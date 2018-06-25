Типы токсичных партнеров, отношения с которыми затянут вас на дно

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Бывает, что в период свиданий и первой влюбленности партнер кажется нам идеальным, а когда отношения становятся серьезнее, мы видим его истинную натуру, с которой невозможно ужиться. Чаще всего эти люди и сами не рады сложным проявлениям своего характера, но изменить их практически невозможно и их партнеру остается только сожалеть о том, что не заметил этого в первую встречу.

AdMe.ru расскажет о самых токсичных типах партнеров и неочевидных проявлениях их личности, заметив которые, стоит хорошо подумать, не затянут ли эти отношения вас на дно.

1. Аддикты

Отношения с человеком, страдающим зависимостью, тяжелые и изматывающие. Аддикция, как правило, подчиняет всю жизнь таких людей и постепенно начинает отравлять жизни их близких. Она может проявляться не только в тяге к спиртному, азартным играм или дурманящим веществам. Люди могут впасть в зависимость от чего угодно: еды, работы, покупок, спорта и даже любви. Как узнать: аддикт может и не подозревать о своем пагубном пристрастии и даже всячески его отрицать. Но, как только объект его привязанности становится недоступным, он проявляет агрессию или впадает в уныние. Обратите внимание на речь и поступки своего избранника. О чем он чаще всего говорит? Без чего его настроение резко ухудшается? От чего зависит его самооценка? Реакция на отсутствие этого в его жизни скажет сама за себя.

2. Абьюзеры

В жизни люди, склонные к физическому или психологическому насилию, редко выглядят как негативные персонажи из кино. Они могут быть вежливыми, милыми и даже ранимыми на первый взгляд. Но как только человек почувствует власть над другим, он проявит свою деструктивную сущность в полной мере. Выход из такой ситуации один — бежать как можно дальше и быстрее. Как узнать: спросите у человека о его прошлых отношениях. Ярко выраженный негатив в сторону бывшего партнера может говорить о том, что перед вами абьюзер. Такие люди часто проявляют ревность, контролируют своих возлюбленных, навязывают помощь, форсируют события в отношениях и никогда не признают свою вину.

3. Нытики

Многие время от времени любят пожаловаться — в этом нет ничего зазорного. Но есть «профессиональные» нытики, которые превратили недовольство всем вокруг в образ жизни. Бренность бытия не дает покоя таким людям, и они то и дело ищут «жертву», чтобы высказать накопившийся негатив по любому поводу. Будьте уверены, если перед вами настоящий нытик, то рано или поздно его недовольство перекинется и на вас. Как узнать: вежливо попросите прекратить жалобы и предложите переключиться на более приятные для собеседника темы. Если таких тем нет, нытик либо вернется к своему излюбленному занятию, либо исчезнет из вашей жизни.

4. Инфантилы

В каждом из нас живет ребенок, и это прекрасно! Но в некоторых людях внутренний ребенок не дает развиваться взрослой личности, и, как следствие, нормальные отношения с ними становятся невозможны. Вне зависимости от того, почему инфантилу так и не удалось переступить порог своего детства, его возлюбленный будет вынужден встать на место его родителя или впасть в деградацию вместе с ним. Как узнать: инфантилов пугает все «взрослое» и «серьезное»: работа, отношения, ответственность и даже одежда — все у них в «детском» или «подростковом» варианте. Отношения с семьей у таких людей, как правило, довольно сложные. Взрослые дети либо слишком привязаны к родителям, либо постоянно с ними ссорятся.

5. Эмоционально недоступные

Проявление естественных человеческих эмоций для некоторых людей — непозволительная роскошь или слабость. Потребность в любви есть, а вот способности не только принимать ее, но и дарить другому — нет. Эмоциональная недоступность может быть не только чертой личности, но и проявлением равнодушия. Это говорит о недостаточной мотивации в романтических отношениях с ним. В любом случае безответная любовь никого еще не делала счастливым. Как узнать: отношения с противоположным полом у таких людей характеризуются фразой «все сложно». Они не делают шагов к развитию отношений, даже если с радостью принимают ваши. Недоступность проявляется во всем: с ним сложно встретиться, невозможно дозвониться, а ответа на простое сообщение в мессенджере приходится ждать часами.

6. Нарциссы

Мифологический Нарцисс погиб от любви к самому себе. И если даже древние греки не придумали ему пару, то совершенно ясно, что в жизни у отношений с такими людьми шансов — ноль. Здоровый эгоизм никому не помешает, а вот самовлюбленность и эгоцентризм — разрушат все на своем пути. Как узнать: эгоцентрика распознать очень просто — достаточно посчитать количество «я», которые он произносит во время разговора. Если человеку не интересно ничего, кроме собственной персоны, будьте уверены: вы для него всего лишь отражение его великолепия.

7. Абсолютные перфекционисты

Многие считают перфекционизм достоинством. Стремление к идеалу и правда помогает людям в работе, учебе, спорте и других сферах, где достичь совершенства реально. Но вот в обычной жизни и отношениях между людьми такого идеала нет, а заядлому перфекционисту полумеры неинтересны. Как узнать: перфекционисты часто критикуют своих партнеров и требуют изменений в сторону идеала, их любимая фраза: «Все хорошо, но...» «Это хорошее место, но, может быть, в следующий раз пойдем в ресторан?», «Ты прекрасно выглядишь, но, может быть, стоит начать ходить в зал?», «Отличная футболка, но, может быть, ты наденешь рубашку?». Если перфекционист и способен полюбить, то только тот идеальный образ, который придумал сам.

А вам доводилось общаться с кем-нибудь из этих типов?