Треугольник, который вы выберете, расскажет о ваших главных чертах

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Психологи могут выявить, насколько мы устойчивы к изменениям, просто попросив нас выбрать геометрическую фигуру. Такая проверка возможна, так как мы связываем понятия стабильности и изменения с геометрическими формами и склонны предпочитать фигуры, которые соответствуют нашей индивидуальности.

AdMe.ru подготовил этот короткий тест на основе психологии форм, который раскроет основные стороны вашего характера. Итак, выберите треугольник, который вам больше всего нравится, и узнайте себя немного лучше.

Выберите самую симпатичную вам фигуру

Листайте вниз, чтобы узнать, что это говорит о вас.

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© Pexels  

2.

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© Pexels  

3.

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© Pexels  

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© Pexels  

5.

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© Pexels  

Какой треугольник вы выбрали? Согласны с результатами? Расскажите нам об этом!

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  • 9
  • 20.7k

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