящие должности, более уверенны в себе, а значит, им проще общаться с противоположным полом. Они не боятся остаться в одиночестве, оступившись, а потому легче относятся к своим отношениям.
И мнение о том, что это касается лишь мужчин, неверно. Проблема в том, что женщин-руководителей не так много в процентном соотношении. А потому мы не так часто слышим о женских изменах.
Отсутствие власти у мужчины
Другие исследования говорят о том, что мужчины, которые зарабатывают меньше своих женщин и в целом имеют менее престижную работу, обычно изменяют чаще. Ученые объяснили это тем, что такие мужчины чувствуют угрозу своей маскулинности и стремятся компенсировать это все на стороне.
Но, конечно, бывают и исключения. Иногда в такой ситуации мужчина может с благодарностью относиться к женщине, которая содержит семью и дает, таким образом, ему возможность реализовать, к примеру, творческий потенциал.
Высокий IQ
Более умные мужчины и женщины чаще изменяют своим партнерам, потому что обычно они привлекательнее и имеют бо́льшую финансовую независимость, чем менее умные люди. Но в обществе бытует мнение, что интеллектуалы держатся за партнера и стараются строить с ним прочные отношения. На деле же умные люди просто лучше умеют скрывают свои связи.
Конечно, это не значит, что все поголовно люди с высоким IQ обманщики, просто им проще решиться на измену, если они этого захотят, и скрыть поступок от партнера.
Возраст 29, 39, 49 лет у мужчин
Исследователи изучили сайты знакомств и пришли к выводу, что мужчины в возрасте 29, 39, 49 лет чаще ищут связей на стороне, чем мужчины в любом другом возрасте. Психологи объяснили это тем, что каждый из этих возрастов — новый рубеж или некая веха в жизни, с которой обычно связаны серьезные изменения. Мужчины в этом возрасте переживают кризисы, что может повлечь за собой желание перемен, в том числе и в постели.
Сожительство до брака
Жить вместе до брака не слишком хорошая идея. Особенно если у вашего партнера это не первый опыт сожительства. Психологи считают, что в таких парах чаще случаются измены, поскольку отношения еще менее прочные, чем брак, но уровень рутины и бытовых проблем довольно высок.
К тому же из таких отношений сложнее выбраться, если они не очень вас устраивают.
Безымянный палец значительно длиннее указательного
Ученые из Оксфордского университета опросили 600 человек и измерили длину их указательного и безымянного пальцев. В итоге они выяснили, что чем короче указательный палец по отношению к безымянному пальцу, тем выше уровень тестостерона, действию которого человек подвергся в утробе матери. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам.
А из предыдущих работ исследователи уже знали, что более высокие уровни эмбрионального тестостерона могут сочетаться с большей распущенностью в интимных связях. Конечно, это не точный признак. Но одинаковая или приблизительно равная длина указательного и безымянного пальцев может говорить о том, что партнер будет более вреным.
Высокий рост у мужчин
Более высокие мужчины оказались менее верными. Ученые считают, что это связано с уверенностью в себе. Женщины предпочитают более высоких мужчин, а потому последние не сомневаются в своей привлекательности.
Низкорослые мужчины склонны сравнивать себя с высокими представителями сильного пола и в связи с этим могут считать себя менее привлекательными. А потому они стремятся найти верную спутницу и стараются сохранить свои отношения.
Важно понимать, что обман партнера — это выбор, а не решение, заложенное в нас генами или воспитанием. Факторы, о которых мы рассказали выше, лишь повышают риск. В такой ситуации человеку придется сильнее сопротивляться, чтобы сохранить верность. Но все же ни один из них не должен оправдывать свое поведение. Если человек красив или высокого роста, это не значит, что он обязательно должен изменять. Повторимся, измена — это выбор, за который человек должен нести ответственность.
Вы бы смогли простить измену своему любимому или любимой? Поделитесь мнением в комментариях.
Фото на превью AFP / EAST NEWS, AP / EAST NEWS