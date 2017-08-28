Тест на 2 минуты, который покажет, как развивается ваш интеллект

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Как только человек вышел из пещеры, сразу пошли споры о высоком уровне интеллекта. У одного палка длиннее, у второго камень острее, а третий в стороночке уже колесо раскручивает. С появлением теста Айзенка появилась возможность соревноваться в размерах IQ. В свою очередь, AdMe.ru подготовил тест, открывающий перспективы развития вашего интеллекта.

Выберите трубу, по которой вода потечет быстрее

Вероятнее всего, ваш интеллект колеблется в показателях от 80 до 100, и при этом вы имеете потенциал для безграничного развития. Вы больше полагаетесь на творческий подход в решении проблем. К сожалению, вы опасаетесь делиться своими мыслями и идеями с людьми, дабы не оказаться в неловкой ситуации. А зря! Ведь одна голова — хорошо, две — лучше, а пять — просто превосходно. Старайтесь больше общаться, это будет обогащать ваш ум и ласкать душу.

Показатели вашего интеллекта среднестатистические, что уже хорошо в современном мире. Но у вас есть одна суперспособность: вы знаете, как управлять чужим разумом. Можете преодолевать любые сложности благодаря умениям и знаниям других людей, будто они ваши собственные. Используйте их себе во благо — и всегда будете на шаг впереди.

Вы выделяетесь из общества оригинальным подходом к вопросу. Правда, единомышленников встречаете мало, так как следовать вашим безудержным идеям порой довольно трудно. Несмотря на маленький отклик, никогда не переставайте рассказывать людям о своих планах и целях, это помогает вашему интеллекту активно развиваться и эффективнее работать.

Кажется, ваши показатели гениальности переваливают за 120 баллов. Если вам удастся сфокусироваться на любимом деле, а не отвлекаться на мелочи, вы сможете пробудить интеллект на все 100 %. С таким даром вы просто обречены на успех.