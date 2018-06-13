Психологи рассказали, как стать одним из 8 % людей, которые всегда достигают своих целей

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По данным исследований, 92 % людей не добиваются поставленных целей. При этом все мы слышали об успешных личностях, и речь не о «сыне маминой подруги». На самом деле секрет таких людей — умение четко формулировать то, чего они хотят. Именно правильно озвученная цель — первый шаг к ее достижению. По сути, ничего сложного в этом нет, но существуют специальные методики, о которых стоило бы знать каждому, у кого в этой жизни есть какие-либо планы.

AdMe.ru предлагает способы, которые помогут стать одним из 8 % счастливчиков, у которых все в жизни получается.

SMART-цели

Методика постановки цели SMART помогает правильно сформулировать цель, облечь ее в слова и сделать конкретной, понятной и достижимой. У этой техники есть 5 критериев: Конкретность (Specific). Цель должна быть четкой, иначе как понять, что вообще нужно делать? Вместо «заниматься спортом» нужно указать «начать бегать по утрам» или «купить абонемент в тренажерный зал».

Измеримость (Measurable). Чтобы понимать, где мера успеха, вместо «похудеть» сформулируйте свою цель так: «сбросить 5 кг».

Достижимость (Achievable). Мечтать, конечно, неплохо, но мы ведь ставим цели, чтобы их добиваться, не так ли? Поэтому вместо «зарабатывать в 5 раз больше денег» пишем «получить повышение на работе и увеличить свой доход в 2 раза».

Релевантность (Relevant). Цель должна соответствовать вашим планам и ожиданиям. Например, вы хотите завести новые знакомства с противоположным полом, основанные на общих увлечениях. Как вы хотели бы этого добиться? Вариантов много. Можно пойти на кулинарные курсы, можно выбрать школу танцев или тренажерный зал. Если расставить приоритеты неправильно, есть большой риск не добиться своей цели.

Ограниченность во времени (Time-bound). Цель должна иметь четко очерченные временные рамки. Если не поставить перед собой задачу выучить английский до уровня B1 за год, то его можно учить практически бесконечно и так и не добиться результата.

Система Брайана Трейси

Канадо-американский мотивационный тренер учит своих клиентов достигать цели за 12 шагов. Вот что он предлагает делать: Вызовите жгучее желание добиться цели. Оно станет вашей мотивацией, чтобы двигаться к успеху. Убедите себя, что цель достижима. Без этого в определенный момент у вас просто опустятся руки. Запишите цель. Иначе она так и останется всего лишь мечтой. Запишите преимущества. Важно иметь список всего того хорошего, что будет у вас после достижения цели, и время от времени его перечитывать. Определите точку отсчета. Вы должны представлять, откуда и к чему вам нужно продвинуться. Установите срок. Определите конкретное время, к которому ваша цель должна быть достигнута. Составьте список того, что может помешать. Важно представлять, с какими ограничениями можно столкнуться на пути к успеху. Определите, нужна ли вам дополнительная информация. И если ответ утвердительный, разберитесь, где ее можно найти. Определите, кто может помочь. Если вам есть на кого положиться, это превосходно. Составьте план действий. Он должен быть максимально подробным. Визуализируйте результат. Это еще один инструмент, который помогает поддерживать высокую мотивацию. Решите, что не отступитесь, пока цель не будет достигнута. Пожалуй, последний пункт — это самое важное в любом деле.

Целеполагание

Эту методику используют психологи, чтобы помочь своим клиентам принять сложное решение, а еще она отлично подходит для того, чтобы формулировать свои цели. Это простой алгоритм, и нужно только ответить на 5 вопросов: Чего я хочу добиться? Как именно я буду это делать? Когда я могу это сделать? Что может мне помочь? Что произойдет, когда я достигну цели? Для наглядности разберем, как это может выглядеть.

Пример

Допустим, мы решили учить французский язык. Свою цель сформулируем так: 1. Я хочу выучить французский язык с нуля до уровня А2 самостоятельно. Теперь определим, какие конкретные шаги нужно для этого предпринять. 2. Чтобы выучить французский, я: выучу алфавит и правила чтения;

найду самоучители и выберу из них лучший;

буду ежедневно выполнять один урок из книги с упражнениями;

начну смотреть фильмы и сериалы на французском, стану слушать местные радиостанции;

найду людей, с которыми я смогу практиковать язык. Обозначим временные рамки. 3. Изучение французского языка займет 1 год: алфавит и правила чтения — 2 дня;

поиск самоучителей — 1 день;

выполнение уроков и просмотр фильмов — ежедневно на протяжении года;

поиск носителя языка для общения — спустя 3 месяца самостоятельного изучения. Определимся с тем, что может помочь добиться цели. Внешние ресурсы — это помощь со стороны, внутренние — наши собственные. Они есть у каждого человека. 4. Для изучения языка у меня есть внешние и внутренние ресурсы. Моя подруга знает французский, я могу разговаривать и переписываться с нею в соцсетях по-французски. Мои внутренние ресурсы — это целеустремленность и склонность к изучению языков. Заключительный вопрос — самый важный, ведь ответ на него дает мотивацию, чтобы двигаться к желаемому результату. 5. Когда я выучу французский, я смогу поехать в эту страну учиться и найти там работу. И здесь еще нужно обратить внимание, что ответ на 5-й вопрос должен касаться лично вас, а не кого-то другого. Например, «моя мама будет мною гордиться» — это вряд ли хорошая мотивация, если она единственная и лично для себя перспектив после достижения цели вы не видите.

Бонус: 3 качества, которые отличают успешных людей

Психологи сходятся во мнении, что достигать своих целей людям помогает определенный набор личностных характеристик. Вот что специалисты об этом думают.

1. Другое отношение к неудачам

Психолог Анджела Дакуорт (Angela Duckworth) считает, что главное качество, объединяющее всех успешных людей, — это способность спокойно переживать неудачи и быстро восстанавливаться. Провалы случаются у всех, но цели достигает только тот, кто не сдается.

2. Отсутствие железной силы воли и умение принимать это

Преподаватель Нью-Йоркского университета Адам Альтер (Adam Alter) отмечает, что наделять успешных людей железной силой воли неправильно. Они тоже люди, и они знают, что не идеальны. И вместо того чтобы бороться с искушением посмотреть сообщение на телефоне, они просто выключат звуковые оповещения, чтобы их ничего не отвлекало.

3. Особый тип мышления

Еще в 60-х годах прошлого века психолог Кэрол Дуэк (Carol Dweck) выделила 2 типа мышления: гибкое и фиксированное. У успешных людей — первый его тип. Это значит, что они видят себя как способных к изменениям, а значит, и к личностному росту.

Мы в AdMe.ru считаем, что мотивировать себя на достижения может каждый. А что думаете вы? Может быть, у вас есть своя методика достижения целей, работающая не хуже, чем SMART или система Брайана Трейси? Поделитесь своими секретами успеха в комментариях.