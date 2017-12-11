У мужчин тоже есть свои маленькие радости, и вот 15 комиксов, которые выдают их с головой

Если научиться замечать небольшие радости, жизнь станет намного лучше. Особенно это актуально для мужчин, которые заняты делом и не всегда замечают, что происходит вокруг.

Мы в AdMe.ru собрали самые яркие моменты и с удовольствием делимся ими с вами. Может, и вы узнаете себя?

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Узнали себя? Поделитесь с нами в комментариях именно вашими приятными моментами!

Иллюстратор Ksenia Shvedova специально для AdMe.ru

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6 Комментарии
  • 11 декабря 2017
  • 6
  • 10883

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