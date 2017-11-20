Ученые говорят, что эти 7 странных вещей в женщинах на самом деле привлекают мужчин

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Порой недостатки дополняют наши достоинства, а вещи, которых мы стесняемся, оказываются милыми и даже соблазнительными в глазах противоположного пола. Мы в AdMe.ru нашли несколько исследований, которые доказывают: привлекательное — это не всегда = безупречное.

1. Пот

Вспотеть за пределами спортзала и беговой дорожки в парке — как минимум неловко. Люди могут различать более триллиона запахов. И пусть пот не кажется нам самым приятным из них, зато он прекрасно рассказывает собеседнику о наших эмоциях. Ученые уверены, что запах счастья «заразный»: мы можем его учуять и в ответ почувствовать положительные эмоции.

2. Заразительный смех

Психологи говорят, что если мы встречаем того, рядом с кем хочется смеяться, можно верить в то, что у отношений есть большие шансы на хорошее будущее: жизнь рядом с этим человеком будет веселой и наполненной хорошим настроением.

3. Очки

Совсем не обязательно оставлять очки только для чтения в одиночестве. Результаты исследования показывают, что мужчины считают женщин в очках более милыми и сексуальными.

4. Светлые следы от загара

Тонкие полосочки светлой кожи на фоне загорелого тела выглядят еще более обнаженными. Они притягивают взгляд и пробуждают желание коснуться этих нежных участков тела.

5. Растрепанная прическа

Слегка небрежные локоны, пучок с выбившимися прядями, легкие естественные волны — прически, которых хочется коснуться без риска разрушить «многослойный пирог» из тонн лака и начеса.

6. Отсутствие макияжа

Ученые посчитали: 40 % людей считают ненакрашенных девушек более привлекательными.

7. Животик

Небольшой животик лишь добавляет привлекательности. Ученые говорят, что главное — соблюдение пропорций в фигуре. Исследования показывают, что при просмотре фотографий женщин с фигурой «песочные часы» в мозгу мужчин активизируются зоны, ответственные за удовольствие.

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