Ученые из Стэнфордского университета разработали тест, который точно скажет, когда вы расстанетесь с партнером

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По мнению психологов, период влюбленности у большинства пар в среднем длится полтора года. А по неутешительной статистике, более 60 % браков в развитых странах заканчиваются разводом. Поэтому неудивительно, что практически каждый человек, состоящий в отношениях, однажды задавался вопросом «А вдруг и мы однажды расстанемся?». Этим же вопросом заинтересовался Майкл Розенфельд, социолог из Стэнфорда, начавший свое исследование в 2009 году. Он следил за тремя тысячами пар более семи лет, чтобы выяснить, почему и когда расстаются влюбленные и что влияет на это решение.

AdMe.ru стало интересно исследование, проведенное ученым из Стэнфорда, и мы решили на его основе подготовить для вас тест, который точно определит, когда вы расстанетесь со своим партнером (и расстанетесь ли вообще).

Тест

В результате исследования Майкл определил четыре основных вопроса, по которым реально узнать шансы на длительные отношения. Они могут показаться элементарными на первый взгляд, но на самом деле касаются ключевых моментов. Вам следует искренне ответить на вопросы и подсчитать свои очки. Результаты — в конце статьи.

1. Вы вместе уже:

до года — 1 балл;

1-5 лет — 2 балла;

5 и более лет — 3 балла.

2. Вы женаты или нет:

не женаты — 2 балла;

женаты — 3 балла.

3. Вы можете сказать, что ваши отношения:

нормальные — 1 балл;

хорошие — 2 балла;

отличные — 3 балла.

4. Вы с партнером вместе зарабатываете:

до 70 000 рублей в месяц — 1 балл;

до 150 000 рублей в месяц — 2 балла;

150 000 рублей и более — 3 балла.

Результаты

От 5 до 7 баллов

Вероятность 50 %, что вы расстанетесь с партнером через год. Более 60 %, что разрыв произойдет через два года. И с 80-процентной вероятностью отношения прекратятся через пять лет.

От 8 до 9 баллов

В ближайший год у вас не будет серьезных ссор с любимым человеком, обоих партнеров устраивают отношения. Однако вероятность расставания и того, что любовь пройдет через пять лет, вырастает до 60 %.

От 10 до 12 баллов

Ваш союз долговечен, а в отношениях царит взаимопонимание. Вероятность разрыва через пять лет достигает всего 5 %.

Объяснение с точки зрения исследования

В исследовании есть очевидные закономерности. К примеру, брак является сильным связующим звеном. Для супружеских пар вероятность разрыва снижается с 3 % для тех, кто был вместе в течение пяти лет, до менее 1 % для тех, кто прожил вместе не менее 20 лет. С другой стороны, не состоящие в браке пары имеют гораздо более высокий уровень возможности расставания, даже если они были вместе более 20 лет.

60 % не состоящих в браке пар, которые были вместе менее двух месяцев во время первой волны исследования Розенфельда, уже не встречались, когда он снова изучал их в следующем году. После года отношений вероятность того, что они закончатся, начинает резко падать. За первые пять лет этот показатель снижается примерно на 10 % и продолжает падать примерно до 15 лет. Как заметил Розенфельд в 2014 году: «Чем дольше пара остается вместе, тем больше препятствий она преодолевает, тем больше времени и усилий любящие люди совместно вкладывают в отношения и тем больше они связаны друг с другом».

«Одна из самых важных вещей, которые я узнал, когда разговаривал с людьми об их любви, — романтические истории могут быть очень сложными», — подвел итог профессор. Согласны ли вы с результатами теста? Поделитесь с нами своей любовной историей.