То, что нас раздражает в других людях, выявляет истинные стороны нашей натуры

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Карл Юнг говорил: «Все, что нас раздражает в других, может привести к пониманию себя». Раздражение — это не что иное, как мягкая форма гнева. Если внутри вас нет триггера, который вызывает этот гнев, то у вас не возникнет желание сделать замечание другому человеку. Ведь, обвиняя другого человека, вы показываете скрытые стороны своей натуры.

AdMe.ru решил рассказать о двух причинах, по которым люди прибегают к критике. Возможно, они помогут вам лучше понять то, что происходит в ваших отношениях.

1. Мы замечаем чужие недостатки, когда сами «на руку нечисты»

С детства мы стремимся понравиться окружающим: родителям, учителям, одноклассникам, а потом — коллегам. Из-за этого мы часто бессознательно отвергаем те составляющие своей личности, которые могут быть восприняты негативно, будь то чрезмерная эмоциональность, завистливость или импульсивность. Но они никуда не исчезают, а формируют ту часть нас, которая неизвестна нам самим, — психоаналитики называют ее «тенью». Человек отрицает в себе «плохие» качества, поскольку не хочет чувствовать за них вину или видит себя совершенно иначе. И переносит их на других. Вот примеры того, как действует проекция: Хамоватый человек обвиняет других людей в грубости.

Мужчина, изменивший жене, подозревает ее в обмане.

Мать ругает дочку за то, что она накладывает 2-ю порцию блюда, а сама при этом не может отказать себе в 3-й.

Неуверенный в себе парень распознает чужую уязвимость и начинает издеваться над одноклассником.

и начинает издеваться над одноклассником. Знакомая с явно лишним весом восклицает при виде вас: «Как ты пополнела!» — хотя вы прибавили от силы килограмм-полтора. Как правило, в этих случаях качество, которое раздражает в другом человеке, действительно присутствует. Но благодаря проекции оно кажется увеличенным в несколько раз. Так, коллега, который отказался одолжить пару тысяч до зарплаты, представляется нам скрягой, чахнущим над золотом.

2. Существует и обратная проекция, когда нас раздражают люди с качествами, которых нам недостает

Раздражение — вещь очень субъективная. Вас может бесить привычка приятеля смеяться по поводу или без, а ваша подруга может считать его очень обаятельным и добродушным человеком. Дело в том, что нас раздражают люди, обладающие качествами, которых нам недостает, но которые мы хотели бы иметь. Вот примеры действия обратной проекции. Вы не умеете проявлять здоровый эгоизм и из-за этого злитесь на людей, которые могут очертить границы личного пространства. Начальник приходит на работу в 6 утра и уходит в 21:00. Всех, кто не желает задерживаться на несколько часов, он считает лентяями и терпеть не может. Возможно, он хочет, чтобы на него трудились бесплатно, либо просто не умеет отдыхать. И втайне завидует тем, у кого есть жизнь вне офиса. Однако стоит знать, что не всегда наше раздражение является отражением внутренних конфликтов. Многих, например, злят разговоры по мобильному телефону в общественном месте. Дело в том, что чужая беседа отвлекает наше внимание от собственных мыслей или дел и слишком напрягает наш мозг: мы слышим лишь половину фраз и из-за этого не можем предсказать развитие диалога. Некоторых людей также раздражает ощущение неопределенности. Если мы уверены, что какая-то неприятная история скоро закончится, но не знаем, когда именно, мы срываем свой гнев на виновнике происходящего. Так под горячую руку попадает доканывающий вопросами коллега или человек, задержавший движение транспорта.

Что мы можем делать с этой информацией

Во-первых, можно разобраться в причинах своего раздражения и начать бороться со своими слабостями. Или стараться относиться к ним спокойней. Во-вторых, можно перестать переживать из-за критики в свой адрес. Если вас обвиняют в эгоизме или вульгарном поведении, пропускайте слова оппонента мимо ушей. Присмотритесь: может, у него самого рыльце в пуху? В-третьих, поскольку психологическая проекция работает и с положительными качествами, вы можете лучше понять свои сильные стороны. К примеру, вас всегда восхищал музыкальный талант подруги. Задумайтесь: может, он есть у вас, просто раньше вы не находили времени, чтобы развить его? Составьте список качеств или способностей, которыми вы восхищаетесь в других или которым завидуете, и подумайте, какими методами вы можете их развить. Так вы не только преодолеете негативные эмоции, но и откроете для себя новые возможности.