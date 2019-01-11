Треугольник, который вы выберете, расскажет о ваших главных чертах
Психологи могут выявить, насколько мы устойчивы к изменениям, просто попросив нас выбрать геометрическую фигуру. Такая проверка возможна, так как мы связываем понятия стабильности и изменения с геометрическими формами и склонны предпочитать фигуры, которые соответствуют нашей индивидуальности.
AdMe.ru подготовил этот короткий тест на основе психологии форм, который раскроет основные стороны вашего характера. Итак, выберите треугольник, который вам больше всего нравится, и узнайте себя немного лучше.
Выберите самую симпатичную вам фигуру
Листайте вниз, чтобы узнать, что это говорит о вас.
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Какой треугольник вы выбрали? Согласны с результатами? Расскажите нам об этом!