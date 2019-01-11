Треугольник, который вы выберете, расскажет о ваших главных чертах

6

1

20.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Психологи могут выявить, насколько мы устойчивы к изменениям, просто попросив нас выбрать геометрическую фигуру. Такая проверка возможна, так как мы связываем понятия стабильности и изменения с геометрическими формами и склонны предпочитать фигуры, которые соответствуют нашей индивидуальности.

AdMe.ru подготовил этот короткий тест на основе психологии форм, который раскроет основные стороны вашего характера. Итак, выберите треугольник, который вам больше всего нравится, и узнайте себя немного лучше.

Выберите самую симпатичную вам фигуру

Листайте вниз, чтобы узнать, что это говорит о вас.

1.

Нажмите, чтобы увидеть ответ © Pexels

2.

Нажмите, чтобы увидеть ответ © Pexels

3.

Нажмите, чтобы увидеть ответ © Pexels

4.

Нажмите, чтобы увидеть ответ © Pexels

5.

Нажмите, чтобы увидеть ответ © Pexels