Комикс-тест, который поможет определить, какой тип мужчины вам подходит

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Если вы все еще не определились, с каким мужчиной вы сможете легко и с песней идти по жизни, то этот тест поможет наконец расставить все точки над «i». Он шуточный, и его результаты можно не воспринимать всерьез. Но в каждой шутке есть доля правды, да и к тому же настроение вы себе точно поднимете.

AdMe.ru подготовил тест, который расскажет, какой же тип мужчины вам подходит. Поехали!

1. Мифический персонаж

Атлетическое телосложение.

Идеальный пресс, ровные ноги, накачанная попа.

Бицепсы, которые помогут носить вас на руках.

У него вообще нет проблем: ни с чувством юмора, ни со здоровьем, ни с зарабатыванием денег.

А главное — он всегда находит время для своей любимой.

В жизни не встречается, поскольку является плодом сугубо женского воображения. Если вы выбрали этот тип, вам нужно снять розовые очки и вернуться в реальность.

2. Нежный красавчик

Красивый, высокий, доволен собой.

Городской тип, до крайности озабочен своей внешностью, но не умеет нарубить дров.

Опрятный, утонченный, нежный.

У него бархатные пятки и даже возможен педикюр.

В женщинах почти не нуждается. Если вы выбрали этот тип, вам потребуется научиться задыхаться от восторга и периодически выкрикивать: «Боже, да это же Аполлон!»

3. Мужчина-желудок

Жилистый, подвижный, умеренно волосатый.

Неуемен в еде, просто вечно голодный волк-обжора.

Добровольно станет рабом женщины, пахнущей сдобами и жареной картошечкой с грибами.

Сделает все на свете, лишь бы его закармливали котлетами и пельменями. Если вы выбрали этот тип, в ближайшее время вы должны вызубрить как минимум 100 рецептов первых и вторых блюд и подготовить список желаний, которые будет исполнять сытый джинн.

4. Крепкий середнячок

Ровный в любой части своего тела, как докторская колбаса.

Не имеет слабых мест. Никаких выдающихся частей, не торчит даже попа.

Хозяйственный, всеядный, непритязательный.

Ценит женщин средних размеров и средних лет. Если вы выбрали этот тип, вам нужно стать среднего роста, перекрасить волосы в русый и удалить тату, если оно у вас есть.

5. Почти реальный персонаж

Стройный, в меру накачанный.

Крепкая попа, рельефная грудь, красивые мужские руки.

Хорошо двигается в танце и в спальне.

Подходит всем женщинам. Если вы выбрали этот тип, вам нужно отправиться в кинотеатр, чтобы увидеть своего избранника.

Стоимость просмотра — от 150 до 500 рублей (пенсионерам и студентам — скидки).

6. Брутал

Мощный, волосатый, устойчивый, правда, немного сутулый, прикус неправильный.

Основной рефлекс — хватательный. Немногословный.

Тип женщин не имеет значения.

Ему подходит все, что находится на расстоянии вытянутой руки. Если вы выбрали этот тип, вам нужно просто подойти поближе к избраннику, дальше он все сделаем сам.

7. Петька Доходягин

Сколиоз (1–3-й степени). Впалая грудь. Волосы редкие.

Верный, отзывчивый человек. Не занимает много места.

Полезен в хозяйстве женщинам с активной жизненной позицией.

Незаменим в саду и на грядке. Если вы выбрали этот тип, вам нужно приобрести участок, если у вас его еще нет, и подготовить почву для работы.

8. Увалень

Весельчак с пивным животиком.

Часто и с удовольствием поет, правда, не все бывают в восторге.

Знает все анекдоты на планете. Пощипывает девушкам попы. Если вы выбрали этот тип, вам нужно научиться громко смеяться, даже если вам не смешно. И запастись копченой рыбкой.

9. «Падонак»

Выпукло-вогнут. Носит вязаные шапочки и штаны-трубы.

Многократно травмирован. Инстинкт самосохранения атрофирован.

Имеет мобильный телефон последней модели.

Его попа постоянно в активном поиске приключений и адреналина. Если вы выбрали этот тип, вам нужно научиться вязать шапочки, быть готовой прыгнуть с парашютом, иметь наготове завещание.

Как вам ваш результат? Совпал с реалиями жизни?